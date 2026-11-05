북한 "신형 지대공미사일 시험발사"

큰사진보기 ▲북한 미사일총국은 지난 4일 신형 반항공미사일종합체의 설계기술적 특성을 확증하기 위한 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다. 통신은 노동당 중앙군사위원이자 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장이 미사일총국과 국방과학연구부문의 지도 간부들과 함께 시험발사를 지도했다고 전했다. 2026.11.5 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 신형 지대공미사일의 성능을 확인하기 위한 시험발사와 장거리 전략순항미사일 사격훈련을 실시했다고 밝혔다. 전날 우리 군이 함경남도 선덕 일대에서 포착한 미사일 발사와 관련된 것으로 보인다.북한 관영 <조선중앙통신>은 5일 미사일총국이 전날 신형 '반항공미싸일'(지대공미사일) 체계의 설계·기술적 특성을 확인하기 위한 시험발사를 진행했다고 보도했다.통신에 따르면 이번 시험발사는 노동당 중앙군사위원회 위원이자 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장이 미사일총국과 국방과학연구부문 간부들과 함께 지도했다.북한은 이번 시험을 통해 새로운 비행체 재료와 지능화된 다중복합 유도방식, 지대공미사일 체계의 표적 식별·추적 능력, 탐지정보 처리장치의 기술적 특성과 신뢰성을 확인했다고 주장했다.지대공미사일은 지상에서 발사해 적의 항공기나 미사일 등 공중 표적을 요격하는 무기다. 이번 시험에서 북한이 강조한 다중복합 유도방식과 표적 식별·추적 능력은 공중 표적을 정확하게 탐지하고 요격하는 데 필요한 핵심 기술이다.북한은 이날 동부지역 장거리 전략순항미사일 부대 소속 화력부대의 시범 사격훈련도 진행했다고 밝혔다.통신은 훈련에 참가한 부대가 장거리 전략순항미사일을 발사해 가상의 비행장 표적을 타격하는 임무를 완수했다고 주장했다. 다만 미사일의 구체적인 기종이나 비행거리, 비행시간 등은 공개하지 않았다.북한은 이번 시험과 훈련에 대해 무기체계의 기술 수준과 전략무기의 전투 신뢰성을 높이기 위한 정례적인 군사활동의 일환이라고 설명했다.앞서 합동참모본부(합참)는 4일 오전 북한 함경남도 선덕 일대에서 동해상으로 발사된 미사일 여러 발을 포착했다고 밝혔다.합참은 당시 발사체를 탄도미사일로 특정하지 않고 '미사일 수 발'이라고 발표했다. 해당 미사일들은 300㎞ 미만을 비행한 것으로 알려졌으며, 군 당국은 구체적인 종류와 제원을 분석해 왔다.합참은 "한미는 미사일 발사를 준비 단계부터 면밀히 감시했다"면서 발사 직후 미사일을 탐지·추적했다고 설명했다. 또 한미 연합방위태세 아래 북한의 군사 동향을 예의주시하고 있다고 밝혔다.