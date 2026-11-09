큰사진보기 ▲지천댐 반대 대책위 소속 주민들은 지난 2024년부터 2년 넘게 지천댐 반대 투쟁을 이어오고 있다. ⓒ 지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 동국대 융합환경과학과 객원교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

댐을 짓겠다고 했습니다. 주민들이 반대하자 보류한다고 했습니다. 얼마 뒤에는 공론화를 거쳐 결정하겠다고 했고, 다시 시간이 흐르자 짓겠다고 발표했습니다. 충남 청양과 부여를 흐르는 지천 이야기입니다. 정부의 설명을 따라가다 보면 질문 하나만 남습니다. 지천댐은 짓겠다는 것인가, 안 짓겠다는 것인가. 아니면 주민들이 지칠 때까지 정책을 바꿔가며 기다리겠다는 것인가.2024년 7월 30일, 환경부는 기후위기 대응을 내세우며 전국 14곳의 신규댐 후보지를 발표했습니다. 지천댐도 포함됐습니다. 발표가 먼저였고 주민과의 협의는 뒤따르지 못했습니다. 8월 주민설명회는 무산됐고, 10월에는 주민 300여 명이 세종 환경부 청사 앞에서 백지화를 요구했습니다.2025년 3월, 환경부는 14곳 중 9곳만 정식 후보지로 남겼습니다. 지천댐은 빠졌습니다. 주민들은 끝났다고 믿었을 것입니다. 그러나 지천댐은 충남도 주관 협의체에서 필요성과 대안을 검토하는 '별도 관리 대상'으로 남았습니다. 9월에는 7개 댐 중단, 7개 댐 공론화 방침이 나왔고 지천댐은 공론화 쪽에 이름을 올렸습니다. 장관은 국정감사에서 공론화위원회를 꾸려 찬반을 듣고 최종적으로 결정하겠다고 했습니다. 2026년 2월 공론화위원회 첫 회의는 위원 구성의 공정성을 의심한 주민들의 반발로 무산됐습니다.그리고 2026년 8월 27일, 정부는 지천댐 건설을 추진하겠다고 발표했습니다. 이번에는 홍수 방어에 충청권 메가프로젝트의 신규 용수 수요까지 얹은 다목적댐입니다. 후보지에서 빠졌다가 공론화 대상이 되었고, 결국 건설 추진 대상으로 돌아왔습니다. 정책은 재검토할 수 있습니다. 그러나 이해할 설명조차 없이 방향만 되풀이해 바뀐다면 그것은 유연함이 아니라 신뢰를 잃은 정책입니다.정책에 정당성을 부여하는 힘은 정책의 이름이 아니라 정부에 대한 신뢰에서 나옵니다. 시민이 정책을 따르는 이유는 그 판단이 일관되고, 근거가 공개되며, 틀렸을 때 책임질 것이라 믿기 때문입니다. 정부는 정책을 몇 줄의 발표문으로 바꾸지만, 주민은 삶으로 그 대가를 치르게 됩니다. 보류라고 하면 끝난 것인지 기다려야 하고, 공론화라고 하면 회의에 나가 의견을 내야 하며, 재추진이라고 하면 처음부터 다시 싸워야 합니다.기후위기가 심각하다는 사실은 이 혼선을 면책해 주지 않습니다. 오히려 위기라는 명분을 내세울수록 더 엄격한 검증과 더 높은 책임이 따라야 합니다. 홍수를 줄이려면 댐 말고도 홍수터 복원, 하천 공간 확보, 저류지, 유역 단위 물순환 개선 같은 대안이 있습니다. 댐이 최선인지, 비용 대비 효과가 큰지, 수몰과 생태계 피해는 어떠한지를 먼저 보여주어야 합니다. 용수 공급까지 목적을 넓혔다면 충청권에 정말 얼마나, 언제, 어디서 물이 필요한지, 기존 댐과 저수지, 지하수로는 안 되는지도 답해야 합니다. 새로운 수요가 생겼다는 말만으로 필요성이 입증되지는 않습니다.더 곤혹스러운 것은 이 오락가락이 어느 한 정부의 문제가 아니라는 점입니다. 14곳 후보지를 발표한 것은 윤석열 정부였고, 중단과 공론화를 말한 것도, 다시 건설을 발표한 것도 정권이 바뀐 뒤의 현 정부입니다. 정권이 교체되면 정책의 틀이 달라지는 것이 당연하다고 여길 수 있습니다.하지만 같은 사업을 두고 정권이 바뀌어도, 정부가 바뀌어도, 결국 같은 자리로 돌아온다면 주민이 얻는 결론은 하나입니다. 어느 정부가 와도 이 사업은 끝나지 않는다는 것, 그리고 정부의 약속은 다음 발표 때까지만 유효하다는 것입니다.이렇게 되면 기후위기 대응 정책 전반이 의심받습니다. 신뢰는 한 번 잃으면 정책마다 값을 치르게 합니다. 진짜 필요한 홍수 대비와 가뭄 대책도 "또 명분이겠지"라는 냉소 앞에서 힘을 잃게 됩니다. 기후위기는 기다려주지 않는데, 정부가 스스로 기후 정책의 신용을 깎고 있는 셈입니다.주민들은 2년 넘게 같은 질문을 해왔습니다. 홍수 예방 효과가 얼마나 되는지, 수몰 지역과 농경지 피해는 어떻게 하는지, 다른 대안은 충분히 비교했는지를. 정부가 성실히 답했다면 공론화가 무산될 이유도 없었을 것입니다. 공론화는 이미 정한 결론을 설득하는 절차가 아닙니다. 필요성부터 대안까지 열어두고 듣는 과정입니다. 결론이 정해져 있다면 공론화는 요식행위일 뿐입니다.지속적인 반대에 귀 기울이지 않는 정부라면 묻지 않을 수 없습니다. 정부는 무엇을 위해 존재하는가, 주민의 삶을 지키라고 있는 것이 아니라 주민이 지칠 때까지 기다리기 위해 있는 것인가. 물론 찬성하는 주민도 있을 것이고, 반대 의견만으로 모든 정책을 정할 수는 없습니다. 그러나 반대를 이기는 방법은 버티기가 아니라 설득이어야 합니다. 근거를 공개하고, 대안을 비교하고, 환경적 영향과 주민 수용성에 대한 검증 결과를 내놓는 것입니다. 추진하지 않기로 했다면 그 이유와 향후 홍수·가뭄 대책을 분명히 밝혀야 합니다.댐은 세울 수도, 세우지 않을 수도 있습니다. 정책은 수정할 수도, 철회할 수도 있습니다. 그러나 그 과정에서 정부가 지켜야 할 최소한의 원칙은 일관성, 투명성, 책임성입니다. 주민의 삶은 정부의 정책 실험을 기다려주는 시간이 아닙니다. 지천댐이 던지는 질문은 결국 이것입니다. 정부는 정말 기후위기에 대응하려는 것인가, 아니면 기후위기라는 이름으로 하고 싶은 일을 정당화하려는 것인가?