'신천지 내홍'에 김민석 "당원께 죄송하고 감사... 정리할 수 있다"

큰사진보기 ▲신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 '신천지 개입설'을 둘러싼 당내 내홍과 관련해 "당원 여러분께 죄송하기도 하고, 또 감사하기도 하다"는 심경을 밝혔다.김 대표는 5일 오전 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "솔직히 말씀드리면 불편한 마음이 크다. 불편한 주제를 다루고 있기 때문"이라며 이같이 말했다. 이어 "신천지 문제를 처음 제기했을 때도 불편했고, 조사하는 과정도, 처리하는 과정도 그렇다"고 덧붙였다.앞서 김 대표는 지난 3일 비공개 의원총회에서 "조사 결과 (전당대회 때 제기한 반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합의 증거는 없었다"며 사과했다. 이날 의총에서는 당원정비 TF 단장인 박선원 의원이 신천지 교인 집단 입당 의혹 자체 조사 결과를 보고할 예정이었지만, 김 대표의 제안으로 보고는 취소됐다.김 대표는 조사 결과를 공개 발표하지 않기로 한 이유에 대해 "종교의 정치개입 문제 자체가 풀어내기 쉽지 않다"라며 "수사로 처리하면 되지 않느냐고 말하는 경우도 있는데, 그렇다 하더라도 쉽지 않은 문제가 있다"고 설명했다.그러면서 "상대적으로 덜 충격적이고 질서 있는 방법으로, 내부 열람을 통해 문제와 우려점을 확인하고 어떻게 제도적·당 자체 역량으로 개선·극복할 것인가 하는 과정에 들어간 것"이라며 "그런 과정을 거치면서 풀어가 보려고 한다"고 말했다. 민주당은 명단 확인을 원하는 의원과 지역위원장이 조사 결과를 열람할 수 있도록 하고, 정당법 개정 등 제도 정비를 추진하기로 했다.하지만 사과 이후에도 친청(친정청래)계의 반발은 거세다. 4일 공개 최고위원회의에서 이성윤 최고위원은 비공개 의총 사과를 두고 "몇 마디만으로 끝낼 문제인가"라며 당원과 정청래 전 대표에게 공개 사과하라고 요구했다. 정당법 52조 위반 여부까지 조사해야 한다는 주장도 내놨다.김 대표는 '당내 갈등을 어떻게 봉합할 것이냐'는 질문에 "지금 제안하고 진행하기로 한 방식대로 가지 않고 전면 공개 방식으로 갔다 하더라도, 내부에선 지금과 같은 다양한 문제 제기가 있었을 것"이라며 "(문제 제기가) 더 컸을 수도 있다"고 답했다.친청계가 결자해지를 요구하는 데 대해서는 "신천지 문제에 대한 당내 우려를 제도적으로 극복해 가는 과정과 별개로, '전혀 근거 없는 내용을 제기하지 않았느냐' 하는 책임 문제는 자연스럽게 정리해 갈 수 있다고 본다"며 "그에 대해선 크게 우려하지 않는다"고 말했다.김 대표는 "결국 본안 문제를 어떻게 정리하느냐가 남았는데, 시간이 조금 걸리겠지만 하나의 방법을 취하기로 제안했고 의총에서 수용해 주셨다"며 "남아 있는 과정을 거쳐 가는 것이 정기국회에서 당 내부를 다지고 민생에 집중하는 데 상대적으로 더 나은 길이라고 생각한다"고 강조했다. 이어 "민생 과제는 과제대로 다뤄 나가면서 이 문제를 풀어가겠다"고 덧붙였다.