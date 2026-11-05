장애특수교육실무사, 27일 총파업 결의... 특수교육법 시행규칙 개정 촉구

큰사진보기 ▲4일 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국특수분과는 전국 시·도 교육청 앞에서 동시 집회을 개최하고 총파업을 경고하고 나섰다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

전국의 특수교육실무사들이 현행 특수교육법 시행규칙의 '수직적 위계' 조항 개정과 지역별 수당 차별 철폐를 요구하며 오는 27일 대규모 총파업을 결의했다.특수교육실무사는 장애학생 곁에서 교수학습 활동과 신변처리, 급식, 교내외 활동과 등하교 등을 지원하는 필수 교육노동자다.4일 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국특수분과는 전국 시·도 교육청 앞에서 동시 집회을 개최하고 총파업을 경고하고 나섰다.충북지역 특수교육 노동자들도 도교육청 로비에서 집회를 열고, 동참의사를 밝혔다.노동조합 측은 교육당국이 요구안을 수용하지 않을 경우 역대 최대 규모의 특수교육실무사들이 참여하는 총파업에 돌입할 것이라고 밝혔다.특수교육실무사들이 가장 강하게 요구하고 있는 것은 '장애인 등에 대한 특수교육법 시행규칙 제5조'의 개정이다.현행 시행규칙은 특수교육 지원인력의 역할을 "교사의 지시에 따라 … 보조 역할을 담당한다"고 규정하고 있다.실무사들은 이 조항이 학교 현장에서 일방적인 지시와 복종의 수직적 관계를 강화하고, 필수 교육노동자로서의 직무 가치를 저평가하게 만드는 제도적 원인이라고 지적했다.국회가 지난 2021년 법률 개정을 통해 '보조인력'이라는 명칭을 '지원인력'으로 변경하며 처우와 인식 개선을 도모했음에도, 교육부가 시행규칙 내 '지시'와 '보조'라는 문구를 그대로 남겨두어 상위법의 취지를 무색하게 만들었다는 비판이다.전국교육공무직본부가 지난 8월 특수교육실무사 1945명을 대상으로 실시한 업무실태 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 82.2%가 일방적 지시나 수직적인 관계를 경험했다고 답했다.또한 75.7%는 교사의 지시가 부당하다고 느끼면서도 학교 분위기 때문에 이의를 제기하거나 거부하지 못한 경험이 있는 것으로 나타났다.문제를 제기하기 어려웠던 이유로는 '권한과 업무 범위가 명확하지 않아서(50.2%)', '학교생활이 악화될까 봐(47.6%)' 등이 꼽혔다.반면, 문제 제기 시 학교 관리자가 적극적으로 해결에 나선 경우는 단 2.1%에 불과해 현장 고충처리 체계가 제 기능을 못 하고 있음이 드러났다.이러한 위계 구조는 노동 환경 악화뿐 아니라 장애학생 지원에도 영향을 미치고 있다.응답자의 58.8%가 갈등으로 인해 교사와의 소통을 회피하게 되었고, 30.8%는 학생 지원 업무에 집중하기 어려워졌다고 호소했다.지역별 특수교육지원수당의 차별 해소도 핵심 쟁점이다. 현재 특수교육실무사들은 동일한 직종의 업무를 수행함에도 불구하고 근무하는 지역에 따라 월 2만 원에서 5만 원까지 수당을 차등 지급받고 있다.인천, 세종, 전북 지역은 5만 원을 지급하는 반면 충북, 서울, 경기, 부산 등 대다수 지역은 2만 원에 그치고 있다.노조 측은 "장애학생의 교육받을 권리가 지역에 따라 다를 수 없듯이 지원 노동자의 처우 역시 차별받아서는 안 된다"며 수당을 월 5만 원으로 인상하고 전국적으로 상향 통일할 것을 요구했다.아울러 동일한 특수교육 현장에 있으면서도 수당 지급 대상에서 제외된 특수교육종일반전담사, 특수교육치료사, 특수학교 통학차량실무사 등에 대한 차별 철폐와 위험수당 지급도 함께 촉구하고 나섰다.전국특수분과는 "우리의 투쟁은 단순히 처우 개선만을 위한 것이 아니라, 특수교육 현장의 협력적 발전과 장애학생에게 더 안정적이고 질 높은 교육환경을 제공하기 위한 토대를 만드는 일"이라며, "교육부와 시·도 교육청의 책임 있는 결단이 없을 시 11월 27일 총파업을 강행하겠다"고 밝혔다.