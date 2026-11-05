"에너지빈곤 해결, 지원금액 아닌 '생활기능 충족' 기준으로"

큰사진보기 ▲에너지 기본권 강화 방안 마련 국회토론회 현장 사진 ⓒ 환경정의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고재경 환경정의 공동대표 ⓒ 환경정의 관련사진보기

큰사진보기 ▲진상현 경북대학교 교수 ⓒ 환경정의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 환경정의 홈페이지에도 실립니다.

11월 5일, 서왕진 조국혁신당(비례대표) 국회의원실, 혁신적 복지국가로 나아가는 사회권선진국포럼, (사)환경정의는 국회의원회관 제11간담회실에서 '일상을 지키기 위한 최소한의 에너지: 에너지 기본권 강화 방안 마련 국회토론회'를 개최했다.이번 토론회는 폭염과 한파가 일상화되고 에너지 가격 변동성이 커지는 가운데, 냉난방을 비롯한 필수 에너지서비스를 안정적으로 이용할 권리를 어떻게 보장할 것인지 논의하기 위해 마련됐다. 특히 소득 기준과 비용 지원에 집중된 현행 에너지복지 체계의 한계를 살펴보고, 국가의 보장의무를 구체화하기 위한 입법·정책 과제를 논의했다. 진상현 경북대학교 교수가 좌장을 맡았다.이날 발제와 토론에서는 에너지복지의 기준을 지원금액에서 필수 생활기능이 실제로 충족되는지로 전환해야 한다는 점이 강조됐다. 이를 위해 가구의 소득과 주거·건강 여건 등을 고려한 최소 에너지서비스 보장기준을 마련하고, 공급중단으로부터 이용자를 보호하는 절차와 국가·지방자치단체·에너지 공급사업자의 역할과 책임을 법률에 명확히 담아야 한다는 제안이 나왔다.정부 측은 최소 에너지서비스 보장기준 마련의 필요성에 원칙적으로 공감하면서도, 가구별 필요와 현실적 여건을 고려해 충분한 검토와 사회적 합의를 거쳐 단계적으로 접근해야 한다는 입장을 밝혔다.서왕진 의원은 인사말에서 에너지는 단순한 소비재가 아니라 인간의 존엄과 건강한 삶을 지탱하는 필수재이자 기본적인 권리라고 강조했다. 현행 에너지복지가 저소득층 요금 감면과 비용 지원에 치중하면서, 지원을 받더라도 필요한 만큼 냉난방을 이용하지 못하는 사각지대가 발생하고 있다고 지적했다.이어 "저 역시 국회에서 최소 에너지서비스 보장 기준과 국가의 이행 책임을 법제화하여 에너지 기본권이 국민의 일상에서 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다. 서 의원은 지난 8월 18일 에너지빈곤과 에너지복지의 정의를 신설하고 최소에너지 공급 기준 마련 등을 담은 에너지법 일부개정법률안(의안번호 2220617)을 대표발의한 바 있다.첫 번째 발제를 맡은 고재경 환경정의 공동대표(경기연구원 초빙선임연구위원)는 에너지서비스가 생명과 건강, 일상생활을 유지하는 데 필요한 필수 요소인 만큼 누구나 이를 실제로 이용할 수 있도록 국가의 공적 책임을 강화해야 한다고 설명했다. 소득뿐 아니라 주택 성능과 건강상태, 지역의 에너지 공급 여건 등에 따라 필수 에너지서비스 이용에 격차가 발생한다는 점도 짚었다.고 대표는 에너지 기본권을 ▲ 필수 에너지서비스의 실질적 이용을 보장받을 접근권 ▲ 에너지의 생산·저장·소비 등과 관련한 의사결정에 참여할 참여권 ▲ 에너지 이용과 참여에 필요한 정보를 보장받을 정보권 ▲ 에너지전환의 성과를 공정하게 누릴 편익공유권으로 제시했다.이어 국내 법제가 보편적 공급과 이용조건 개선의 기반은 갖추고 있지만 필수서비스의 구체적인 보장기준과 기준 미충족 시 대응 의무는 충분하지 않다고 진단했다. 이에 에너지법을 에너지기본법으로 개편해 권리의 내용과 보장기준을 명확히 하고, 기준 미충족 시 국가의 대응 의무와 권리구제 절차를 연계할 것을 제안했다. 아울러 주택·설비 소유 여부나 투자 여력과 관계없이 시민이 에너지전환에 참여하고 그 편익을 누릴 수 있도록 제도적 장벽을 낮춰야 한다고 강조했다.두 번째 발제를 맡은 김재경 에너지경제연구원 선임연구위원은 필수 에너지서비스의 최소 보장 수준을 '기본에너지' 개념으로 구체화했다. 기본에너지는 난방·냉방·조명·취사·냉장·위생·통신·의료기기 사용 등 필수 생활기능을 유지하는 데 필요한 최소한의 에너지서비스를 뜻한다. 모든 가구에 동일한 금액이나 사용량을 지원하는 것이 아니라, 보편적인 최소 보장선을 마련하되 소득·건강·주거·기후 여건에 따라 지원을 달리해야 한다는 설명이다.김 선임연구위원은 현행 제도의 핵심적인 한계로 다양한 지원수단을 연결하는 통합적 보장체계가 부족하다는 점을 지적했다. 필수 생활기능을 보장하는 공통의 최소 서비스 기준이 미흡하고, 보장 수준과 공급사업자의 이행의무가 충분히 연결되지 않으며, 대상자 선정·신청·정보 연계·이의신청·정산 절차도 분절되어 있다는 것이다.