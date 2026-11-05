외다리 독립투사를 기억한 독자들, 첫 '김학철문학상' 열었다

큰사진보기 ▲조선의용대 67인의 기념사진 촬영 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲방현석항일무장투쟁역사학교장이 내빈 소개 및 경과보고를 하고 있는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진성준의원의 영상 축사 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영진행안위원장이 환영사하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이기헌의원의 축사 장면이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲조정래 소설가의 헌사하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이종찬광복회장의 헌사 모습으로 '1990년 연변에서 김학철을 만났던 일화'를 소개했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲임헌영국립국문학 관장의 헌사 모습으로 '김학철이 나가사키 형무소에 함께 수감됐던 송지영의 권유로 소설을 쓰기 시작한 사연과 일본에 김학철을 알린 오무라 마스오 교수와의 인연'을 전했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김학철의 아들김해양 선생이 감사의 말씀을 전하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲황정은김학철문학상 대상 수상자가 소감을 발표하는 모습으로 "소설을 쓴 지 26년째인데, 이렇게 앉은 자리와 마음이 뜨거워지는 시상식은 처음"이라고 밝혔다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲전춘화작가가 수상하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲사물놀이김덕수패 사물놀이의 한 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김소영소리공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김초혜 시인<조선의용군 마지막 분대장>이라는 제하의 헌시를 낭독하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲독립군가를 제창하는 참가자들의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김학철문학상 시상식이 열리고 있는 국회의원회관 제1소회의실의 전경이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선의용군 추도가를 부르는 김학철의 아들 김해양 선생의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲사물놀이김덕수패 사물놀이의 한바탕 노는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲박선봉소리꾼의 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲아! 아! 호가장낭독 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진촬영을 위해 인쇄물을 들어 올리는 참가자들의 한 장면이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

독립투사이자 소설가 김학철(1916~2001)의 문학 정신을 기리는 '김학철문학상'의 첫 시상식이 선생의 탄생 110주년인 4일 국회에서 열렸다. 기업 후원이나 기관 예산이 아니라, 그의 소설을 읽고 그가 싸웠던 항일 전적지를 직접 걸은 독자들이 다달이 후원금을 모아 만들고 독자 투표로 대상을 뽑은 상이다.항일무장투쟁역사학교와 진성준·김준혁 국회의원실이 공동 주최하고 김학철문학상지원단이 주관한 이날 시상식은 오후 6시 30분 국회 의원회관 제1소회의실에서 진행됐으며, 제주도를 비롯한 전국 각지에서 찾아온 범도루트 대원과 독자, 내빈 등 200여 명이 참석해 객석을 가득 메웠다. 황정은 소설가의 <문제없는, 하루>가 대상을 받았고, 전춘화 소설가의 <웰컴 투 빌라>와 최진영 소설가의 <울루루-카타추타>가 수상작을 차지했다.경과보고에 나선 방현석 항일무장투쟁역사학교장(소설가)은 "김학철문학상은 항일무장투쟁역사학교 '범도루트'의 길 위에서 시작됐다"고 밝혔다. 