'0km 포스트', 일본 근대화와 대륙 침략의 출발점

지난 한주 일본 JR 열차를 타고 산요 본선(山陽本線)을 답사했다. 고베에서 시모노세키까지 528km에 이르는 산요 본선은 도카이도 본선(東海道本線)과 함께 메이지 시대 일본 근대화와 산업화를 이끈 양대 간선이다. 이 가운데 서부로 뻗은 산요 본선은 규슈와 한반도, 나아가 대륙으로 향하는 통로였다. 일제는 산요 본선과 관부 연락선을 통해 한반도 철도망에 접근했고, 경부선과 경의선을 거쳐 압록강을 건너 만주로 진출했다. 철도와 해운의 연결은 근대적 교통망인 동시에 식민지 수탈과 대륙 침략을 뒷받침하는 제국의 수송 체계로 기능했다. 고베, 히메지, 아코, 후쿠야마, 오노미치, 히로시마, 시모노세키, 모지 등 7회에 걸쳐 주요 정차역을 따라간다.

큰사진보기 ▲고베역고베역은 메이지시대 양대 철도 간선인 도카이도 본선과 산요 본선이 만나는 거점이었다. 이곳에서 도카이도 본선이 끝나고 산요 본선이 시작된다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲'0km 포스트'고베역 5번 승강장 벽면에 설치된 0km 포스트는 이곳이 도카이도 본선 종착역이자 산요 본선 출발역임을 알리는 표식이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임항선 폐선 부지고베역 남쪽 나다 역에서 화물 항구까지 이어진 임항선은 항과 내륙 사이를 오가며 화물을 실어 날랐다. 2003년 폐선 이후 임항선 부지와 철도는 시민 휴식공간으로 활용 중이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲기타노이진칸고베항 개항 초기 외국인들이 살았던 고베 북쪽 기카노이진칸에는 서양식 근대 건축물이 남아 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲고베항 풍경롯코산 정상에서 바라본 고베항. 고베항은 철도와 항만 운송체계가 결합하면서 산업도시로 발전했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

