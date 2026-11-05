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사회

26.11.05 10:56최종 업데이트 26.11.05 10:56

시민단체 "청주시의회, 세금으로 또 제주행... 납득하기 어렵다"

청주시의회, 4일 2박3일 연찬회 명목으로 제주로 떠나... 충북참여연대 "세금은 친목 여행 경비 아냐"

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청주시의회(의장 임은성, 더불어민주당)가 2박3일 일정으로 제주도로 떠난 가운데 시민단체가 “시민의 세금으로 반복되는 제주행을 납득하기 어렵다”며 강하게 비판하고 나섰다.
청주시의회(의장 임은성, 더불어민주당)가 2박3일 일정으로 제주도로 떠난 가운데 시민단체가 “시민의 세금으로 반복되는 제주행을 납득하기 어렵다”며 강하게 비판하고 나섰다. ⓒ 충북인뉴스

청주시의회(의장 임은성, 더불어민주당)가 2박3일 일정으로 제주도로 떠난 가운데 시민단체가 "시민의 세금으로 반복되는 제주행을 납득하기 어렵다"며 강하게 비판하고 나섰다.

4일 충북참여자치시민연대(아래 충북참여연대)는 논평을 내고 "오늘 청주시의회가 2박 3일 일정으로 의원 44명과 직원 26명 등 총 69명이 참여하는 제주도 연찬회를 떠난다"며 "연수비와 항공료 등을 합해 약 6400만 원의 예산이 소요되는 이번 연찬회를 굳이 제주도에서 반복 개최해야 하는 이유를 시민들에게 설명하라"고 촉구했다.

2022년부터 4년 연속 제주행... "관행처럼 굳어진 여행 아닌가"

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충북참여연대가 주목한 부분은 연찬회 장소의 '반복성'이다.

청주시의회는 지난 2022년과 2023년, 2024년에 이어 올해까지 4년 연속으로 제주도에서 연찬회를 진행하고 있다.

이들은 "그 이전에도 제주도에서 여러 차례 연찬회를 개최했다"며 "청주시의회에 제주도는 연찬회를 위한 특별한 장소라도 되는 것인지, 반복되는 제주행이 관행처럼 굳어진 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다"고 꼬집었다.

5시간 특강 위해 69명 이동... 정책 방문 명분 찬물

연찬회 프로그램의 실효성에 대해서도 의문이 제기됐다.

이번 연찬회 일정 중 교육 프로그램은 예산안 심사와 조례안 입안·심사 등 총 5시간 20분의 특강이 전부인 것으로 알려졌다.

충북참여연대는 "이 정도 분량의 교육은 청주에서도 충분히 진행할 수 있다"며 "환경·자원순환시설 현장방문이 포함되어 있다고는 하지만, 성산일출봉과 섭지코지 탐방 등 관광지 방문 일정도 함께 들어있어 정책 현장방문이라는 명분을 내세운 '관광성 연찬회'가 아닌지 의심스럽다"고 지적했다.

이어 "시민의 세금은 의원들의 친목과 화합을 위한 여행 경비가 아니다"라며 "청주시의회는 6400여 만 원의 예산을 들여야 할 만큼의 필요성과 기대효과가 무엇인지 시민이 납득할 수 있도록 설명해야 한다"고 요구했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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