이에 기본에너지의 법적 정의와 최소 서비스 기준을 명시하고, 공급사업자의 의무와 대상자 통지·이의신청 절차를 구체화할 것을 제안했다. 또한 공급중단 전 분할납부와 상담, 복지 연계, 최소 에너지 공급 등 보호 절차를 마련해야 한다고 강조했다.국회는 정의와 보장기준, 보호 및 구제의 법적 근거를 마련하고, 국가와 지방자치단체는 기준 수립과 실태 파악, 기존 제도 간 연계를 맡으며, 공급사업자는 사전 통지와 납부 안내, 복지 연계 및 긴급 보호 등을 이행하도록 역할을 명확히 해야 한다고 설명했다. 이때 공급사업자의 보호 의무는 비용 정산·보전 구조와 함께 설계할 필요가 있다고 덧붙였다.이어진 지정토론에서 박기선 한국법제연구원 연구위원은 두 발제가 필수 에너지서비스의 구체적인 보장기준과 이행절차를 제시했다는 점에서 의미가 있다고 평가했다. 에너지 기본권을 선언하는 데 그치지 않고 국가가 부담해야 할 구체적인 보장의무를 먼저 정립할 필요가 있으며, 이를 위해 에너지법의 기본법적 기능을 강화해야 한다고 제안했다.서 의원이 대표발의한 개정안에 대해서는 현행 법률의 보편적 공급 책무를 보완해 국가의 보장책임을 구체화하려 한다는 점에서 진전이라고 평가했다. 단기적으로는 현행 에너지법에 보장기준과 국가 등의 책무를 정비하고, 중장기적으로는 에너지정책의 기본 방향을 제시하는 법률로 위상을 강화하면서 에너지복지를 별도 장으로 규율하는 방안을 제시했다.양동춘 기후에너지환경부 사무관은 최소 에너지서비스 보장기준 마련에 원칙적으로 공감하면서도, 가구마다 필요한 에너지의 종류와 수준이 달라 일률적인 기준을 정하기에는 현실적인 어려움이 있다고 설명했다.에너지빈곤의 정의를 포함한 법체계를 마련하는 데 동의하지만, 전국 약 2만 가구를 대상으로 하는 에너지복지실태조사 결과 등을 토대로 충분히 검토하고 사회적 합의를 거쳐 단계적으로 추진할 필요가 있다는 입장이다. 아울러 지원 대상 선정과 차등 지원, 에너지효율 개선 사업 확대, 직권신청과 에너지복지정보 연계를 통한 전달체계 개선 등도 검토·추진할 계획이라고 밝혔다.윤성권 녹색에너지전략연구소 연구원은 에너지 기본권 보장이 탄소중립과 함께 추진되어야 한다고 강조했다. 가정 난방용 화석연료에 적용되는 낮은 탄력세율이 화석연료 사용을 줄이도록 하는 가격 신호를 약화할 수 있다고 지적하며, 적정한 가격 신호는 유지하되 지원이 필요한 가구에 재원을 집중하는 방안을 제안했다.또한 화석연료 구입비용 지원만으로는 노후주택의 낮은 에너지효율과 화석연료 난방 의존을 개선하기 어렵다며, 베란다·지붕 태양광과 히트펌프 등 에너지 설비 지원을 확대해야 한다고 주장했다.이현주 한국보건사회연구원 명예연구위원은 에너지 비용 지원에 비해 에너지효율 향상 지원은 상대적으로 부족하다고 지적하며, 비용 지원과 주거 성능 개선을 연계하는 정책 설계가 필요하다고 강조했다.이를 위해 에너지 비용 지원과 주거 성능 개선 정책을 조정할 주체를 명확히 하고, 공동 예산과 평가 등 실질적인 조정 체계를 마련해야 한다고 제안했다. 임대주택의 성능 개선을 위해서는 임대인에 대한 관리 방안을 함께 검토하고, 지원 대상 발굴과 관련해서는 자동 발굴과 직권신청의 한계 및 실효성을 살펴볼 필요가 있다고 덧붙였다.조윤재 신한대학교 대학원장은 에너지빈곤을 소득빈곤의 부속 문제가 아니라 소득·주거·건강·지역 여건이 결합된 복합적인 사회적 위험으로 바라봐야 한다고 제안했다. 에너지 사용량이나 요금이 적다는 사실이 반드시 에너지빈곤에서 벗어났다는 의미는 아니며, 비용 부담 때문에 난방과 냉방을 포기하는 '강제적 과소소비'일 수 있다는 것이다.이에 학계가 ▲ 숨은 과소소비까지 포착할 수 있는 다차원 에너지빈곤 지표 개발 ▲ 지역·주거유형·건강상 필요에 따른 최소 생활기능 보장기준 검증 ▲ 비용 지원·주거 개선·공급 보호 정책의 효과를 비교하는 장기적 정책평가에 기여해야 한다고 설명했다.아울러 보편적으로 적용할 최소 보장선과 개인의 필요에 따른 차등 지원을 구분하고, 헌법적 권리의 선언과 실제 법적 청구권을 구별해 제도화해야 한다고 강조했다. 조 대학원장은 "에너지는 시장에서 거래되지만 인간다운 삶에 필요한 최소한의 에너지서비스는 공적으로 보장되어야 한다"고 밝혔다.이번 토론회에서는 에너지 기본권을 실질적으로 보장하기 위해 비용 지원 중심의 정책을 넘어 필수 에너지서비스의 최소 수준을 구체화하고, 가구별 필요와 주거 여건을 반영한 지원체계를 마련해야 한다는 과제가 확인됐다. 아울러 최소 보장기준에 미달하는 가구를 파악하고 필요한 지원과 보호로 연결하는 절차, 공급중단을 예방하고 권리를 구제하는 체계, 이를 이행할 국가·지방자치단체·에너지 공급사업자의 책임을 법·제도적으로 구체화하는 일이 향후 과제로 제시됐다.