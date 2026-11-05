'고기굽는 축제' 반대... 홍성에서 채식 맛보세요

큰사진보기 ▲지난 10월 31일 홍성 녹색당과 공익법률센터 농본, 예산홍성환경운동연합, 홍성YMCA 회원과 활동가들은 홍주성 앞에서 '고기 축제'(홍성바비큐페스티벌)에 반대하는 내용을 담은 손팻말을 들고 캠페인을 벌였다. 였다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

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전국에서 고기 굽는 축제가 한창이다. 기후위기 시대, 육식 보다는 채식해야 한다는 생각하지만 막상 채식을 권하는 경우는 흔치가 않다. 이런 상황에서 대놓고 채식을 권하는 축제가 있다.홍성 비건 축제가 올해도 어김없이 찾아온다. 지난 2024년 충남 홍성 주민들은 기후위기 시대 '고기굽는 축제'에 반기를 들며 축제를 시작했다. 올해로 세 번째 열리는 홍성 비건 축제는 오는 11월 9일부터 14일까지 열린다. 축제 기획은 지역 시민사회와 주민들을 중심으로 한 홍성비건페스티벌기획단이 맡았다.김미선 예산홍성환경운동연합 활동가는 5일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "홍성은 축산(분뇨 악취 등)으로 인한 피해가 많은 지역이다. 하지만 축산을 장려하는 축제(홍성바비큐 축제)가 대표 축제로 자리 잡고 있다"라며 "이런 현실에도 문제 제기가 필요한 상황이다. 비건 축제를 통해 지역 주민들과 비건에 대한 인식을 공유하고 관련 정책을 바꾸게 하는 축제로 기획했다"라고 말했다.그러면서 "올해는 일회성의 축제가 아닌 좀더 의미 있는 축제를 기획하고 싶었다. 채식 요리교실처럼 비건을 실천할 수 있는 자리를 마련했다"라고 덧붙였다.홍성비건페스티벌기획단도 보도자료를 통해 "올해 빙하로 인한 네팔의 홍수피해는 기후위기의 책임과 피해가 공평하지 않다는 것을 보여준다. 부산을 찾은 부캉이에 사람들은 열광했지만 이는 기후변화로 인해 기존 바다 생태계의 균형이 무너진 사례라고 할 수 있다"며 "우리는 기후위기를 네팔처럼 먼 곳의 이야기라 관망하거나 새로운 개체의 출현에 열광하기에 앞서 우리가 기후위기의 속도를 늦추기 위해 반드시 책임져야 할 몫을 생각하고 실천해야 한다"라고 강조했다.오는 9일부터 시작되는 홍성비건축제의 주요 일정은 아래와 같다. 11월 9일(월) 오후 7시, 홍성 비건식당 '베짱이부엌'에서는 환경운동연합에서 축산문제를 담당했던 신나영님과 함께 쌀국수를 먹으며 이야기를 나누는 자리를 마련됐다. 11월 10일(화) 오후 4시, 충남공감마루에서는 학교의 채식급식 사례공유회를 열린다. 해당 행사에는 국사봉중학교 사례, 충남 지역의 우수 사례, 홍성 풀무고등학교 채식급식 실천 사례 등이 소개된다.11월 12일(목) 오후 11시 30분에는 홍성읍 젤리스라운지에서 냉장고 없이 5년째 살아가는 키후위키 활동가 신영은씨의 이야기를 들을 수 있다. 행사 이름은 '냉장과 없어 사이'이다. 11월 14일(토) 오후 3시에는 홍성비건페스티벌의 마지막 행사로 홍라운지에서 다큐 <가능주의자>를 시청하고 감독과의 대화도 나눈다.