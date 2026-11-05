서산시 첫인상 망치는 쓰레기 산, 개선 나선다

충남 서산시 동문2동 터미널 주변 상가 밀집지역이 오전 출근 시간대 무분별하게 배출되는 쓰레기로 몸살을 앓고 있다.
동문2동은 서산시 전체 병·의원의 약 37%인 67개소(2024년 서산시 통계연보 기준)가 집중한 지역으로, 의료기관과 약국·식당 등 상권이 밀집해 있다.
그러나 상당수 업소가 오전 출근 시간(08:30~09:00)에 쓰레기를 인도변에 내놓으면서 낮 시간대 내내 도시 미관을 해치고 주민 보행에 큰 불편을 초래해 왔다.
또한 터미널을 이용해 서산시를 방문하는 외지인들에게도 나쁜 첫인상을 심어주고 있다.
오전에 병·의원과 약국을 찾는 주민들 사이에서 "인도변에 쓰레기봉투가 수북이 쌓여 지나다니기 불편하다"는 불만이 이어졌으며, 국민신문고 등 공식 창구를 통한 관련 민원도 지속적으로 제기돼 왔다.
이 같은 문제가 심화하자 동문2동은 현장 중심의 배출 환경 개선 조치에 전격 착수했다.
동문2동 관계자들은 주요 상가를 직접 방문해 퇴근 시간대(17:30~18:00) 및 오후 8시 이후 지정된 시간에 쓰레기를 배출해 줄 것을 당부하는 안내 팸플릿을 배부하고 현장 안내를 실시했다.
특히 병·의원의 협조가 필수적인 만큼 서산시의사회에 공식 협조 공문을 발송해 회원 의료기관이 지정된 배출 시간을 준수할 수 있도록 자체 계도를 요청했다.
아울러 단속에만 그치지 않고 실효성을 높이기 위한 사후 관리도 강화한다. 동문2동은 출근 시간대(08:30~09:00) 점검반을 투입해 배출 시간 준수 여부를 확인하고, 미준수 업소에 대해서는 재방문 계도를 이어갈 방침이다. 또한 오후 6시 퇴근 사업장에 대해서는 퇴근 직전 배출을 권장하는 등 업종별 맞춤형 안내도 병행하고 있다.
동문2동 관계자는 "주민과 방문객에게 쾌적한 보행 환경을 제공하기 위해 유관 단체와 올바른 쓰레기 배출 문화 정착 캠페인을 지속적으로 추진하겠다"며 "상가 주민들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.
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