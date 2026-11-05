AI에 대한 국민투표? 막지 못할 거란 전망이 우세

큰사진보기 ▲스티븐 호스포드(민주당-네바다)가 3일(현지시각) 네바다 라스베이거스에서 열린 MEET 라스베이거스 선거 결과 워치 파티에서 연설하자 지지자들이 환호하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 11월 3일, 미국 캔자스주 리븐워스 카운티에서 열린 미국 중간선거 당일, 데이터 센터 건설에 반대하는 피켓이 세워진 들판의 모습. Nathan Howard ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

민주당의 대승으로 끝난 미국 중간선거에서 인공지능(AI) 데이터센터 규제는 예상보다 훨씬 큰 정치적 변수였다.데이터센터 개발 유예를 공약으로 내세운 민주당 후보들은 공화당의 텃밭에서 수십 년 만에 처음으로 당선되는 쾌거를 이뤄냈고, 이는 AI를 바라보는 대중의 인식이 변화하고 있음을 보여주고 있다. 한때 지역경제 활성화와 첨단산업 유치의 상징으로 환영받던 데이터센터가 이제는 전기요금 인상, 물 부족, 환경 훼손을 둘러싼 갈등의 중심에 선 것이다.더 나아가 데이터센터 문제가 단순한 산업 정책을 넘어 유권자의 표심을 움직이는 생활 경제 이슈로 떠올랐다는 것이 이번 선거 결과로 나타났다.로이터통신·입소스가 지난 9월 실시한 여론조사에 따르면 미국인의 약 57%가 자신이 살고 있는 지역에 새로운 데이터센터가 들어서는 것을 반대하고, 77%는 전기요금 상승을 걱정하는 것으로 나타났다.이번 선거에서 데이터센터 문제가 특히 두드러진 지역은 텍사스, 오하이오, 펜실베이니아 등이다. 이들 지역은 대규모 데이터센터 투자가 집중되면서 전력과 토지, 환경 문제를 둘러싼 주민 반발이 거셌고, 그 결과는 민주당 후보의 승리로 이어졌다.<타임>은 "민주당이 의회 주도권을 확보하는 데 데이터센터 반대 표심이 결정적 기여를 했다"라며 "데이터센터 개발을 옹호하던 빅테크 슈퍼PAC(정치활동위원회)의 거액 자금 지원에도 불구하고, 지역 민심은 데이터센터를 규제하겠다고 외친 후보들에게 기울었다"라고 평가했다.AI는 학습 및 운영에 막대한 컴퓨팅 파워가 필요하다. 구글, 메타, 마이크로소프트 등 AI 산업을 이끄는 빅테크 기업들은 데이터센터를 짓기 위해 광활한 땅이 있는 미국 시골 지역으로 눈을 돌렸다. 이들은 올해에만 데이터센터 건설에 7천억 달러를 투자하겠다는 계획을 세웠다.로이터통신은 "빅테크 기업들의 이런 움직임은 보수적인 농업 및 목축 공동체와 진보적인 환경 단체들을 결집시켰다"라며 "이들은 가뭄으로 황폐해진 수로, 식량의 오염, 줄어드는 농지에 대한 공통된 우려를 가지고 있다"라고 설명했다.유럽 최대 자산운용사 아문디 투자연구소의 수석 투자 전략가 에이단 야오는 "미국의 이번 중간선거는 도널드 트럼프 대통령에 대한 국민투표라기보다는 AI에 대한 국민투표에 더 가깝다"라고 말했다.또 다른 자산운용가 케이티 코흐는 "기업들은 사업을 하기 전에 사회적 허가를 받아야 하는데, 현재 AI 기업들은 심각한 여론 위기에 몰려있다"라며 "그들은 AI와 데이터센터가 미국인들에게 어떤 사회적 효용을 가져다줄 것인지 정의해야 하는데, 지금까지는 그렇게 하지 못했다"라고 지적했다.