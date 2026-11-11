먹통의 정치를 넘어 '활통'의 정치로

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 2월 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 경상국립대 명예교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

인간은 소통하는 존재입니다. 사람은 다른 사람과 관계를 맺고 생각과 감정을 나누면서 살아갑니다. 소통은 인간관계를 유지하는 기본적인 수단이자 공동체를 움직이는 핵심적인 원리입니다. 소통이 원활하면 이해와 신뢰가 쌓이지만, 소통이 막히면 오해와 불신이 자라납니다. 특히 다양한 이해관계와 가치관이 충돌하는 정치의 세계에서 소통의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.그런데 우리 사회에서는 소통의 중요성을 강조하는 목소리가 넘쳐나지만 정작 소통이 제대로 이루어지는 경우는 그리 많지 않습니다. 서로 말을 주고받으면서도 상대방의 생각을 이해하지 못하는 경우가 많습니다. 자신의 주장을 되풀이할 뿐 상대방의 말에는 귀를 기울이지 않습니다. 말은 넘쳐나는데, 마음은 통하지 않는 것입니다.우리는 이러한 상황을 소통의 부재 혹은 불통이라고 흔히 부르지만 좀 더 강하게 표현하면 '먹통'이라고 할 수 있습니다. 그렇다면 먹통의 반대는 무엇일까요. 서로의 생각과 마음이 활짝 열려 막힘없이 통하는 사람이나 상태를 '활통(活通)'이라고 부르면 어떨까 합니다. 필자는 먹통과 활통이라는 두 단어를 통해 정치와 국정운영의 소통 문제를 생각해 보고자 합니다.먹통이라는 말에는 구별할 필요가 있는 두 가지 의미가 담겨 있습니다. 하나는 사람에 관한 것이고 다른 하나는 소통의 상태에 관한 것입니다. 이를 편의상 각각 '먹통1'과 '먹통2'라고 해보겠습니다.먹통1은 자기 생각만 고집스럽게 주장하는 사람을 가리킵니다. 자신의 판단이 옳다는 확신에 사로잡혀 다른 사람의 의견을 받아들이지 않으려는 사람을 말합니다. 상대편이 합리적인 근거를 제시해도 좀처럼 생각을 바꾸지 않습니다. 이런 사람에게 대화는 서로를 이해하는 과정이 아니라 자신의 주장을 관철하는 수단이 되기 쉽습니다. 먹통1의 핵심은 폐쇄성입니다. 자신의 생각을 절대화하고 다른 관점을 인정하지 않습니다. 겉으로는 대화에 참여하지만 실제로는 상대방의 말을 들을 자세가 되어 있지 않습니다.먹통1이 소통의 주체에 관한 개념이라면 먹통2는 소통의 과정과 결과에 관한 개념입니다. 둘은 밀접하게 관련되어 있지만 동일하지는 않습니다. 먹통1의 성향을 가진 사람들이 만나면 먹통2가 발생하기 쉽지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 반대로 열린 마음을 가진 사람들 사이에서도 정보의 부족이나 이해관계의 충돌, 제도적 장애 등으로 소통이 실패할 수 있습니다. 이러한 구분은 소통의 실패를 특정 개인의 성격이나 태도의 탓으로만 돌리지 않고 그 원인을 보다 정확하게 파악할 수 있게 해줍니다.먹통에 두 가지 의미가 있다면 그 반대편에 있는 활통 역시 두 가지로 구분할 수 있을 것입니다. 먹통1에 대응하는 '활통1'과 먹통2에 대응하는 '활통2'가 그것입니다. 활통1은 다른 사람의 생각과 의견을 열린 마음으로 받아들이고 이해하려는 사람입니다. 자기 생각을 분명하게 가지고 있으면서도 그것이 언제나 옳은 것은 아니라는 사실을 인정합니다. 다른 사람의 말에 귀를 기울이고 합리적인 근거가 제시되면 자신의 생각을 수정할 줄 아는 사람입니다.활통1은 단순히 말을 잘하거나 사교성이 뛰어난 사람을 뜻하지 않습니다. 말수가 적더라도 상대방의 의견을 진지하게 경청하고 이해하려는 사람이 활통1에 가깝다고 할 수 있습니다. 