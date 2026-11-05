요즘 핫하다는 '묵호 여행', 이 코스면 충분합니다

큰사진보기 ▲묵호역 역사 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호의 밤바다 ⓒ 강유정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍게가 들어간 장칼국수 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원도의 특산품 옥수수를 활용한 옥수수커피 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲논골담길의 카페에서 내려다보는 묵호항 전망 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호의 독립서점 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲하평해변의 기찻길 ⓒ 강유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호바다 ⓒ 강유정 관련사진보기

기차 서울역에서 KTX-이음을 타고 강릉선을 달리면 약 2시간 만에 푸른 동해바다와 마주할 수 있다. 특히 정동진역은 바다와 맞닿은 역으로, 매년 1월 1일이면 새해 첫 해돋이를 보려는 사람들로 북적인다. 오늘의 여행은 이 정동진역에서 동해안을 따라 약 30분을 더 달리면 만날 수 있는 작은 역, '묵호역'에서 시작한다.묵호(墨湖). 먹 묵(墨)에 호수 호(湖)를 쓴다. 조선 후기 순조 때, 해일로 피해를 입은 이 지역에 부사 이유옹이 파견되었는데, '물도 검고, 바다도 검고, 물새마저 검다'하여 '묵호'라는 이름을 지어주었다.일제강점기에는 삼척의 탄광에서 채굴한 석탄을 바다를 통해 수출하기 위해 삼척과 묵호 사이에 철로를 깔았고, 이 철길을 따라 묵호에 도착한 석탄은 항구에서 배에 실려 일본으로 반출되었다. 해방 이후에도 묵호항은 강원도에서 생산된 석탄과 시멘트를 실어 나르며 명실상부한 국제 무역항으로 자리매김했다.한편, 묵호항은 오징어와 명태의 고장으로도 이름을 알렸다. 기후변화로 어업량이 크게 줄어든 오늘날과 달리, 과거에는 어부가 고깃배 한가득 오징어와 명태를 싣고 항구로 돌아오면, 바람이 잘 부는 언덕 위 덕장에서 이를 말려서 내다 팔았다.석탄 산업과 수산업이 함께 발달하며 일자리를 찾는 사람들은 모두 묵호로 모였고, 당시 묵호는 '개들도 만 원짜리 지폐를 물고 다닌다'고 하는 말이 있을 정도로 호황이었다. 공교롭게도 묵호를 먹여살린 두 산업은 이렇듯 땅속에서 캐낸 검은 석탄과 먹물을 지닌 오징어로, 모두 검은(墨) 상품들이었다. 그러나 광업이 쇠퇴하고 명태와 오징어도 더는 잡히지 않자, 젊은 사람들은 다른 도시들로 떠나버렸고 지금은 조용한 어촌마을이 되었다. 아직도 남아있는 묵호항 근처의 옛 상점들과 어판장은 이 화려한 역사의 흔적일 것이다.묵호역에 도착했다면 동해중앙시장에서 가볍게 식사부터 하는 것을 추천한다. 1943년 묵호항 개항과 함께 형성된 이 시장은 고불고불한 골목을 따라 크고 작은 식당과 상점들이 자리하고 있다. 자연스럽게 형성된 시장이라는 사실을 알 수 있다. 필자가 방문한 가을에는 탐스럽게 익은 대봉을 직접 따다가 시장에 내다파는 상인들의 모습을 흔히 볼 수 있었다.