이번 선거 결과는 트럼프 행정부의 AI 산업 전략에도 부담이 될 전망이다. 트럼프 대통령은 AI를 미국의 국가 경쟁력과 중국과의 기술 패권 경쟁을 좌우할 핵심 산업으로 보고 데이터센터 건설을 적극적으로 지지해 왔다.그러나 민주당이 상·하원 과반을 모두 확보하면서 데이터센터와 관련한 의회 차원의 규제 논의가 더 활발해질 가능성이 있다. 일부 지역에서는 이미 신규 데이터센터 프로젝트에 대한 세금 혜택을 중단하거나, 기업들에 전기 및 물 사용량을 제한하고 운영 정보를 더 자세히 공개하는 방안을 추진하고 있다.미국의 '데이터센터 반대 보고서'에 따르면 미국에서 현재 데이터센터 반대 운동에 적극적으로 참여하는 사람은 약 64만 명이며, 6월부터 8월까지 단 3개월 만에 220개의 새로운 단체가 생겨났다.앞서 텍사스주는 세금 감면과 전력 공급을 내세워 빅테크의 데이터센터를 대거 유치했다. 하지만 이번 선거에서 라틴계 여성으로는 처음으로 텍사스주 주지사에 당선된 지나 이노호사 민주당 후보는 법적 안전장치가 마련될 때까지 모든 신규 데이터센터 건설을 일시적으로 중단하겠다고 공약했다.미 싱크탱크 유라시아그룹의 기술 부문 연구원 헤더 웨스트는 AP통신에 "텍사스, 오하이오, 조지아를 비롯한 여러 주에서 데이터센터에 회의적인 입장을 보였던 후보들이 주지사가 됐다"라며 "이들 주에는 미국 전체 AI 데이터 센터의 거의 절반이 자리 잡고 있다"라고 말했다.그러나 이들이 데이터센터 건설을 잠시 중단시킬 수는 있어도, 막아서지는 못할 것이라는 전망이 우세하다. AI 산업은 이미 초당적 흐름으로, 미국이 AI 산업의 주도권을 가져야 한다는 목표는 공화당과 민주당이 공유하고 있다는 것이다.<월스트리트저널>은 "트럼프 대통령이 AI 산업을 제한하는 법안에 거부권을 행사하겠다는 뜻을 밝혔고, 민주당이 상·하원에서 대통령의 거부권을 무력화할 수 있는 압도적인 의석을 확보하지 못했기 때문에 데이터센터 확산을 직접 제한하는 연방 차원의 규제가 통과되기는 어려울 것"이라고 내다봤다.지난 9월 미국 역대 행정부에 몸담았던 전직 고위 관료들은 데이터센터를 포함한 AI 인프라 확산을 촉구하는 초당적 공동 서한을 내기도 했다. 이 서한에는 트럼프 1기 행정부의 마이크 폼페이오 전 국무장관, 바이든 행정부의 재닛 옐런 전 재무장관과 제이크 설리번 전 국가안보보좌관, 오바마 행정부의 제이슨 퍼먼 전 백악관 경제자문위원장 등이 이름을 올렸다.이들은 중국이 AI를 국가 산업전략의 핵심으로 삼아 대규모 투자를 이어가는 반면, 미국은 까다로운 인허가 절차와 장기간의 소송 등으로 어려움을 겪고 있다고 지적했다. 그러면서 데이터센터와 반도체 공장, 전력 공급망 등을 제때 갖추지 못하면 미국의 경쟁력이 뒤처질 것이라고 경고했다.미 공영방송 NPR은 "데이터센터는 수십억 달러의 민간 투자, 건설 일자리 창출, 그리고 소수의 고임금 일자리를 만들어냄으로써 해당 지역에 경제적 이익을 가져다주었다"라며 "세수 유입을 통해 주민들의 세금 부담을 안정시키거나 심지어 낮추는 데 기여한 것은 사실"이라고 진단했다.그러면서 "데이터센터 반대 여론을 취재하기 위해 인터뷰한 사람들도 거의 모두가 일상생활에서 AI를 사용하고 있다고 말했다"라며 "이번 선거로 기업들이 데이터센터를 세울 지역과 비용에 변화가 있겠지만, 이들이 이 프로젝트에서 손을 떼지는 않을 것"이라고 예상했다.