메이지 시기 고베에서 출발한 산요 본선은 한반도를 관통해 대륙으로 향했다. 산요 본선 종착지는 시모노세키다. 시모노세키에 도착한 사람과 물자는 관부 연락선(1905년 9월 취항)을 이용해 부산으로 건너갔다. 부산에서는 경부선(1905년 1월 개통)으로 갈아타고 한반도 내륙으로 이동했다. 이후 경의선과 압록강을 건너 중국 단둥 등 만주로 갔다.관부 연락선은 경부선뿐 아니라 경의선, 만주 안봉선·남만주 철도와 연결됐다. 단순한 노선 연결을 넘어선다. 일본 본토 철도망과 한반도 철도망이 해상 연락선을 매개로 광역 수송 체계로 작동한 것이다. 이 체계는 여객과 상업 화물을 운송하는 한편, 식민지 지배에 필요한 인력과 물자 이동, 전쟁 시기 병력과 군수품 수송에 활용됐다.산요 본선에서 고베는 관문이다. 고베항은 메이지 원년 1868년 1월 1일 개항했다. 이후 국제 무역항으로 발전했다. 1874년 고베와 오사카 구간에 첫 철도도 개설됐다. 향후 도카이도 본선과 연결된다. 1889년 도쿄~교토~오사카~고베로 이어지는 도카이도 본선 전 구간이 개통됐다. 이와 연결되는 산요 철도는 1901년 시모노세키까지 전 구간을 완성했다.이로써 고베는 동서 철도망을 연결하는 중심 역으로 발전했다. 도카이도 본선 종착역이자 산요 본선은 출발역이다. 고베역 5번 승강장 벽면 '0km 포스트'는 그 표식이다. 메이지 시대 양대 철도 간선이 고베에서 끝나고 시작됐다는 건 고베의 각별한 위상을 보여준다.고베역에서 4km 떨어진 기타노 이진칸(異人館)에 옛 영화가 남아 있다. 기타노 이진칸은 고베 북쪽 기타노 일대에 형성된 외국인 주거지다. 개항 이후 이방인들은 롯코산 구릉에 거주했다. 예나 지금이나 조망권은 돈과 권력자들 차지다. 이들은 앞다퉈 오사카만이 한눈에 들어오는 이곳에 터를 잡았다. 지금은 다른 건물들로 시야가 원활하지 않지만 당시 조망은 빼어났을 것이다.고베는 강력한 산업도시다. 항만물류, 조선·중공업, 철강·기계에서 시작해 식품산업과 의료·바이오 분야로 확장했다. 인접한 오사카가 상업과 유통 중심지라면, 고베는 국제적 개방성과 세련된 도시 문화를 바탕으로 산업도시로 성장했다. 고베 시민들은 자신들이 일본 근대화를 견인했다고 자부한다. 과거 화물 전용 임항선(臨港線)은 산업화 과정에서 핵심 기능을 맡았다. JR 고베선 나다(灘) 역 주변에 흔적이 남아 있다. 나다 역에서 화물 부두까지 임항선은 항구와 내륙 사이에서 화물을 실어 날랐다.2003년 폐선 이후 임항선 부지와 철로는 산책로와 공원으로 활용 중이다. 대부분 다른 용도로 편입됐다. 나다 역 뒤편 '다카바시(高橋)' 안내판은 "대륙연결열차도 통과했다?"며 당시 영화를 설명한다. 철로로 인해 단절된 마을을 연결한 철도 교량 흔적이다. 이곳에서 2km 남짓 떨어진 임항선 종착지는 지진 복구 기념공원으로 조성하고 '고베항역의 기억'이라는 기념물을 설치했다. 기차 앞부분에 매단 종과 고베 대지진 발생 시간을 뜻하는 오전 5시 46분에 멈춘 시계가 눈길을 끈다.전쟁 전에는 유럽 등 해외 항로 여객선과 고베항 역을 연결하는 열차 여객선 '보트 트레인(Boat Train)'도 운행했다. 외국 여행자들은 여객선을 타고 고베항 역에 도착해 열차로 갈아타고 교토 등 내륙 도시로 향했다.1995년 1월 고베 대지진은 전환점이 됐다. 당시 6,434명이 숨졌고 32만 명에 달하는 이재민이 발생했다. 경제 피해 또한 10조 엔 규모에 이른다. 철도와 도로, 항만 등 사회 간접자본이 대거 파괴되면서 도시는 마비됐다. 복구는 신속했다. JR 고베선은 75일 만에 운행을 재개했다. 고베와 오사카를 연결하는 철도망 역시 이어 복구됐다.지진 여파로 노후 주택과 밀집 주거지역을 재정비하면서 도시 분위기는 확 바뀌었다. 고베 시가지 건축 디자인은 세련됐다. 색채도 밝다. 도시를 재건하면서 경관을 고려한 결과다. 한동안 건축학도들에게 고베는 반드시 들러야 하는 벤치마킹 대상이었다. 고베 시가지를 걸으면 이 말을 실감할 수 있다. 도쿄, 오사카, 나고야와는 또 다른 분위기다.고베역 앞 해안은 대규모 복합 상업·문화·관광지구 '하버 랜드'는 연중 시민과 관광객들로 북적인다. 기존 항만시설을 이전하고 매력적인 공간으로 바꾼 덕분이다. 고베역 지하통로를 지나 도착한 하버 랜드에서 바라보는 바다 건너 풍광은 압도적이다. 이곳은 과거 일본국철 미나토가와 화물역(湊川貨物駅)이 있었다. 성공적인 도시재생 사례다.앞서 살펴봤듯 고베역은 일본이 근대국가로 전환하는 과정에서 항만과 철도가 만나는 관문으로서 기능했다. 고베역은 국제교역, 철도를 통한 동서 통합, 산업화와 대륙 진출, 그리고 대지진 이후 재건이라는 일본 근현대사를 집약하고 있다. '0km 포스트'에 압축된 시간을 해석하는 건 우리 몫이다.국가유산청 국가유산위원 임병식