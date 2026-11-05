역사책에 없는 90년, 누가 이들의 삶을 기록할 것인가

큰사진보기 ▲마을의 자랑이 된 기록들채록된 결과물들이 마을의 축제처럼 야외에 전시된 모습이다. 나무 테이블 위에는 어르신들이 환하게 웃는 인물 사진 액자와 단체 사진들이 빼곡히 놓여 있고, 그 앞에는 정성껏 제작된 문경 매거진과 포토북이 쌓여 있다. 평범한 이웃의 얼굴이 마을의 자랑스러운 역사가 되어 공유되는 뜻깊은 현장이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마을을 수놓은 기억의 전시장문경읍 행정복지센터 앞에서 열린 야외 전시 및 최종보고회 현장이다. 파란 천막 아래 길게 늘어선 테이블과 펜스에는 어르신들의 삶이 담긴 사진들이 파노라마처럼 전시되어 있다. 특히 행사장 객석을 가득 메운 수많은 어르신들과 지역 주민들의 모습에서 이 사업이 지역 사회에 얼마나 큰 호응과 활력을 끌어내고 있는지 규모감을 짐작할 수 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲활자로 갇히지 않은 목소리, 구술낭독극'2026년 문경읍 어르신 구술채록 사업 최종보고회'의 하이라이트 무대ㅇ다. 문경마을기록단의 박점숙 활동가가 붉은 카펫이 깔린 무대 위 의자에 앉아 '구술낭독극'을 펼치고 있다. 채록한 어르신들의 굴곡진 삶의 이야기를 단순히 책으로만 엮지 않고, 직접 목소리로 연기하며 주민들과 뭉클한 감동을 나누는 매우 창의적이고 훌륭한 성과 공유 방식이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 기자는 올해 문경읍 일대의 향토사 『문경별곡』을 직접 집필한 바 있습니다. 현장에서 뼈저리게 느낀 평범한 이웃들의 생애사 기록의 중요성이 이 글을 통해 정책 입안자들에게 꼭 전달되기를 바랍니다. 본 기사에 인용된 해외 사례(스토리코프스)와 철학적 개념(대항기억)은 구술 사업의 국가적 필요성을 강조하기 위함입니다.

한 사람이 태어나 90년을 산다고 가정해 보자. 개월 수로는 1080개월, 날수로는 3만 2850일, 끼니로 치면 무려 9만 8550끼가 된다. 실로 어마어마한 숫자다. 그 긴 세월 동안 사람은 누구도 대신 살아줄 수 없는 시간을 견디고, 수많은 선택과 경험을 거치며 자신만의 가치와 철학을 만들어 간다.우주에 '나'라는 존재가 하나뿐이듯, 누구도 흉내 낼 수 없는 삶을 살아낸 것이다. 한자리에서 50년 넘게 식당을 지켜 온 손맛, 9만 번이 넘는 끼니를 이어 오며 자식을 키워 낸 세월은 그 자체로 거룩한 기록이다.그러나 우리는 그동안 누구의 삶을 역사로 기록해 왔는가. 오랫동안 역사는 왕과 장군, 그리고 이름난 위인들의 몫이었다. 국가의 공식 기록은 권력을 가진 사람들의 결정과 사건을 중심으로 쌓였고, 평범한 사람들의 삶은 역사의 주변부에 머물렀다.프랑스 철학자 미셸 푸코는 권력이 만든 공식 역사에 맞서는 기억을 '대항기억(counter-memory)'이라 불렀다. 공식 기록에서 배제되거나 지워진 사람들의 기억이 기존의 역사 서술에 질문을 던지고 새로운 역사를 구성할 수 있다는 뜻이다.오늘날 구술사(Oral History)는 더 이상 문헌사의 보조 수단이 아니다. 문서와 통계가 담아내지 못한 시대의 이면을 복원하고 역사에서 소외됐던 사람들의 목소리를 되살리는 독립적인 연구 방법으로 자리 잡았다. 하지만 굳이 이런 거창한 역사 이론을 빌려 오지 않아도 한 사람의 생애가 존중받고 기록될 가치가 있다는 사실은 두말할 나위가 없다.해외에는 이미 평범한 사람들의 기억을 공공의 유산으로 대접하는 사례가 있다. 미국의 '스토리코프스(StoryCorps)'는 2003년부터 60만 명이 넘는 평범한 시민들이 가족이나 이웃과 나눈 대화를 녹음해 왔다. 이렇게 축적된 방대한 기록은 미국 의회도서관에 보존되고 있다. 