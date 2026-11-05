65세가 65세를 돌본다... 25년 먼저 시작한 나라의 경고

큰사진보기 ▲본인부담율 ⓒ 신상봉 관련사진보기

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2027년 장기요양보험료율이 올해보다 5.78% 오른다. 보건복지부가 지난 10월 30일 발표한 2027년도 장기요양보험료율은 소득 대비 0.9994%다. 이에 따라 가입자 세대당 월평균 보험료는 올해 1만 9029원에서 2만 129원으로 1100원 늘어난다.한 가구당 월 1100원 남짓 오르는 셈이라 체감 부담은 크지 않을 수 있다. 하지만 이 인상이 무엇을 말해 주는지는 따로 봐야 한다. 보험료를 올려도 모자라 적립금까지 꺼내 써야 한다는 재정 전망이 이어지고 있기 때문이다.요양 현장에서 일하는 사람으로서 이 숫자를 보면 질문이 하나 남는다. 돈을 더 걷으면, 어르신 곁을 지킬 사람이 생기는가.국민건강보험공단이 지난 6월 30일 발간한 '2025 노인장기요양보험 통계연보'에 따르면 2025년 장기요양보험 인정자는 123만 5045명으로, 전년보다 6% 증가했다. 장기요양 급여비용도 17조 6840억 원으로 전년보다 9.3% 늘었다. 인정자와 급여비용 모두 역대 최대 규모다. 실제 급여를 이용한 수급자도 120만 7651명에 이르렀다.돌봄을 필요로 하는 사람이 늘면서 보험 지출도 빠르게 증가하고 있다. 보건복지부는 재정의 안정적인 운영을 강조하고 있지만, 고령화에 따른 이용자 증가와 서비스 확대를 고려하면 장기적인 재정 대책을 마련하는 일을 피할 수 없다. 문제는 재정만이 아니다. 어르신 곁에서 돌봄을 제공할 사람을 확보하기 쉽지 않기 때문이다.한국보건산업진흥원이 2026년 1월 발표한 돌봄노동 관련 자료에 따르면, 요양보호사 자격증 취득자 가운데 실제 종사자 비율은 2025년 10월 기준 22.6%였다. 같은 자료가 인용한 국민건강보험공단 통계를 보면 2024년 4월 30일 기준 자격증 취득자는 약 304만 명이었다.자격증을 가진 사람이 이렇게 많은데 현장 종사 비율은 낮다. 사람이 모자라는 것이 아니라 사람이 머물지 못하는 일이라는 뜻이다. 현장에서 보면 이유가 보인다. 몸을 일으키고 씻기고 옮기는 일을 하루에도 몇 번씩 반복하는 육체적 부담이 크고, 근무 시간도 불규칙하다.그런데 보수와 처우는 오래 버틸 만큼 충분하지 않다. 이용자나 보호자와의 갈등이 마음의 짐이 되는 경우도 있다. 병원 간병은 요양보험 바깥에서 가족이 비용을 부담하는 경우가 많아 더 불안정하다.일본은 2000년 노인장기요양보험(아래 개호보험)을 도입했다. 한국보다 먼저 같은 제도를 운영해 온 나라가 지금 무엇을 겪는지 보면, 한국의 다음 장면이 보인다.일본 총무성 통계국의 2026년 고령자 통계에 따르면, 일본의 65세 이상 인구는 약 3624만 명으로 전체 인구의 29.6%이다. 후생노동성은 제9기 개호보험사업계획에 근거해 2040년까지 약 272만 명의 개호 인력이 필요할 것으로 추산했다. 2022년 약 215만 명과 비교하면 57만 명가량 더 확보해야 하는 규모다.인력 부족은 지방의 방문개호 서비스에서 심각하게 나타난다. 지방에서는 이동 거리가 길고 수익성이 낮아 방문개호를 유지하기 어려운 곳이 늘고 있다. 외국인 인력을 늘리고 일정 조건에서 방문개호까지 허용했지만, 내국인도 떠나는 일자리를 외국인으로 메우는 방식에는 한계가 있다는 평가가 나온다.돌봄의 부담은 결국 가족에게 되돌아오고 있다. 후생노동성의 2022년 국민생활기초조사에서는 재가 요양을 받는 사람과 주로 돌보는 동거 가족이 모두 65세 이상인 비율이 63.5%로 처음 60%를 넘어섰다.2025년 조사에서는 이 비율이 61.9%로 낮아졌으나 75세 이상이 75세 이상을 돌보는 비율은 2022년 35.7%에서 2025년 37.1%로 높아졌다. 고령자 간병의 부담이 여전히 심각하다는 사실을 보여주는 대목이다.일본 후생노동성은 2025년 4월 11일 장관 기자회견에서 개호를 이유로 직장을 그만둔 사람이 2012년 약 10만 1000명에서 2022년 약 10만 6000명으로 늘었다고 밝혔다. 개호보험 도입 이후 25년이 지났지만 이른바 '개호이직 제로' 목표는 아직 달성하지 못했다고도 설명했다.제도가 있어도 사람이 없으면 돌봄은 다시 가정으로 돌아간다. 일본의 현실은 우리에게 분명한 질문을 던진다. 