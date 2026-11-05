'윗돌 빼서 아랫돌 괴기' 경찰 조직개편, 이제는 그만

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덧붙이는 글 | 정영훈 변호사는 헌법학 박사로, 제2기 진실·화해를위한과거사정리위원회 조사2국장을 지냈다. 현재 법무법인 정세에서 형사·국가폭력·과거사 사건을 주로 수행하고 있으며, 경찰 수사개혁위원회 위원으로 활동하고 있다.

지난 11월 2일 경찰 수사개혁위원회는 국가수사본부의 독립성과 수사역량 강화를 위한 제3차 권고를 발표했다. 2023년 축소된 과학·사이버수사 조직의 복원과 수사인력·예산 확충, 국가수사본부장의 인사·예산 관련 권한 강화가 주요 내용이다.주목할 대목은 전문수사 조직을 축소한 지 3년 만에 복원을 권고했다는 사실이다. 당장의 치안 현안에 대응한다며 전문조직을 축소했다가 다시 복원을 논의하는 상황에서, 경찰 조직과 인력 운용의 중장기적 방향을 되짚어볼 필요가 있다.2022년 부산 돌려차기 사건에서 경찰은 피해자의 청바지에 대한 DNA 감정을 의뢰하면서 성폭력 가능성을 충분히 고려하지 못했다. 항소심 과정에서 청바지 안쪽을 추가 감정한 결과 가해자의 DNA가 검출됐고, 강간살인미수 혐의가 인정됐다. 올해 법원은 불합리한 초동수사로 피해자가 정신적 고통을 입었다며 국가배상 책임을 인정했다.올해 광주에서 발생한 장윤기 여고생 살해 사건에서는 또 다른 문제가 드러났다. 지난 7월 경찰청 국가수사본부 특별수사단 발표에 따르면, 성적 범행 목적을 검토해야 한다는 과학수사 분야의 보고서가 수사기록에서 누락됐고, 영상 분석보고서도 수정하도록 지시한 것으로 조사됐다. 국립과학수사연구원의 DNA 감정결과 역시 검찰에 늦게 전달됐다.두 사건은 과학적 증거를 정확하게 수집·분석하는 능력과 함께, 전문적인 판단이 개별 수사팀의 수사 방향에 좌우되지 않고 존중받는 일이 얼마나 중요한지 보여준다.그런데 2023년 경찰 조직개편에서 국가수사본부장 직속의 국장급 독립 조직이던 과학수사관리관은 형사국 산하 과학수사심의관으로 축소됐다. 7개 시도경찰청의 과학수사과도 형사과 산하 과학수사계로 격하됐다. 다양한 수사부서에 객관적인 증거를 제공해야 할 과학수사 조직의 위상이 낮아진 것이다.2023년 9월 경찰은 신림역·서현역 흉기난동 사건 등 이상동기범죄에 대응하기 위해 약 3천 명을 현장 대응 분야로 재배치하는 조직개편을 추진했다. 이 과정에서 국가수사본부의 독립된 사이버수사국도 폐지돼 수사국 산하 사이버수사심의관으로 축소됐다.그러나 사이버범죄의 위협은 갈수록 커지고 있다. 최근 5년간 전체 범죄가 12% 증가하는 동안 사이버범죄는 65% 늘어 전체 범죄의 약 22.5%를 차지했다. 사이버 수사 조직의 축소 이후 사이버범죄 검거율이 하락하고 시도경찰청으로 이관된 사건이 적체되는 등 현장 대응력이 저하됐다.2025년 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건에서는 개인정보보호위원회 조사 결과 약 3322만 명의 회원과 최소 433만 명의 비회원 정보주체 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 대형 플랫폼에서 발생한 침해사고 하나가 국민의 일상에 미치는 파급력을 보여준다. 온라인 사기와 디지털 성범죄부터 가상자산 추적, 국가 배후 세력의 해킹까지 사이버수사에는 고도의 전문기술과 국제공조 역량이 필요하다.독립된 국을 다른 국의 하위 조직으로 편제하면 정책 기획과 전문인력·예산 확보에 필요한 독자적인 대응이 어려워질 수 있다.2023년에는 경찰청 외사국도 폐지됐지만, 초국가범죄 대응과 국제공조의 중요성이 커지면서 외사 기능은 국제치안협력국으로 다시 확대됐다. 반면 국가수사본부의 과학·사이버수사 조직은 여전히 축소된 체계에 머물러 있다. 조직을 다시 설치하더라도 흩어진 전문인력과 축적된 경험, 협력체계를 단기간에 복구하기는 어렵다.인력 운용에서도 비슷한 문제가 나타난다. 2023년에는 현장 치안을 강화하기 위해 인력을 재배치했지만, 지금은 수사·기소 분리로 커진 경찰의 책임에 대응해 약 3900명 규모의 수사인력 보강을 추진하며 기동대 등 비수사부서의 인력을 수사부서로 재배치하고 있다.이번 수사인력 보강은 증가한 수사책임에 대응하기 위해 필요한 조치다. 인력 재배치 역시 치안 수요의 변화에 따라 추진할 수 있다. 다만 수사부서로 인력을 재배치하면서 다른 치안 분야에 새로운 인력 부족이 발생할 가능성까지 함께 살펴야 한다. 현장 대응에 차질이 생긴 뒤에야 다시 다른 부서에서 인력을 충당하는 방식이 반복돼서는 안 된다.윗돌 빼서 아랫돌 괴는 방식에만 의존해서는 수사역량과 국민의 안전을 함께 지키기 어렵다. 수사인력 보강을 추진하는 지금이야말로 다른 치안 분야의 인력 수요도 미리 점검해야 할 시점이다.수사인력 부족은 이미 2022년 연구에서 지적됐다. 이 연구들을 기초로 2026년 하반기 수사경찰 현원 4만563명에 적용해 산정한 추가 필요 인력은 1만3,974명, 현원의 34.6%다. 이 수치는 올해 수사·기소 분리 이후의 업무 변화를 새로 반영한 추계도 아니다.따라서 변화된 수사업무량과 현장 치안 수요를 종합적으로 분석해 분야별 적정 인력을 산정해야 한다. 기존 인력은 효율적으로 활용하되, 부족한 인력은 정원과 예산을 확보해 단계적으로 증원할 필요가 있다. 수사인력 보강과 다른 치안 분야의 대응력 유지가 함께 이루어지도록 중장기적인 인력 수급계획을 마련해야 한다.이번 권고는 국가수사본부장 임명 시 수사 전문성을 강화하고 인사·예산에 관한 실질적인 협의권을 보장하는 방안도 제시했다. 국수본의 권한 강화는 그 자체가 목적이 아니라 전문수사 조직과 인력을 안정적으로 운영하기 위한 수단이어야 한다.과학·사이버수사 조직은 신속히 복원하고 필요한 수사인력 보강도 차질 없이 추진해야 한다. 동시에 현장 치안 등 다른 분야에서 인력 부족이 발생하지 않도록 적정 인력을 미리 산정하고 단계적으로 확충해야 한다. 국민의 생명과 안전을 지키는 인력은 사건이 터진 다음이 아니라, 그 전에 준비돼 있어야 한다.