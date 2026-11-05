'사인하면 100만원' 때문에... 수백년 집성촌 깨지다니

큰사진보기 ▲<우리가 잃어버린 푸른 시간> 공저자인 정윤영, 정소은, 변정정희, 차성덕, 안미선 작가가 4일 오후 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임 대회의실에서 세상과함께, 익천문화재단 길동무, 오마이북 주최로 열린 출간 기념 북콘서트에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"아름다운 100년 숲을 그냥 (나무를) 잘라내는 것이 아니라 다이너마이트로 폭발시킨다고 한다. 그러면 이 지구상에서 가덕도라는 아름다운 존재는 사라진다. 그러면 이곳에 다시 올 수 없게 되는데..."

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▲오마이북 신간 <우리가 잃어버린 푸른 시간> 북콘서트, '환경생태 현장르포' 3년의 기록 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲<우리가 잃어버린 푸른 시간> 책에 등장한 인터뷰들이 4일 오후 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임 대회의실에서 세상과함께, 익천문화재단 길동무, 오마이북 주최로 열린 출간 기념 북콘서트에 참석해 가덕도신공항 건설 반대와 설악산의 멸종위기종 산양 보호, 홍천 풍천리 양수발전소 건설 반대 등 생태, 환경 파괴 문제에 대해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"우리는 이 숲에서 벌어먹고 살았기 때문에 이걸 지켜야 한다는 마음으로 8년간 싸우고 있다."

큰사진보기 ▲송경동 길동무 상임이사가 4일 오후 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임 대회의실에서 세상과함께, 익천문화재단 길동무, 오마이북 주최로 열린 <우리가 잃어버린 푸른 시간> 북콘서트에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲가수 솔가(이윤신)씨가 4일 오후 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임 대회의실에서 세상과함께, 익천문화재단 길동무, 오마이북 주최로 열린 <우리가 잃어버린 푸른 시간> 북콘서트에서 자연의 존재들과 같이 살아가자는 내용을 담은 노래 <같이 살자>를 열창하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲<우리가 잃어버린 푸른 시간> 공저자인 정윤영, 정소은, 변정정희, 차성덕, 안미선 작가가 4일 오후 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임 대회의실에서 세상과함께, 익천문화재단 길동무, 오마이북 주최로 열린 출간 기념 북콘서트에 참석해 책에 등장한 인터뷰이와 독자들과 함께 기념촬영하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