민간에서 시작한 기록을 국가 기관이 보존하는 것이다. '이웃의 목소리가 곧 나라의 역사'라는 사회적 합의가 있었기에 가능한 일이다.우리나라에도 구술 사업은 있다. 충북 증평군은 기록관을 세워 주민들의 일상을 기록해 왔다. 서울 성북구와 서대문구 등 도심에서는 재개발로 사라지는 마을의 흔적을 기록하고 있다. 그러나 상당수 사업은 참전 용사나 광부처럼 특정 주제에 머물거나 10~20명 남짓을 인터뷰하는 데서 그치는 경우가 많다. 평범한 시민들의 생애를 폭넓게 기록하고 이를 지속적으로 축적하는 데까지 나아간 사례는 아직 많지 않다.이런 맥락에서 볼 때, 매년 수백 명 단위로 어르신들의 생애사를 전수조사하듯 채록하고 있는 경북 문경시의 '작은마을활성화사업'은 눈여겨볼 만한 사례다. 주민들로 꾸려진 '문경마을기록단'이 직접 발로 뛰며 채록한 구술 원문은 책으로 묶였고, 기구한 삶을 살아온 어느 어머니의 이야기는 AI 드라마와 동화책으로도 만들어지고 있다.필자는 올해 6개월에 걸쳐 향토사 <문경별곡>을 집필하며, 올해 구술 사업의 대상지인 문경읍 일대(평천1리, 용연리, 상리2리, 마원3리, 교촌리, 각서리)를 구석구석 돌았다. 이곳 어르신들의 삶은 유난히 척박했다.일례로 평생을 담배 농사와 누에치기에 매달렸던 한 어머니의 구술은 가슴을 묵직하게 했다. 산간 마을에서 중학교 '유학'은 언감생심이었고, 평생 흙투성이로 자식들을 키워낸 어머니는 인터뷰 내내 "조금만 더 배웠더라면" 하는 짙은 아쉬움을 토해냈다.실제로 구술 현장에서 만난 어르신들은 "내 촌스러운 인생이 무슨 이야깃거리가 되겠냐"며 처음엔 손사래를 치곤 했다. 하지만 평생 자식에게도 짐이 될까 꺼내지 못했던 고단한 옛이야기에 청년 기록단원들이 귀 기울이고 고개를 끄덕이자, 이내 어르신들의 눈빛엔 묘한 자긍심이 번졌다. 평범한 촌로의 넋두리가 비로소 역사로 대우받으며 스스로의 삶을 긍정하는 '치유의 순간'이었다.이제 우리는 1인당 국민소득 4만 불 시대를 넘보고 있다. 국가와 지자체는 출산 장려와 노인 복지에 천문학적인 예산을 쏟아붓고 있다. 하지만 진정한 복지와 선진국으로의 도약은 물질적 지원에만 머물러서는 안 된다.지금의 80~90대 어르신들은 국가가 가장 가난하고 어려웠던 시절, 위정자들이 이끄는 대로 묵묵히 청춘을 바치며 조국을 재건한 세대다. 국가가 이들의 노후를 책임지는 것은 당연한 의무이며, 이들의 헌신적인 삶을 '기록'으로 예우하는 것은 그 의무의 숭고한 마침표다.어르신들의 삶을 더듬는 구술 조사는 단순한 과거 회상이 아니다. 그 안에는 가난을 이겨낸 지혜, 공동체를 유지했던 연대, 시대를 버텨낸 끈기가 녹아 있다. 이는 향후 국가 운영의 훌륭한 밑거름이자, 다음 세대가 모진 세상을 살아가는 든든한 방편이 될 수 있다. 평범한 개인사가 모여 국가 전체의 풍성한 '지식의 보고(寶庫)'가 되는 것이다.종종 우리나라가 다른 경제 선진국에 비해 문화 수준이 아쉽다는 지적을 받곤 한다. 그 문화 수준과 국민 의식의 성장은 결코 거창한 예술 작품에만 있는 것이 아니다. 나와 내 이웃의 평범하고 투박한 이야기가 고귀한 역사로 존중받고 기록될 때, 국민의 자긍심과 문화적 의식은 비로소 깊게 뿌리내린다.따라서 평범한 이웃들의 삶을 예우하는 구술 채록 사업은 전국 단위의 국가 정책으로 격상되어야 한다. 먼저 각 지자체와 민간에 흩어져 있는 구술 기록을 한곳에 모아 누구나 열람할 수 있는 '국가 통합 디지털 아카이브' 구축이 시급하다. 나아가 수집된 구술 데이터를 바탕으로 지역 특화 다큐멘터리, 전시물, 교육 콘텐츠 등을 제작하여 세대 간 공유 시스템을 마련해야 한다.지방 소멸을 막는 길은 막대한 예산으로 낡은 건물을 허물고 새 건물을 짓는 토목 공사에만 있지 않다. 소멸해가는 마을의 유일무이한 서사를 국가의 자산으로 끌어안고 영구히 보존할 때, 그 공간은 단절을 넘어 오래도록 살아 숨 쉬게 된다. 역사가 풍부하고, 이야기가 풍부하며, 지혜가 풍부한 나라. 대한민국 국민 모두의 삶과 기억이 소중한 역사로 대우받는 시대가 오기를 간절히 바란다.