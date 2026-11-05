포괄임금제라 야근수당 없다는데, 정말 못 받나요?

Q. IT회사에 다니는 2년 차 노동자입니다. 연봉계약서에 '연장·야간근로수당 포함'이라고 적혀 있습니다. 일주일에 3~4일은 밤 9~10시까지 일하는데, 회사는 포괄임금제라서 추가 수당은 없다고 합니다. 정말 받을 방법이 없나요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 포괄임금제는 '법'에 정해진 제도가 아니라 '판례'가 예외적으로 인정해 온 임금 지급 방식입니다.대법원은 근로시간을 산정하기 어려운 경우가 아니라면, 포괄임금 약정이 노동자에게 불이익할 때 그 약정은 무효라고 보고 있습니다.여기서 '산정하기 어려운 경우'란 아파트 경비원처럼 주로 지켜보는 일이나, 대기 시간이 길고 일이 간헐적으로 이루어지는 일(감시·단속적 업무) 등을 말합니다. 사무직이나 IT 개발직은 출퇴근 시각을 기록하고 산정하는 것이 얼마든지 가능하므로 포괄임금 약정을 인정할 수 있는 예외에 해당한다고 보기 어렵습니다.포괄임금 약정이 무효라면 회사는 실제 연장·야간근로시간에 대해 통상임금의 50% 이상을 가산해 지급해야 합니다(<근로기준법> 56조 1항·3항). 기본급과 별도로 '고정OT수당'을 받았더라도 실제 근로시간으로 계산한 법정수당보다 적다면 그 차액을 청구할 수 있습니다.고용노동부도 올해 4월 9일부터 시행한 '포괄임금 오남용 방지 지도 지침'에서 이 점을 분명히 했습니다. 다만, 상시 5인 미만 사업장에는 가산수당 규정이 적용되지 않는다는 한계가 있습니다.지금부터 할 일은 증거를 모으는 것입니다. 회사 출입 기록, 업무용 메신저와 이메일 발송 시각, 퇴근길 교통카드 내역 등을 꼼꼼히 남겨 두십시오.임금채권의 소멸시효는 3년이므로 지난 수당도 3년 치까지 청구할 수 있습니다. 회사가 지급하지 않으면 관할 지방고용노동관서에 진정을 제기할 수 있습니다.마침 고용노동부는 11월 3일부터 정보통신업, 숙박·음식점업 등 청년 노동자가 많은 사업장 100곳을 대상으로 장시간 노동과 '공짜 야근'에 대한 기획감독에 들어갔습니다.다음 주 11월 13일은 전태일 열사가 떠난 지 56년이 되는 날입니다. 1970년 스물두 살 재단사 전태일은 평화시장 앞에서 "근로기준법을 준수하라"고 외치며 몸을 불살랐습니다.법이 있어도 지켜지지 않던 현실에 대한 절규였습니다. 지금 국회에는 포괄임금제를 원칙적으로 금지하거나 오남용을 막기 위한 근로기준법 개정안들이 계류 중입니다.반세기가 지난 지금도 남아 있는 '공짜 야근'을 법으로 막아 일한 만큼 정당하게 받도록 하는 것이 그 외침을 오늘에 잇는 일 아닐까요?