가덕도 100년 숲에, 풍천리 잣나무숲에, 설악산과 가리왕산의 자연을 지키는 일에 자신의 삶을 건 이들이 한자리에 모였다.김현욱 가덕도신공항반대시민행동 집행위원은 가덕도 100년 숲을 설명하다가 눈물을 보였다. 부산시는 건설비 증액과 사업성 논란에도 가덕도신공항 건설을 밀어붙여 2035년 하반기 개항을 목표로 하고 있다. 가덕도신공항 부지는 동양 최대의 철새 도래지다. 김 집행위원은 이곳에서 신공항을 막기 위한 활동을 하고 있다.그를 비롯해 한반도 전역에서 행해지는 국가 단위 개발에 싸우는 활동가들이 인터뷰이로 나오는 책 <우리가 잃어버린 푸른 시간>(오마이북) 북콘서트가 4일 오후 7시에 열렸다. 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임(민변) 대강당에서 열린 북콘서트엔 50여 명이 참석해 주최 측이 준비한 좌석이 가득 찼다.이 북콘서트는 여느 신간 행사와 달랐다. 작가가 전면에 나서는 대신 책에 등장한 인터뷰이들이 마이크를 쥐었다. 모두 자기 삶터를 지키기 위해 오랜 시간을 절박하게 투쟁한 사람들이다.이창후 풍천리양수발전소 대책위원회 총무는 "우리 동네(강원 홍천군 풍천리)에는 국내에서 유일하게 100년 된 잣나무 숲이 있다"며 "국내에서 1등급 잣이 가장 많이 나오는 곳인데, 양수댐(발전소) 건설로 인해 잣뿐만이 아닌 주민들의 삶도 파괴되고 있다"라고 말했다.박성율 강원생태네트워크 공동대표는 이 총무를 도와 양수발전소 건설 중단 투쟁을 함께하고 있다. 박 대표는 "설악산 국립공원을 지키는 과정에서 노숙하다가 심근경색이 와서 죽을 뻔했는데, 풍천리 양수발전소 (반대운동을 하는) 과정을 지나면서 약속을 지키지 않는 정치에 대한 절망감이 가장 컸다"라고 털어놨다.그는 "주민들은 대규모 생태 환경 파괴, 장기간 토목 공사로 인한 지역 공동체의 분열, 주민들의 생존권 말살, 민주적·절차적 정의를 외면하는 반민주적 행위 등으로 (양수발전소 건설을) 반대하고 있다"면서 "대통령·장관까지도 잘못됐다고 인정하는 걸 그대로 추진한다는 것이 대한민국 국민으로서 이해가 되지 않는다"라고 꼬집었다. 한국수력원자력은 이 지역 일원에 댐과 발전 시설을 건설할 계획이다. 이 사업으로 잣나무숲 일부가 훼손될 것으로 전망된다.이웃간의 분열은 비단 풍천리만의 문제가 아니었다. 하승수 공익법률센터 농본 대표변호사는 "매립장이 추진 중인 충남 천안에서도 업체들이 '사인만 해주면 (주민들에게) 100만 원을 입금해주고, 인허가가 나면 3900만 원을 더 준다'고 해서 수백 년 동안 이어진 집성촌이 깨졌다"며 "그저 환경만 오염시키는 것이 아닌 마을 공동체를 파괴하는 일이 전국적으로 일어나는 상황"이라고 설명했다.대안을 찾는 모색도 책 <우리가 잃어버린 푸른 시간>에 담겨 있다. 이 책은 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 막기 위한 3000km 울타리가 산양 떼죽음을 낳는 문제를 다뤘는데 지난 3일 국무회의에서 이 사안이 거론됐다. 정인철 국립공원을지키는시민의모임 사무국장은 "대통령이 국무회의에서 3000km 울타리를 이제 철거해야 하는 것 아니냐고 언급했는데, 이런 생각을 끌어내는 운동도 하고 있다"라고 전했다.이밖에도 북콘서트에는 가리왕산을 지키는 윤여창 산과자연의친구 회장과 반도체 공장에서 많이 쓰이는 유해 물질인 과불화합물(PFAS)과 싸우는 임상혁 녹색병원 원장, 책을 함께 쓴 정윤영·변정정희·정소은·차성덕·안미선 작가가 참석했다.<우리가 잃어버린 푸른 시간>은 문화재단 '길동무'와 사단법인 '세상과함께'가 함께 기획한 결과물이다. 윤경선 세상과함께 상임이사는 "7~8년간 전국의 현장 활동가를 만났다. 케이블카부터 산업쓰레기, 발전소 문제까지 30여 곳이 넘는 현안이 있다"며 "활동가들은 지역 현안을 알리고, 최대한 많은 분들이 연대할 수 있는 기회를 가장 많이 필요로 한다더라. 이 같은 기록으로 최대한 많은 분들과 함께할 수 있는 활동을 지지하겠다"라고 말했다.김판수 길동무 공동이사장은 "길동무는 아름답고 정의로운 세상을 꿈꾸는 사람들(로 이뤄진 곳이라) 말하는데, 자연과 함께 공존해 조화롭게 살지 않으면 아름다운 세상이 될 수 없다"며 "모든 세상의 생명을 존중하고 조화롭게 같이 사는 세상을 꿈꾸는 것이 길동무의 지향"이라고 말했다.송경동 길동무 상임이사는 "(길동무와 <오마이뉴스>에서 '환경생태 현장르포'로) 3년째 연재를 이어가고 있다. 언제까지 이어질지 알 수 없으나 (사회가) 좀 더 나아질 때까지 연재를 이어갔으면 한다"고 덧붙였다.북콘서트에는 특별한 공연도 마련됐는데, 제6회 삼보일배오체투지 환경상 문화예술상 수상자인 가수 솔가(이윤신)씨가 자연의 존재들과 같이 살아가자는 내용을 담은 노래 <같이 살자> 등을 불렀다.