보수언론도 등 돌렸다… '윤석열 2심 유죄, 국힘 책임 피하기 어려워'

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령 공직선거법 2심 판결에 대한 11월 5일 주요 언론 사설 ⓒ 임병도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

윤석열 전 대통령이 지난 20대 대선 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의(공직선거법 위반)로 항소심에서도 징역 1년 6개월에 집행유예 3년의 당선무효형을 선고받았습니다. 대법원에서 이 형이 최종 확정될 경우, 국민의힘은 대선 당시 국가로부터 보전받은 선거 비용 397억 원을 반납해야 할 처지에 놓였습니다.이에 대해 5일 주요 일간지(<조선일보>, <동아일보>, <한겨레>, <경향신문>, <한국일보>)는 일제히 사설을 통해 항소심 판결의 의미를 짚었습니다. 언론들은 선거 과정에서의 거짓말이 민주주의를 훼손하는 중대 범죄라는 점에 공감하며, 후보 검증에 실패한 국민의힘의 뼈저린 반성과 책임 있는 자세를 한목소리로 촉구했습니다.<조선일보>는 선거는 국민 주권과 대의민주주의를 실현하는 핵심 수단" "공정성을 해치는 선거 범죄는 엄단할 필요성이 있다"는 재판부의 양형 이유를 인용했습니다. 이어 <선거 거짓말 철저히 뿌리 뽑아야>라는 제목처럼 후보자의 발언이 유권자의 올바른 선택권을 침해해 대의민주주의를 훼손했다고 질타했습니다.다만 <조선일보>는 윤 전 대통령 사건과 이재명 대통령의 공직선거법 사건을 함께 언급했습니다. 사설은 "이 대통령의 2025년 선거법 사건은 대통령 당선으로 파기환송심이 중단돼 있다"며 "환송심 법원의 판결은 대법원의 파기 판단에 기속되므로 유죄가 확정된 것이나 다름없다"고 주장했습니다. 이어 "재판이 재개돼 벌금 100만 원 이상이 선고되면 민주당이 434억 원을 반환해야 한다"고 덧붙였습니다.<한겨레>는 <윤석열 '허위사실 공표' 유죄 다시 확인한 법원>이라는 제목의 사설에서 재판부가 유죄로 판단한 근거를 짚었습니다. 사설은 "재판부가 피고인 윤석열의 항소이유를 일일이 반박하면서 '죄질이 가볍지 않고, 비난 가능성이 크다'고 질타했다"고 전했습니다.또한 <한겨레>는 국민의힘이 이재명 대통령 공직선거법 위반 재판을 즉각 재개해야 한다는 주장에 대해 "자신들이 선거보전금을 토해내게 생겼다고 헌법에 의해 재판이 중지된 현직 대통령 사건을 끌고 오는 억지를 부리기 전에, 내란 우두머리와의 확실한 절연부터 선언하는 게 국민에 대한 도리일 것"이라고 일침을 가했습니다.<한국일보> 역시 사설에서 "법원은 후보자의 거짓말은 유권자 선택을 오도할 수 있고 선거 공정성을 훼손할 수 있기에 엄정한 잣대로 다뤄져야 한다는 원칙을 확인시켜 주고 있다"고 평가했습니다.결국 유권자를 기만하는 선거 범죄에 대해서는 표현의 자유를 내세운 변명이 통할 수 없다는 사법부의 단호한 의지를 언론들이 공통으로 짚어낸 것입니다.<동아일보>는 <尹 당선무효형 유지… '후보 거짓말에 黨도 책임' 재확인한 2심>이라는 사설을 통해 "당선되고 보자는 식의 허위 발언을 할 경우 대선 후보뿐 아니라 그 후보를 내세운 정당도 무거운 책임을 피하기 어렵다는 점을 확인한 판결이다"라고 분석했습니다.<경향신문>도 <'대선 거짓말' 윤석열 2심도 유죄, 국민의힘은 사과해야>라는 제목의 사설에서 "국민의힘은 '거짓말 후보'를 공천한 데 국민 앞에 사과하고 윤석열 및 '윤어게인' 세력과의 확실한 단절을 선언해야 한다"라고 촉구했습니다.이번 항소심 판결과 주요 언론의 사설은 선거 과정에서의 정직성이 민주주의와 선거의 공정성을 지키는 중요한 기준임을 보여줍니다. 국가의 선거 비용을 지원받는 정당이라면 선거에서의 승리만을 앞세우기보다 후보자의 발언과 자질을 철저히 검증해야 합니다. 국민의 상식과 눈높이에 맞는 도덕성 검증 체계를 마련하고, 이번 판결에 대해서도 책임 있는 태도를 보일 필요가 있습니다.