영국 총리 "미 민주당 압승, 생활비 문제로 세계가 단합할 기회"

큰사진보기 ▲지난 4일, 앤디 버넘 영국 총리가 앤티가 바부다의 세인트존스에서 언론과 이야기를 나누고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

앤디 버넘 영국 총리는 3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 것을 계기로 세계가 생활비 문제를 중심으로 힘을 모을 기회를 맞았다고 4일 밝혔다. 영국 정치 전문매체 <폴리틱스UK>는 이를 두고 세계가 이란 전쟁을 끝낼 기회를 맞았다는 취지로 보도했다.버넘 총리는 선거 결과가 나온 뒤 처음 한 공개 발언에서 "트럼프 대통령이 결과를 받아들였다"고 말했다. 영국 BBC방송은 미국 대통령이 자국 선거 결과에 불복하지 않는 것은 예전에는 당연하게 여겨졌지만 이제는 그럴 수 없게 됐다며, 총리가 이런 말을 해야 했다는 점 자체가 오늘날 국제 정치의 현실을 보여준다고 짚었다.버넘 총리는 "전 세계가 모두에게 영향을 미치는 생활비 문제를 중심으로 단합할 기회를 얻었다고 생각한다"며 "이는 내가 다우닝가 입성 후 석 달간 가장 앞세워 온 사안이고, 우리는 조치도 취해 왔다"고 말했다.다만 그는 "중동 분쟁이 해결될 때까지는 국민의 생활비 부담을 낮출 수 없다"며 러시아가 시작한 우크라이나 전쟁도 함께 언급했다. 버넘 총리는 "지금 우리가 집중해야 할 일들이고, 세계가 그럴 계기를 맞길 바란다"며 "각국 정상과 통화할 때도 모두에게 그렇게 요청할 것"이라고 말했다.이어 중동 분쟁의 확전 가능성을 묻는 질문에 버넘 총리는 "긴장 완화를 위해 노력하겠다"며 "분쟁이 해결되고 호르무즈 해협이 다시 완전히 열리는 것을 보고 싶고, 그 방향으로 노력해 나갈 것"이라고 답했다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 약 5분의 1이 지나는 핵심 해상 길목이다.버넘 총리는 미국 중간선거 결과를 브라질 보우소나루 전 대통령, 세르비아 부치치 전 대통령, 헝가리 오르반 전총리 등으로 대표되는 우파 포퓰리즘 세력 퇴조라는 세계적 흐름의 일부로 보느냐는 질문에는 직접적인 답을 피한 채 "사람들은 세계가 힘을 합쳐 국민에게 실질적으로 중요한 문제에 집중하는 모습을 보고 싶어 한다고 생각한다"며 "미국 유권자들도 내 생각에는 그걸 말하고 있다. 생활비 문제에 레이저처럼 집중하자는 것"이라고 말했다.