그 핵심은 개방성과 수용성, 그리고 성찰 능력입니다. 자기 확신을 가지되 독선에 빠지지 않고, 다른 사람의 의견을 존중하되 무조건 동조하지는 않는 태도입니다.한편 활통2는 반드시 의견의 일치를 의미하지 않습니다. 서로 생각이 달라도 상대방의 주장을 정확하게 이해하고 그 차이를 인정할 수 있다면 활통2가 이루어지고 있다고 볼 수 있습니다. 따라서 활통2의 핵심은 소통의 개방성, 쌍방향성, 상호 이해, 반응성에 있습니다. 상대방의 말이 제대로 전달되고 이해되며, 그에 따라 자신의 판단이나 행동을 조정할 가능성이 열려 있어야 합니다. 요컨대 먹통1과 활통1은 사람의 소통태도를, 먹통2와 활통2는 소통의 과정과 상태를 나타내는 서로 대비되는 개념입니다.정치는 본질적으로 서로 다른 생각과 이해관계를 조정하는 활동입니다. 국민은 저마다 다른 가치관과 요구를 가지고 있으며 정치지도자는 이러한 차이를 조정하여 공동체의 의사결정을 이끌어 내야 합니다. 따라서 소통은 정치의 부수적인 활동이 아니라 본질적인 기능합니다.그런데 현실정치에서는 먹통1과 먹통2가 끊임없이 나타납니다. 정치지도자가 자신의 신념과 판단만을 절대화하고 다른 의견을 배척한다면 먹통1의 성향을 드러내는 것입니다. 자신을 지지하는 사람들의 목소리에는 민감하게 반응하면서 반대하는 사람들의 의견을 무시하거나 비판을 적대행위로 받아들이는 태도 역시 마찬가지입니다. 이러한 태도가 정치권 전반에 확산되면 먹통2의 정치가 나타나기 쉽습니다. 여야가 서로의 주장을 이해하려 하지 않고 상대방의 정책이라면 내용과 관계없이 반대합니다. 같은 정당이나 정치진영 내부에서도 다른 의견을 용납하지 않습니다. 대화와 토론은 문제를 해결하는 수단이 아니라 상대방을 공격하고 지지층을 결집시키는 수단으로 변질됩니다.오늘날 우리 정치에서 우려되는 현상 가운데 하나가 이러한 소통의 단절입니다. 정치적 견해가 다르다는 이유만으로 상대방의 주장 전체를 부정하거나 특정 진영에 속했다는 이유로 그 사람의 발언을 미리 재단하는 일이 적지 않습니다. 이런 상황에서는 아무리 많은 토론회가 열리고 정치적 발언이 쏟아져도 실질적인 소통은 이루어지기 어렵습니다. 오히려 말이 많아질수록 갈등이 심화하는 역설적인 현상이 나타납니다. 소통의 양이 많다고 해서 소통의 질이 높아지는 것은 아닙니다. 먹통의 정치에도 말은 넘쳐날 수 있습니다. 다만 그 말들이 서로에게 도달하지 못할 뿐입니다.활통의 정치는 정치지도자의 개방적인 태도와 원활한 소통구조가 결합된 정치입니다. 여기에는 활통1의 지도자와 활통2의 정치적 소통이 함께 요구됩니다. 우선 정치지도자는 국민의 다양한 목소리를 들을 자세가 되어 있어야 합니다. 자신을 지지하는 사람뿐 아니라 반대하는 사람의 의견에도 귀를 기울여야 합니다. 자신의 정책이나 판단에 대한 비판이 불편하더라도 그 속에 담긴 합리적인 문제 제기를 외면해서는 안 됩니다.그러나 지도자 개인의 개방적인 태도만으로 활통의 정치가 완성되는 것은 아닙니다. 국민의 의견이 정치적 의사결정 과정에 전달되고 반영될 수 있는 제도적 장치가 뒷받침되어야 합니다. 대통령이 아무리 국민과 소통하려는 의지를 가지고 있더라도 정부조직이 폐쇄적으로 운영되거나 국민의 의견을 전달하는 통로가 막혀 있다면 활통2는 실현되기 어렵습니다. 반대로 지도자 개인적 성향에 한계가 있더라도 민주적인 제도와 절차가 제대로 작동한다면 일정 수준의 소통은 유지될 수 있습니다.또한 활통의 정치에서는 소통의 결과가 중요합니다. 국민의 목소리를 듣는 것 자체도 의미가 있지만 그 목소리가 정책의 검토와 수정에 어떤 영향을 미쳤는지가 더욱 중요합니다. 다시 말해 효능감이 중요하다는 것입니다. 국민의 모든 요구를 받아들일 수는 없지만 받아들이지 못하는 경우에도 그 이유를 충분히 설명하고 이해를 구해야 합니다. 활통의 정치는 모든 국민을 만족시키는 정치가 아니라 서로 다른 국민의 목소리를 존중하면서 합리적인 결정을 추구하는 정치입니다.