방 교장에 따르면 2023년 제1기가 만주를 다녀온 이후 올해까지 19기에 걸쳐 560여 명이 만주와 연해주의 항일무장투쟁 전적지를 함께 걸었다. 김학철문학상은 이들 가운데 100여 명이 매달 후원금을 모으면서 시작됐다.방 교장은 "우리가 서 있는 현실이 누군가 만들어준 미래였다는 사실을 기억하고, 우리 뒤에 오는 사람들에게도 길을 열어주어야 한다는 생각에서" 대원들이 두 개의 지원단을 만들었다고 설명했다. 하나는 연해주 우수리스크의 고려인민족학교를 돕는 지원단으로 3년째 활동하고 있고, 다른 하나가 김학철문학상지원단이다. 그는 "김학철 선생은 두 다리가 멀쩡한 사람들이 차례로 무릎 꿇었을 때 외다리로 끝까지 정의와 약자의 편에 섰던 우리의 미래였다"고 말했다.수상작 선정도 독자들이 맡았다. 방 교장은 제1회 수상작품집 펀딩을 거쳐 대상 선정 투표에 나선 독자가 640명이며, 모두 누구의 권유도 없이 자발적으로 나섰다고 밝혔다. 그는 이날 행사를 공동 주최한 진성준 의원과 백낙청 선생도 따로 권하지 않았는데 스스로 펀딩과 투표에 참여했다고 소개했다. 두 차례에 걸친 투표 끝에 세 편의 후보작 가운데 <문제없는, 하루>가 대상으로 뽑혔다.상금은 500만 원이다. 방 교장은 상금이 5천만 원, 1억 원에 이르는 상도 있는데 상금이 적은 데다 투표 결과도 알 수 없는 상의 후보 제안을 작가들이 수락할지 걱정했지만, 세 작가 모두 감사하고 영광스럽다며 흔쾌히 응했다고 전했다. 그는 "상금은 작지만 우리나라에서 가장 권위 있고 받고 싶어 하는 문학상이 되리라 생각한다"고 말했다.국회 국방위원장인 진성준 의원은 해외 일정으로 참석하지 못해 영상으로 축하 인사를 전했다. 진 의원은 "조선의용대의 마지막 분대장 고 김학철 선생은 조국의 독립을 위해 청춘을 바친 항일투사이자, 불의에 타협하지 않는 강철 같은 신념으로 20세기 격정의 역사를 문학과 생애에 담아낸 소설가"라며 "김학철문학상은 올해 제정된 순수 독자 후원의 문학상"이라고 의미를 짚었다. 이어 "편안히 살려거든 불의를 외면하라. 그러나 사람답게 살려거든 그에 맞서라"는 선생의 말을 인용하며 "김학철 문학이 전하는 역사적 성찰이 더 멀리 퍼지도록 작은 힘을 보태겠다"고 했다.환영사에 나선 김영진 국회 행정안전위원장은 상하이와 난징을 거쳐 조선의용대에 투신하고, 호가장 전투에서 다리에 총상을 입고 포로가 된 뒤 일본 감옥에서 한쪽 다리를 잃은 채 해방을 맞은 김학철의 생애를 되짚으며 "선생의 인생 자체가 우리 민족의 아픔과 고통, 그리고 미래를 만들어 간 역사였다"고 말했다. 그는 "국회에서도 김학철문학상이 더 발전할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.이기헌 의원은 "방현석 작가의 소설 <범도>가 범도루트를 만들었고 김학철문학상으로 발전했다"며 "정치인들이 해야 할 일을 오히려 문학인들이 해내며 많은 이들에게 영감을 주고 있다"고 말했다. 차정인 국가교육위원장은 "현대사, 특히 국권 상실과 회복의 과정을 잘 가르쳐야 한다"며 "그때 희생한 영웅들에게 감사할 줄 알고 감동받는 아이라면 그 성장은 크게 걱정할 것이 없다"고 강조했다.헌사 순서에서 조정래 소설가는 "<격정시대>가 아니었다면 우리 독립투쟁사에서 조선의용군은 몇 줄의 전설로 남고 그 실체가 밝혀지지 못했을 것"이라고 평가했다. 그는 소설 <아리랑>을 쓸 때 <격정시대>가 큰 도움이 됐다고 밝히며 "무장투쟁이 없는 식민지 저항은 존재할 수 없다. 우리는 무장투쟁의 희생으로 독립을 쟁취한 것이지 결코 두 강대국이 준 것이 아니라는 사실을 당당히 말할 수 있어야 김학철 선생의 정신이 살아난다"고 말했다.이종찬 광복회장은 1990년 연변에서 김학철을 만났던 일화를 소개했다. 조선족 사회의 모국어가 퇴화하는 것을 걱정한 김학철이 문학관 건립을 부탁했다가, 방문단 중 한 사람이 베트남전 참전 무용담을 늘어놓자 "그런 사람들의 돈으로는 문학관을 짓지 않겠다"며 약속을 취소하려 했다는 것이다. 이 회장은 거듭 사정해 김학철의 마음을 돌렸고, 귀국 뒤 정부 매칭펀드로 건립 자금을 마련했다고 회고했다.이 회장은 이 자리에서 김학철의 독립유공자 서훈 문제도 꺼냈다. 그는 "김학철 선생은 친일파 때문에 진정한 해방이 이뤄지지 않아 북으로 갔고, 북에서도 김일성 신격화를 거부해 중국으로 갔으며, 중국에서도 마오쩌둥 신격화를 비판하다 옥살이를 했다"며 "행동과 사상을 일치시킨 위대한 독립운동가를 서훈하지 않으면 누구를 하겠느냐"고 반문했다. 이어 "의원님들이 도와주신다면 제가 앞장서겠다"고 밝혀 박수를 받았다.