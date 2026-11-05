방제 예산 2.6배 늘렸지만... 서산 재선충병, '적기' 지켰나

큰사진보기 ▲소나무재선충병긴급방제 ⓒ 산림조합 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 올해 소나무재선충병 방제 예산을 지난 2025년의 2.6배 수준으로 늘렸다. 하지만 이미 방제를 마친 대산읍 웅도 등에서 피해가 이어지고 있다. 방제를 맡았던 산림조합은 겉으로 드러나지 않는 잠복 감염, 정해진 사업 범위, 산주 동의 확보의 어려움을 이유로 든다. 지역에서는 지난해 바로 옆 태안의 피해가 컸던 만큼 서산도 예방과 방제에 더 일찍 나섰어야 했다는 지적이 나온다.서산시가 제공한 '소나무재선충병 발생 및 방제현황'을 보면 올해 방제사업비는 22억 8700만 원이다. 지난해 8억 8100만 원보다 14억 600만 원 늘었다. 시는 상반기 감염목과 주변 고사목·감염 의심목 등 3164그루를 방제했고, 팔봉산과 전통사찰 주변 등 140.7㏊에 예방나무주사를 놨다.시는 2020년 첫 발생 이후 산림청과 함께 해마다 항공예찰을 하고 있다고 밝혔다. 올해도 9월 항공예찰을 했고, 예찰조사원 4명의 지상 조사와 자체 드론 예찰을 함께 하고 있다.서산시산림조합은 지난해 웅도와 팔봉지역 등에서 소규모 방제사업을 했다. 감염이 확인된 나무를 중심으로 베어내고 훈증·파쇄했지만 이후에도 피해가 생겼다.산림조합 관계자는 "감염된 나무라도 초기에는 겉보기에 건강할 수 있고, 피해목을 제거한 뒤에도 주변의 잠복 감염목이나 매개충을 통해 추가 피해가 날 수 있다"고 말했다.당시 웅도에서는 피해조사와 설계에 반영된 나무만 골라 베는 단목벌채를 했다. 산림조합은 정해진 사업비와 설계 범위 안에서 작업해야 하기 때문에 감염 여부가 드러나지 않은 주변 나무까지 임의로 베어낼 수는 없었다고 설명했다.산주를 설득하는 일도 쉽지 않다고 했다. 산림조합 관계자는 "산주 입장에서는 잎이 푸른 나무를 감염 가능성만으로 베라는 요구를 받아들이기 어려워한다"고 말했다. 단목벌채로 막기 어려운 곳은 모두베기와 파쇄, 수종전환을 검토해야 하지만, 살아 있는 나무까지 베려면 산주와 협의를 거쳐야 한다는 것이다.산림조합은 올해 서산시의 피해목 제거 방제공사는 수주하지 않았다. 상반기에 약 4000만 원 규모의 도시공원 소나무 예방나무주사 사업 1건을 경쟁입찰로 따냈을 뿐이다.서산시 산림공원과 관계자는 웅도 일부 산림은 공유자가 20명이 넘어 동의를 모두 받기가 현실적으로 어렵다고 말했다. 시는 올해 하반기부터 집단 발생지역 등에 수종전환용 모두베기 동의서를 보내기 시작했다. 그 전까지는 감염목 위주의 단목벌채만 했다.그러나 산주 동의가 없다고 방제가 막히는 것은 아니다. 소나무재선충병 방제특별법 제8조는 감염목 등에 대한 벌채·훈증·파쇄 등 방제명령을 규정한다. 명령을 받은 사람이 방제를 소홀히 하거나 다른 지역으로 번질 우려가 있어 긴급한 경우에는 국가나 지방자치단체가 직접 방제·예방사업을 하도록 했다.서산시는 현재 추진하는 수종전환 목적의 모두베기에는 산주 동의가 필요하다는 입장이다. 법에 따른 방제조치와 동의를 전제로 한 수종전환 사업은 구분해 따져봐야 한다는 뜻이다.산주의 시선은 다르다. 한 산주는 산주 동의와 사업비 제약을 내세운 설명에 대해 "제가 봤을 때는 납득이 가지 않는 궁색한 변명"이라며 "산주와 협의하고 참여를 이끌어내려는 노력도 필요하다"고 말했다. 그는 "작년에 태안이 심했잖아요. 바로 옆이니까 우리도 예방에 더 신경 쓰고 작년보다 예산을 더 집행했어야 했다"고 덧붙였다.산림조합 관계자는 올해 상반기에는 관련 사업 발주가 많지 않았고, 하반기에 예산이 배정되면서 피해조사와 설계, 입찰이 진행되는 것으로 안다고 말했다.서산시 관계자도 예산을 확보하더라도 피해지역 조사와 설계, 산주 협의, 계약 절차를 거쳐야 작업에 들어갈 수 있어 현장 투입까지 시차가 생긴다고 설명했다. 편성된 예산 범위 안에서만 사업을 해야 하는 제약도 있다고 했다.대응이 제때였는지 가리려면 상·하반기 발주량만으로는 부족하다. 피해 발견일과 해당 사업의 방제 적기, 실제 작업일을 맞춰봐야 한다. 예산이 언제 확보돼 어느 지역에 들어갔는지, 조사·설계나 협의 과정에서 작업이 늦어진 곳은 없는지가 판단의 근거다.방제 뒤에도 피해가 이어진 웅도는 특히 그렇다. 당시 조사·설계에 포함된 구역과 이후 피해가 난 지역을 비교해야 한다. 산림조합이 말한 잠복 감염 가능성과 함께, 방제 범위가 적절했는지, 추가 피해에 얼마나 빨리 대응했는지 확인이 필요하다.시는 피해가 심한 팔봉·부석·인지면과 대산읍 웅도 등의 수종전환을 내년 사업에 반영할 계획이다. 해미·고북·성연면은 소구역 모두베기를, 팔봉산·도비산·부춘산은 예방나무주사를 한다. 부춘산은 대면적 모두베기보다 단목벌채와 예방나무주사를 병행할 단계로 보고 있다.수종전환에 동의한 산주에게는 벌채업체와의 계약을 연계하고, 벌채 뒤 새 나무를 심는 조림도 지원한다. 시 관계자는 이 방식에서는 산주가 따로 부담하는 비용이 없다며 "사후 관리 차원에서 조림까지 저희가 책임지고 해드리고 있다"고 말했다.시에 따르면 2027년도 방제사업 예산은 약 20억 원이 임시 통보됐고, 추가 예산은 관계기관과 협의하고 있다.시는 2020년부터 예찰과 방제를 이어왔고 올해 사업비도 크게 늘렸다. 그러나 성과는 베어낸 나무 수만으로 판단할 수 없다. 새로 발생한 감염목과 피해구역이 어떻게 달라졌는지가 함께 확인돼야 한다.방제사업은 공사를 마쳤다는 사실이 아니라, 필요한 때 필요한 곳에 손을 써 숲을 얼마나 지켜냈는지로 평가받아야 한다.