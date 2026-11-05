서산시 첫인상 망치는 쓰레기 산, 개선 나선다

큰사진보기 ▲오전 시간대 서산터미널 인근 인도변에 쓰레기가 널브러져 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시 동문2동 터미널 주변 상가 밀집지역이 오전 출근 시간대 무분별하게 배출되는 쓰레기로 몸살을 앓고 있다.동문2동은 서산시 전체 병·의원의 약 37%인 67개소(2024년 서산시 통계연보 기준)가 집중한 지역으로, 의료기관과 약국·식당 등 상권이 밀집해 있다.그러나 상당수 업소가 오전 출근 시간(08:30~09:00)에 쓰레기를 인도변에 내놓으면서 낮 시간대 내내 도시 미관을 해치고 주민 보행에 큰 불편을 초래해 왔다.또한 터미널을 이용해 서산시를 방문하는 외지인들에게도 나쁜 첫인상을 심어주고 있다.오전에 병·의원과 약국을 찾는 주민들 사이에서 "인도변에 쓰레기봉투가 수북이 쌓여 지나다니기 불편하다"는 불만이 이어졌으며, 국민신문고 등 공식 창구를 통한 관련 민원도 지속적으로 제기돼 왔다.이 같은 문제가 심화하자 동문2동은 현장 중심의 배출 환경 개선 조치에 전격 착수했다.동문2동 관계자들은 주요 상가를 직접 방문해 퇴근 시간대(17:30~18:00) 및 오후 8시 이후 지정된 시간에 쓰레기를 배출해 줄 것을 당부하는 안내 팸플릿을 배부하고 현장 안내를 실시했다.특히 병·의원의 협조가 필수적인 만큼 서산시의사회에 공식 협조 공문을 발송해 회원 의료기관이 지정된 배출 시간을 준수할 수 있도록 자체 계도를 요청했다.아울러 단속에만 그치지 않고 실효성을 높이기 위한 사후 관리도 강화한다. 동문2동은 출근 시간대(08:30~09:00) 점검반을 투입해 배출 시간 준수 여부를 확인하고, 미준수 업소에 대해서는 재방문 계도를 이어갈 방침이다. 또한 오후 6시 퇴근 사업장에 대해서는 퇴근 직전 배출을 권장하는 등 업종별 맞춤형 안내도 병행하고 있다.동문2동 관계자는 "주민과 방문객에게 쾌적한 보행 환경을 제공하기 위해 유관 단체와 올바른 쓰레기 배출 문화 정착 캠페인을 지속적으로 추진하겠다"며 "상가 주민들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.