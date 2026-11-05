밴스 "공화당 패배는 이란 전쟁 때문"... 트럼프에 반기 드나

큰사진보기 ▲지난 2일 JD 밴스 부통령이 뉴욕 로마의 그리피스 국제공항에서 열린 선거 유세 집회에서 연설하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 전쟁 때문에 공화당이 중간선거에서 참패했다고 밝혔다.2028년 차기 대선에서 공화당의 '잠룡'으로 거론되는 그가 민심을 되돌리기 위해 도널드 트럼프 대통령과 거리두기에 나섰다는 해석이 나온다.밴스 부통령은 4일(현지시각) 소셜미디어 엑스에 올린 장문의 글에서 "이번 선거 결과에 대한 내부 갈등과 논쟁이 끊이지 않을 것"이라며 "선거 막판에 경제 관련 메시지가 충분히 날카롭지 못했다는 지적도 일리가 있지만, 우리가 패배한 진짜 이유는 거의 모두가 알고 있다"라고 적었다.그는 "우리가 패배한 이유는 전쟁 때문"이라며 "앞으로 6년간 상원을 잃는 대가를 치를 가치가 있었다고 주장하고 싶다면 그렇게 하라. 동의하든 하지 않든 그건 적어도 솔직한 주장"이라고 평가했다.이란과의 전쟁을 계속한다면 공화당이 다음 선거에서도 상원 과반 의석을 얻지 못할 수 있다고 경고한 것으로 풀이된다.<가디언>은 "이란 전쟁이 공화당의 참패 원인이라는 밴스 부통령의 발언은 2028년 대선 출마 결정을 앞두고 대중의 지지를 얻지 못하는 이란 전쟁에서 떨어지고 싶다는 의도를 보인 것"이라고 분석했다.트럼프 대통령도 선거 결과가 나온 뒤 <폭스뉴스> 인터뷰에서 이란 전쟁이 패배의 원인이었다고 말하면서도 세계 안보를 위해 필요했고, 유권자들이 전쟁으로 인한 고유가에 불만을 품었기 때문이라고 의미를 축소했다.또 이란과의 전쟁을 시작한 것에 대해 "옳은 일을 했다. 후회하지 않는다"라며 "다시 그런 상황이 오더라도 똑같이 했을 것"이라고 강조했다.밴스 부통령은 "진짜 문제는 2024년 대선에서 우리에게 투표했던 많은 사람이 이번엔 민주당에 투표했다는 것"이라며 "앞으로 우리가 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대한 솔직한 대화는 우리가 왜 패배했는가에 대한 이유를 아는 것부터 시작되어야 한다"라고 강조했다.그러면서 한 여론조사 전문가를 인용해 "어떻게 해야 유권자들이 우리 편으로 돌아오게 할지 물었다"라며 전쟁 종식, 생활비·인플레이션 해결, 미국 우선주의 이스라엘과의 관계 변화 등 크게 네 가지를 들었다.트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어도 밴스의 글에 "모든 말에 100% 동의한다"라며 공개 지지를 보냈다.밴스 부통령은 트럼프 대통령과 달리 이란 전쟁에 회의적이었고, 이스라엘 총선에서 베냐민 네타냐후 총리 지지를 거부하기도 했다. 다만 트럼프 행정부의 핵심 인물로서 그도 전쟁과 선거 패배의 책임에서 자유롭지 못하다는 비판도 나온다.민주당 숀 캐스턴 하원의원은 밴스 부통령이 이란 전쟁을 비판한 것은 정치적 야심을 위해 트럼프 대통령과 차별화할 필요성을 느꼈기 때문이라고 주장했다.밴스 부통령은 "나는 여전히 우리나라에 대한 희망을 버리지 않았다"라며 "이번 선거 결과에 분노한다면, 당연히 분노해야 한다. 하지만 그 분노를 이 나라를 구하는 데 집중하자"라며 지지층의 결집을 독려했다.