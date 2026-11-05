차명폰·문자 발송 의혹, 신용한 측근 2명 영장 기각

큰사진보기 ▲불법 선거운동 혐의로 구속영장이 청구된 신용한 충북지사의 측근 2명에 대해 법원이 영장을 기각했다. 사진은 지난 4일 오후 A씨가 영장실질심사을 마치고 나오는 모습. 사진=뉴시스. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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6·3 지방선거 당시 불법 선거운동을 벌인 혐의를 받는 신용한 지사의 측근으로 알려진 2명에 대한 구속영장이 기각됐다.이들은 선거운동 과정에서 차명 휴대전화를 이용해 조직적으로 문자메시지를 발송하고 ARS를 활용한 선거운동을 벌인 혐의를 받고 있다.청주지법 태지영 영장전담 부장판사는 지난 4일 공직선거법 위반 혐의로 사전구속영장이 청구된 A씨와 B씨에 대한 영장실질심사을 진행한 뒤 영장을 기각했다.태 부장판사는 "현재까지 수집된 증거자료 내역과 수사 진행 경과 등을 비춰볼 때 현 단계에서 구속해야 할 사유나 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다"고 밝혔다.이들은 지난 3월 더불어민주당 충북지사 후보 경선 과정에서 차명 휴대전화 10여 대를 개통한 뒤 지지를 호소하는 문자메시지를 대량 발송하고, 자동응답시스템(ARS)을 활용해 불법 선거운동을 벌인 혐의를 받고 있다.경찰은 또 선거캠프 내부의 지시·보고 체계와 신 지사의 사전 인지 및 관여 여부도 수사하고 있다.경찰은 지난달 28일 이들에 대한 구속영장을 신청했다. 청주지방공소청은 29일 피의자 면담을 진행한 뒤 30일 법원에 구속영장을 청구했다. 그러나 법원이 구속 필요성을 인정하지 않으면서 경찰은 신 지사를 비롯한 관련자들을 불구속 상태로 검찰에 송치하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.한편, 신 지사는 해당 혐의에 대해 이들이 독자적으로 진행한 일로 자신과는 무관하다는 입장을 밝히고 있다.