대통령의 소통은 국정운영과 밀접하게 관련되어 있습니다. 대통령은 중요한 정책을 결정하고 정부조직을 이끄는 동시에 국민의 다양한 요구를 조정해야 하는 위치에 있기 때문입니다. 그렇다면 대통령의 소통을 무엇으로 평가해야 할까요. 우선 대통령이 활통1의 태도를 보이고 있는지 살펴보아야 합니다. 국민의 의견을 얼마나 진지하게 경청하는가. 자신과 다른 견해를 얼마나 존중하는가. 자신의 판단이 잘못되었을 때 이를 인정하고 수정할 수 있는가. 이러한 질문은 대통령의 소통 태도를 평가하는 중요한 기준입니다.다음으로 대통령과 국민 사이에 활통2가 얼마나 실현되고 있는지를 살펴보아야 합니다. 국민의 의견이 대통령에게 전달되는 통로가 충분히 열려 있는가. 정부의 정책결정 과정이 투명하게 공개되는가. 국민의 비판과 요구가 실제 국정운영에 반영되는가. 이러한 질문은 소통의 과정과 상태를 평가하는 기준입니다.이재명 대통령이 추진해 온 국무회의 공개와 타운홀미팅, SNS를 통한 직접 소통 등의 시도도 이러한 관점에서 살펴볼 수 있습니다. 이들은 정부의 의사결정 과정을 국민에게 보여주고 국민과의 접촉을 확대하려는 소통 방식으로 이해할 수 있습니다.그러나 공개와 접촉의 확대가 곧바로 활통2의 실현을 의미하지는 않습니다. 공개된 회의에서 다양한 의견이 얼마나 자유롭게 제시되는지, 국민과의 대화에서 제기된 요구가 실제 정책에 어떻게 반영되는지 등을 함께 살펴보아야 합니다.대통령의 진정성을 판단할 때도 신중해야 합니다. 사람의 마음은 직접 관찰할 수 없으며 정치지도자의 내면 역시 마찬가지입니다. 진정성은 말과 행동의 일관성, 약속의 이행, 비판에 대한 반응, 정책적 선택 등을 통해 간접적으로 추론할 수밖에 없습니다.따라서 대통령의 소통을 평가할 때는 특정 장면이나 인상적인 발언보다 지속적인 언행과 정책적 실천을 종합적으로 살펴보아야 합니다. 지지하는 대통령에게는 관대하고 반대하는 대통령에게는 가혹한 잣대를 적용해서도 안 됩니다.사람은 누구나 자신의 생각을 가지고 살아갑니다. 자기 생각에 대한 확신이 없다면 책임 있는 판단과 행동도 어렵습니다. 그러나 확신이 지나쳐 독선이 되면 소통의 문은 닫히기 시작합니다. 자신의 생각이 옳을 수 있다는 믿음과 자신의 생각만 옳다는 믿음 사이에는 커다란 차이가 있습니다.정치에서도 마찬가지입니다. 지도자에게는 확고한 신념과 결단력이 필요하지만, 그것이 다른 사람의 의견을 배척하는 이유가 되어서는 안 됩니다. 오히려 자신의 판단에 대한 확신이 강할수록 다른 관점에서 제기되는 비판을 경청할 필요가 있습니다. 먹통1의 정치지도자가 먹통2의 정치를 초래하기 쉽듯이 활통1의 정치지도자는 활통2의 정치를 촉진할 가능성이 높습니다. 그러나 활통1이 있다고 활통2가 저절로 이루어지는 것은 아닙니다. 열린 지도자와 함께 열린 제도, 투명한 절차, 자유로운 비판, 책임 있는 응답이 뒷받침되어야 합니다.정치의 소통을 평가할 때도 누가 말을 잘하는가, 누가 국민을 자주 만나는가에만 주목해서는 안 됩니다. 누가 다른 사람의 말을 진지하게 듣는가, 누가 비판을 수용할 줄 아는가, 누구의 국정운영에서 국민의 목소리가 실제로 반영되는가를 살펴보아야 합니다. 먹통의 정치는 국민을 향해 말하지만, 활통의 정치는 국민과 함께 말합니다. 먹통의 정치는 국민에게 이해를 요구하지만, 활통의 정치는 국민을 이해하려 노력합니다. 민주주의 성숙은 서로 다른 생각을 없애는 데 있지 않습니다. 서로 다른 생각을 가진 사람들이 함께 살아갈 수 있는 방법을 찾아가는 데 있습니다.그 출발점은 상대방을 이해하려는 열린 마음이며, 그 완성은 그러한 마음이 실제 소통의 과정과 제도로 구현되는 데 있습니다. 우리 정치가 지향해야 할 모습은 분명합니다. 먹통1의 지도자와 먹통2의 정치에서 벗어나 활통1의 지도자와 활통2의 정치로 나아가는 것입니다. 그것이 국민과 정부 사이의 신뢰를 회복하고 건강한 민주공동체를 만들어가는 중요한 길이 될 것입니다.