임헌영 국립한국문학관장은 김학철이 나가사키 형무소에 함께 수감됐던 송지영의 권유로 소설을 쓰기 시작한 사연과 일본에 김학철을 알린 오무라 마스오 교수와의 인연을 전했다. 그는 "김학철 소설 전체에 흐르는 것은 유머"라며, 한정식집에서 신발 한 짝이 없어졌다고 법석을 떠는 오무라 교수에게 김학철이 "나는 원래 신발이 한 짝밖에 없다"고 했다는 일화를 소개해 장내에 웃음을 자아냈다. 임 관장은 "올해 상을 받은 분들께는 축하드리기보다는 참 빚을 졌다고 생각한다"며 수상의 무게를 강조했다.김학철의 아들 김해양 선생은 '나의 아버지, 김학철'이라는 제목의 감사말에서 "이 문학상은 김학철 한 개인의 상이 아니라 조선의용대 전우 100여 명의 이름으로 된 상"이라고 말했다. 방현석 교장은 내빈 소개에서 김학철이 2001년 21일간의 단식으로 생을 마감하기 전 조선의용대 사진 원본을 가져다 놓고 아들에게 동지들의 이름을 하나하나 받아 적게 했다고 소개했다.김 선생은 올해 초태항산의 조선의용대 무명 묘지를 찾았던 일을 전하며 "의용대 전사들은 이름도 없이 이국땅에 묻혀 다시는 고국으로 돌아오지 못하고 부모 형제를 보지 못했다"고 말했다. 그는 "그들은 '망국노'라는 수치스러운 이름을 벗고 조국을 되찾아, 후세들이 민주화된 행복한 세상에서 살기를, 동아시아 여러 민족이 평화 속에 공동 번영하기를 원했다"며 "그 묘지 앞에서 아버지의 친구들, 저의 아저씨들에게 말을 하려 했지만 눈물이 앞을 가렸다"고 했다. 이어 수상 작가들과 앞으로 상을 받을 젊은 작가들에게 "무명 묘지에 묻힌 전사들이 무엇을 염원했는지 잊지 말아 달라"고 당부했다.대상을 받은 황정은 소설가는 "소설을 쓴 지 26년째인데, 이렇게 앉은 자리와 마음이 뜨거워지는 시상식은 처음"이라고 소감을 밝혔다. 그는 시상식 장소가 여의도 국회라는 데 처음엔 놀랐지만 "여의도는 2024년 이후 제게 전과 다른 의미로 다가오는 장소"라고 말했다.황 작가는 "2024년 겨울부터 이듬해 봄까지 마음 졸이며 헌법재판소의 탄핵심판 결정을 기다리는 동안 일제강점기 선조들을 자주 생각했다"며 "1년도 안 되는 기다림에도 숨이 멎을 것 같았는데, 그분들은 해방이 올지 모르는 36년을 어떤 믿음으로 견디고 저항했을까"라고 되물었다. 그는 그 힘이 "차별받고 핍박받는 이웃과 타인을 향한 사랑"이었을 것이라고 했다.비상계엄 선포 직후의 국회 앞 상황도 떠올렸다. 그는 "2024년 12월 4일 새벽 이 앞 도로에 왔다. 무서웠고 죽을 수도 있겠다고 생각했지만, 이 자리에서 누군가 다치거나 죽을 수 있다는 걱정이 더 컸다"고 회상했다. 그는 그 걱정 역시 인간애와 사랑의 마음이었다는 것을 뒤늦게 깨달았다며 "원래 사랑이 충만한 사람이 아니었지만 26년 동안 읽기와 쓰기를 통해 그 마음을 재발견하고 길러왔다"고 말했다. 사회자는 <문제없는, 하루>에 대해 "별일 없던 하루에도 우리 모두의 삶을 위협하는 일이 이미 벌어지고 있음을, 일상에서 알아차리지 못한 위기를 드러낸 작품"이라고 소개했다.중국 지린성 출신으로 연변대학교를 졸업하고 2011년 한국에 온 전춘화 소설가의 <웰컴 투 빌라>는 이주민의 눈으로 한 사람이 이 사회에 자기 자리를 마련하기까지 무엇을 감당해야 하는지 보여준 작품으로 소개됐다. 최진영 소설가는 사전에 확정된 강연 일정으로 참석하지 못했다. 수상작 시상은 김해양 선생이, 대상 시상은 조정래 소설가가 맡았으며, 수상자들에게는 도예가가 직접 가마에서 구운 도자기가 함께 전달됐다.이날 행사는 오후 5시 제1회 범도루트 사진영상전 '불멸의 길 위에서'로 문을 열었고, 범도루트 대원들이 '조선의용대 67인' 기념촬영을 했다. 본식에서는 김덕수패 사물놀이의 축하무대, 김소영·박선봉의 소리 공연, 범도루트 대원인 배우들의 김학철 수기 <아! 아! 호가장> 낭송, 김초혜 시인의 헌시 낭독이 이어졌다. 참석자들은 사전 행사에서 '독립군가'를, 폐회 직전 '조선의용군 추도가'를 함께 불렀다.내빈으로는 이종찬 광복회장, 임헌영 국립한국문학관장, 조정래 소설가, 김초혜 시인, 차정인 국가교육위원장, 김영진·이기헌·이광재 의원, 문영숙 최재형기념사업회 이사장, 중국 옌지 김학철 기념관 관계자 등이 참석했다. 제1회 수상작품집에는 수상작 세 편과 김학철의 산문 <맹진나루>가 함께 실렸다.항일무장투쟁역사학교는 김학철문학상 제정을 기념해 호가장 전투 85주년에 맞춘 범도루트 20기 '조선의용대 전적지 참배와 답사'를 오는 12월 10일부터 15일까지 진행한다. 상하이와 난징, 타이항산 등 조선의용대와 임시정부의 활동지를 찾는 일정으로, 김해양 선생이 전 일정을 함께한다. 김학철문학상지원단은 월 5천 원 정기후원 회원을 모집하고 있으며, 후원회원에게는 대상 선정 투표권이 주어진다.