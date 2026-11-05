미술가 3명은 왜 민주항쟁 역사길을 걸었을까

큰사진보기 ▲왼쪽은 미소 작가의 '호롱불', 오른쪽은 문지영 작가의 'Rhythm between Us' ⓒ 부산민주공원 관련사진보기

AD

부산민주공원이 민주화운동의 역사와 지금의 예술을 연결하는 기획전시를 또 준비했다. 여러 작가들이 과거 민주항쟁의 현장을 직접 찾아 경험한 내용을 작품과 연결했는데, 오늘날 민주주의의 의미를 여러모로 되짚어보는 자리다.부산민주공원은 17일부터 내년 1월 31일까지 민주항쟁기념관 잡은펼쳐보임방(기획전시실)에서 2026년 두 번째 민주화운동 주제전시인 '흔적과 몸'을 연다고 5일 밝혔다. 전시는 오전 9시부터 오후 6시까지 무료로 관람이 가능하다.기획전에 참여하는 이들은 문지영·미소·박자현 작가 등 3명이다. 두 차례 워크숍을 통해 한국 현대사의 주요 민주항쟁과 민중미술의 흐름을 살펴본 이들은 이런 경험을 토대로 기존 작품에 더해 새로운 시선을 선보인다.이번 작품은 민주화운동을 특정한 표현 방식으로 재현하는 데 초점이 맞춰져 있지 않다. 과거의 역사를 마주한 젊은 예술가들이 이를 현재의 작업과 어떻게 연결할 수 있는지 질문하는 게 핵심이다.부산민주공원은 "길에서 마주한 장소·기억, 민중미술을 통해 살펴본 예술과 사회의 관계가 작가들에게 새로운 시선과 생각의 계기가 되고, 관람객에게도 민주주의의 의미를 현재의 삶 속에서 다시 돌아보는 기회를 제공할 것"이라고 강조했다.이 때문에 전시실에선 이들 작가가 이미 공개한 작품과 추가 작업을 거쳐 제작한 드로잉, 에스키스(작품 제작을 위한 밑그림)를 동시에 볼 수 있다. 대표적으로 문지영 작가의 'Rhythm between Us', 미소의 '호롱불', 박자현 작가의 'drive #1' 등이 소개된다.'흔적'이 역사적 사건이 기록과 장소에 남긴 자취라면, '몸'은 그 현장을 직접 걷고 보고 들으며 경험하는 주체를 뜻한다. 전시 제목이 '흔적과 몸'인 건 이러한 이유에서다.앞서 부산민주공원은 지난 4월 올해 첫 번째 기획전 '민중미술가 열전-정하수'를 마련한 바 있다. '민족해방운동사 걸개그림' 제작 참여로 구속까지 됐던 정 작가가 '1970년대', '1980년대', '1990년대 이후' 세 시기에 걸쳐 판화와 그림 등 어떤 예술을 펼쳐왔는지 그 실천을 조명했다.