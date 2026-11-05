국내 처음 개교한 군산 '수산학교' 발자취

큰사진보기 ▲군산지형도(1917) ⓒ 군산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽성포 인근에 자리한 군산공립수산학교(1920년대) ⓒ 군산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲군산공립수산학교 학생들 실습 모습 ⓒ 군산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲군산공립수산학교 졸업기념 단체사진(1927) ⓒ 김수관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1929년 3월 24일 자 '조선일보' 기사 ⓒ 조선일보 관련사진보기

"거(去) 21일 오전 10시(二十一日 午前 十時)에 동교 교실(同校 敎室)에서 졸업식(卒業式)을 거행(擧行)한바 졸업생(卒業生) 12명 중(十二名 中) 우등생(優等生) 2명, 전학년 개근생(全學年 皆勤生) 2명, 기술우등생(技術優等生) 2명, 모범생(模範生) 1명으로 성대(盛大)한 졸업식(卒業式)을 거행(擧行)하였는데, 동교(同校)는 이번 졸업식(卒業式)이 마지막으로 폐교(廢校)의 운명(運命)에 처(處)한 바... 아래 줄임(1929년 3월 24일 <조선일보>)"

큰사진보기 ▲개교 및 입학 축하현판 내걸린 군산수산고등학교 정문(1962) ⓒ 조종안 관련사진보기

"비록 일제에 의한 교육일지라도 우리나라 수산교육이 군산에서 처음 이뤄졌다는 것은 그만큼 군산의 농업과 수산업 환경이 매우 양호했음을 시사하고 있다. 그러함에도 한 지역에서 그 맥을 이어가면서 개편·승격된 것이 아니고 설립과 폐교의 시간 간격이 크고, 여러 지역을 전전하면서 때로는 연속적으로 때로는 독립적으로 개교하다가 다시 군산에서 높은 수준의 교육이 이루어지고 있는데, 그 속에서 순환되는 역사의 미묘함을 느낄 수 있었다."