보험제도를 갖추는 것만으로 노후의 돌봄을 보장할 수 있는가.일본은 재정 압박에 대응하기 위해 소득에 따른 부담 체계를 운영하고 있다. 개호서비스 이용자의 본인부담은 원칙적으로 10%이다. 일정 소득 이상이면 20%, 현역 세대 수준의 소득이 있으면 30%를 낸다. 전체 이용자의 약 90%는 기본 부담률인 10%만 부담한다.65세 이상 보험료도 소득에 따라 차등 부과한다. 후생노동성이 발표한 제9기 개호보험사업계획(2024~2026년도) 자료를 보면 전국 평균 기준액은 월 6225엔이다. 65세 이상 제1호 피보험자의 월평균 기준액으로, 한국의 가입자 세대당 평균 장기요양보험료와는 산정 기준이 다르다.일본은 이미 2024년부터 보험료 산정 단계를 기존 9단계에서 13단계로 확대했다. 2027년부터 소득이 가장 높은 구간의 배율을 높이고 저소득층의 부담은 줄이는 방안을 내놨다.그런데 이 결정은 쉽지 않다. 20%로 본인 부담 대상을 넓히는 논의가 2022년 이후 네 차례 미뤄졌다. 이용자 본인부담을 뺀 개호급부비는 2024년도에 처음 11조 엔을 넘었고, 이는 2000년도의 3.4배 수준이다.일하는 사람의 처우도 같은 문제에 묶여 있다. 2025년 개호직 평균 월급은 약 31만 4000엔이다. 개호보수는 2024년도에 1.59% 올랐다. 임금을 올리면 보험료와 이용자 부담이 오르고, 그러면 또 반발이 생긴다. 일본이 25년째 풀지 못한 숙제다.두 나라는 같은 방향을 보고 있다. 한국은 올해 3월 지역사회 통합돌봄을 시작해 살던 집에서 돌봄을 받는 쪽으로 가고 있고, 일본은 '지역 포괄 케어'라는 이름으로 먼저 비슷한 길을 걸었다. 집에서 돌봄을 받으려면 방문하는 사람이 있어야 하고, 가족이 지치지 않도록 받쳐 줄 구조도 있어야 한다. 일본의 지방 방문개호 위기는 이 방향이 사람 없이는 작동하지 않는다는 사실을 보여준다.지역사회 통합돌봄은 시설이나 병원에 의존하던 돌봄을 지역사회로 확장한다는 점에서 의미가 크다. 하지만 서비스가 필요한 곳에 실제로 방문할 인력이 없다면 제도는 이름만 남을 수 있다. 지역마다 다른 인력과 서비스 공급 여건을 어떻게 해결할 것인지가 앞으로의 과제다.첫째, 처우 개선의 재원을 어떻게 나눌지 지금 합의해야 한다. 정부는 요양시설 요양보호사 한시가산을 2027년 말까지 연장하며 장기근속 유도에 나섰다. 원거리 방문요양·방문간호 교통비와 휴일 서비스 가산 등도 개선하기로 했다. 하지만 한시적인 가산금만으로 직업의 길이를 늘리기는 어렵다. 임금과 근무시간, 휴게시간, 장기근속에 대한 보상까지 함께 개선해야 한다.일본처럼 보수를 올리면 보험료와 본인부담이 함께 오르는 구조인 만큼, 사회적 합의 없이는 같은 논쟁이 반복된다. 보험료를 얼마나 올릴 것인가뿐 아니라 그 돈을 어디에 어떻게 사용할 것인지도 투명하게 공개해야 한다.둘째, 일하는 사람의 안전이다. 폭언과 폭행을 '직업의 일부'로 받아들이게 하는 현장에는 사람이 남지 않는다. 어르신을 보호하는 일만큼 요양보호사를 보호하는 일도 중요하다. 신고하고 보호받는 절차가 실제로 작동해야 하며, 종사자가 부당한 대우를 감내하지 않아도 되는 환경을 만들어야 한다.셋째, 가족 돌봄자를 지켜야 한다. 일본의 간병·간호로 인한 퇴직 통계는 돌봄이 개인의 희생으로 넘어갈 때 어떤 일이 벌어지는지 보여준다. 가족 돌봄자가 쉴 수 있는 단기보호와 긴급돌봄, 상담과 휴식 지원이 더 두터워져야 한다.넷째, 국가의 재정 책임도 강화해야 한다. 장기요양보험은 국민이 보험료를 내는 사회보험이지만, 고령화에 따른 돌봄 부담을 가입자에게만 맡겨서는 안 된다. 보험료 인상과 함께 국가의 적정한 재정 지원이 이뤄져야 한다.보험료를 올리고 적립금을 사용하는 일은 정부가 결정할 수 있다. 그러나 어르신의 습관과 표정, 말하지 않는 불편함을 알아보는 일은 시간을 쌓은 사람만 할 수 있다. 같은 사람이 오래 곁에 있어 주는 것이 돌봄의 질을 좌우한다.일본은 25년 넘게 제도를 운영하고도 사람 문제를 풀지 못했다. 한국이 같은 길을 걷지 않으려면 이제 숫자 뒤의 사람을 봐야 한다. 보험료를 올리는 것만으로 돌봄이 좋아지지는 않는다. 그 돈이 현장에서 일하는 사람들의 처우를 개선하고, 그들이 오랫동안 어르신 곁을 지킬 수 있도록 하는 데 쓰여야 한다.장기요양보험의 성공은 얼마나 많은 돈을 걷었느냐로 평가할 일이 아니다. 얼마나 많은 어르신이 자신이 살던 곳에서 존엄을 지키며 살아갈 수 있는지, 그 곁을 지키는 사람들이 얼마나 안정적으로 일할 수 있는지로 평가해야 한다. 제도는 돈으로 운영되지만 돌봄은 결국 사람으로 완성된다.