전북특별자치도 군산은 금강·만경강 하구에 자리한 항구도시로, 예로부터 근해 어족 자원이 풍부했다. 조일통어장정(1889) 이후 조선 해역에서 어로작업을 합법화한 일제는 자국 어민들을 한반도로 이주시킨다. 군산에도 일본인 이주촌이 조성된다. 을사늑약(1905) 이후엔 일본식 교육이 본격적으로 시작되는데, '농업학교(1910)'와 '수산학교(1915)' 설치가 그것이다.조선총독부에서 발행한 군산지형도(1917년 제작)이다. 그림을 찬찬히 들여다보면 지금의 군산중학교 자리에 농업학교(農業學校)와 수산학교(水産學校) 표기가 보인다. 농업학교 전신은 1910년 5월 인가된 '군산공립실업학교'이다. 이 학교는 1911년 '군산공립농업학교'로 개칭됐다가 1923년 전북 정읍으로 이전하고, 그 자리에 군산중학교(일본인 학교)가 개교하게 된다.군산 수산학교는 국내 최초 수산전문 교육기관으로 지역 거주 일본인들이 전북도와 총독부에 청원, 1915년 4월 일제에 의해 개교하였다. 항구도시 특성을 살려 설립된 수산학교는 당시 실업학교였던 군산공립농업학교 부설(附設) 간이수산학교(簡易水産學校)로 개교했다가 이듬해(1916) 10월 '부설'을 폐지하고 '군산공립간이수산학교'로 인가받는다.군산공립간이수산학교는 건물이 산간(山間)에 자리해서 교육에 어려움이 발생하자 농업학교에서 분리, 1916년 10월 죽성포(째보선창) 부근으로 이전한다. 일제강점기 죽성포는 내항 동쪽에 위치해서 '동빈', '동해안' '동빈정' 등으로 불렸다. 이전 당시(1916) 행정구역상 위치는 '전북 옥구군 미면 경포리'였으나 1933년 부(府)로 편입되면서 '군산부 동빈정 1정목'이 된다.1922년 2월 교육령 개정으로 그해 6월 군산공립수산학교(群山公立水産學校)로 개편된다. '간이(簡易)'가 빠진 것. 자료에 따르면 학제는 2년이며 입학 자격은 6년제 보통학교 및 심상소학교(尋常小學校) 졸업자(12세 이상) 또는 이와 동등한 학력을 소지한 자였다. 정원은 한 학년에 20명으로, 어로 실습을 위한 설비 부족으로 그 이상의 학생을 수용할 수도 없었다고 한다.'어부'에 대한 인식 부족으로 지원자가 미달이었다. 따라서 학교장은 전북도 수산과 주임 및 전북수산조합 지부장과 동행하며 도서(島嶼) 지역 노인 대상으로 수산업에 대한 인식을 고취하고 유지들을 초빙하여 학교 설립 취지를 설명, 권유하여 응모자를 어렵게 충당했다. 도 지원으로 학생들을 기숙사에 수용하고 식비를 보조해 주는 제도(30명 이내)를 시행하기도 했단다.군산공립수산학교는 전라북도 보조금으로 교실, 실습실, 사무실, 표본실, 창고, 기숙사 등을 갖추게 된다. 신입생 중에는 조선인 학생도 다수 포함되어 있었다. 교사(校舍)는 'ㄱ'자 형태의 단층 목조건물이었고, 소형 실습선도 3척 보유하고 있었다. 자그만 운동장도 갖췄으며 교과목은 일본어, 조선어, 산술(算術), 수신(修身), 그물 짜기, 기관 설비, 항해 등이었다.통계에 따르면 외지에서 온 유학생도 많았다. 1924년 3월 1일 현재 재학생(1·2학년)은 38명으로 나타난다. 출신지는 전북 군산·옥구(9명)를 비롯해 김제(1명), 부안(12명), 고창(3명) 등이며, 전남(1명), 충남(6명), 경북(1명), 영남(1명) 등 타도 출신도 9명이나 되었다. 눈길을 끄는 대목은 지금은 오갈 수 없는 북한 지역(평북, 평남) 출신 학생이 4명이나 됐다는 것.특히 재학생(38명) 중 19세 이하는 16명(1학년 12명, 2학년 4명)에 20세 이상은 22명으로 25세, 26세, 29세가 1명씩 보여 놀라웠다. 수업은 일반 과목 및 수산 과목을 매주 27시간, 실습은 10시간 이상 시행하였다. 졸업생 취업 상황을 살펴보면 다양한 직장에 취업률이 매우 높았으며, 주로 수산업 분야 중견 종사자가 많아 지역 수산인 양성에 일부나마 공헌했음을 엿볼 수 있었다.1927년 6월 11일 자 '동아일보'는 부민(府民) 대표와 유지(有志) 수십 명이 군산을 방문한 우원(宇垣) 총독 대리에게 군산수산학교를 상업학교로 변경하여 중등교육을 실시해 달라는 진정서를 제출했으나 받아들여지지 않았다고 보도하였다. 1928년 2월에는 군산수산학교를 폐지하고 어업 관련 시설을 설치할 것을 전라북도 평의회에 제출한다. 그리고 이듬해(1929) 3월 마지막 졸업식을 치르게 된다.신문에 따르면 졸업생들은 수산회사, 수산시험장 등으로 진출하였다. 개교 무렵에 부임, 10여 년을 교사로 재직한 영목(鈴木), 궁기(宮崎)씨는 기자와 인터뷰에서 "일반 졸업생과 연락이 단절됨을 유감으로 동창회를 조직하여 회무(會務)를 시험장 내에서 취급하게 하고 졸업생의 취직 알선과 매년 1회 '동창회보'도 발간하겠다"라고 하였다.그해 4월 19일 자 '조선일보'는 "폐지(廢止)를 결정(決定)하고 총독부(總督府)에 신청 중(申請中)이든 군산공립수산학교(群山公立水産學校)는 4월 11일부(附)로써 인가(認可)되었더라"라고 보도하였다. 이로써 국내 최초 '수산교육공간'이었던 군산공립수산학교는 1915년 개교 후 14년 동안 160여 명의 졸업생을 배출하고 그 막을 내리게 된다.광복 후 전라북도 수산교육은 줄포, 부안, 변산, 군산 등지를 전전하며 많은 우여곡절을 겪는다. 교명도, 줄포전북수산강습소, 부안공립수산중학교, 변산수산고등학교, 줄포수산고등학교, 군산수산고등학교, 군산수산고등전문학교, 군산수산전문학교, 군산수산전문대학(2년제) 등 이전과 개편을 거듭하였다. 1992년에는 수산전문대학이 군산대학교와 통합, 지금은 '국립군산대학교 해양과학대학'으로 4년제 교육이 이루어지고 있다.재직시절(1993) 관련 논문(제목:<전라북도의 수산교육에 관한 사적(史的) 고찰>)을 발표해서 관심을 모았던 김수관 군산대 명예교수는 "전라북도 수산교육은 군산에서 간이수산학교로 시작했으나, 어려운 교육환경으로 여러 지역으로 이전되었다. 교명도 수차례 바뀌며 우여곡절을 겪어 연구에 많은 어려움이 있었다"라며 한마디 덧붙였다.