시장 안쪽으로 들어서면 상인과 뱃사람들의 끼니를 책임지는 칼국수집이 양쪽으로 즐비해있다. 시장 사람들 사이에 자리를 잡고, 강원도 지방의 향토 음식인 '장칼국수' 한 그릇을 맛보자. 얼큰하고 구수한 국물로 속이 따뜻해지며, 여행을 시작할 기력이 생길 것이다. 바다를 끼고 있는 지역답게 홍게나 홍합을 넣은 장칼국수도 맛볼 수 있다.최근에는 중앙시장 안쪽에 먹거리 공간 '풍덩'이라는 청년 공공임대점포가 생겨났다. 묵호의 특산품인 황태와, 강원도의 메밀 등 지역 식재료를 활용한 다채로운 메뉴를 판매하고 있으니 이곳에서 색다른 한 끼를 즐겨보는 것도 좋겠다.최근 묵호에는 젊은 여행객들의 발길도 부쩍 늘고 있다. KTX가 개통되며 서울에서의 접근이 편리해지고, 걸어서 모든 여행지를 방문할 수 있는 점이 매력적인 까닭이다. 하지만 단순히 접근성 때문만은 아니다. 묵호만의 감성이 묻어나는 소품들을 판매하는 상점과, 바다를 바라보며 쉬어갈 수 있는 조용하고 아늑한 카페들은 사람들을 묵호로 이끌고 있다.마음에 드는 소품샵에서 작은 기념품을 구매한 뒤에는, 취향에 맞는 카페를 찾아 여유를 갖는 것도 좋다. 워케이션(work+vacation의 합성어로 사무실이 아닌 원하는 장소에서 근무하는 제도를 의미한다.)에 어울리는 분위기의 카페부터, 논골담길에 위치해 묵호항을 한눈에 내려다볼 수 있는 카페까지 선택지도 다양하다. 여유를 가지고 싶다면 조용히 차 한 잔을 즐길 수 있는 찻집도 있고, 오랜 시간 정성을 들여 커피를 내리는 핸드드립 카페도 있으니 취향껏 선택하면 된다.묵호에는 책방지기의 취향과 안목이 고스란히 담긴 독립서점도 몇 곳 있다. 필자는 최근 대형 서점을 찾았다가, 급변하는 세상을 다루고, 끊임없이 자신을 가꾸고 발전시킬 것을 요구하는 책들에 둘러싸여 피로감을 느낀 적이 있다. 시대를 반영하는 베스트셀러가 전시될 수밖에 없는 대형 서점의 사정도 있으리라. 하지만 이곳 묵호에서는 조금은 느리게, 그리고 진득히 한 사람의 취향을 따라가볼 수 있다.책방지기가 정성스레 적어 놓은 큐레이션을 읽거나, 친근한 책방지기와 이런 저런 이야기를 나누다 보면 어느 순간 마음에 들어앉는 책 한 권을 발견하게 된다. 같은 책도 달리보이고, 묵호에서만 찾을 수 있는 보물같은 책들도 찾아볼 수 있으니 책을 사랑하는 사람이라면 한 번쯤 들러보기를 추천한다.묵호 일대에는 동해바다를 따라 크고 작은 해변과 바다 전망 명소가 이어져 있다. 어달해변은 바다를 마주한 삼거리가 아름다워 사진명소로 사랑받는 곳이며, 하평해변에서는 바다 앞을 지나는 철길이라는 이색적인 풍경을 만날 수 있다. 묵호항 인근의 도째비골 스카이밸리도 높은 곳에서 탁 트인 바다를 내려다볼 수 있어 색다른 느낌을 선사한다.묵호의 바다는 대체로 한적하고 고요하다. 가만히 앉아 바다를 바라보고 있으면 복잡했던 생각들이 잦아들고 마음이 차분해지는 느낌이 든다. 필자는 이번 여행에서 묵호의 가을 바다를 처음 마주했다. 익숙하게 떠올리는 겨울바다의 명징함과 여름바다의 청량함과는 달리, 가을바다는 포근하게 감싸안아주는 듯한 빛깔을 띠고 있었다. 그 앞에 가만히 서 바라보는 것만으로도 큰 위안이 되었다.이번 여행에서 만난 묵호 사람들은 하나같이 입을 모아 말했다. "요즘 묵호에 사람들이 참 많이 와요. 이 기회는 참 귀하고, 꼭 잡아야 해요." 실제로 최근 묵호는 그들이 말한대로 '핫'하다. 여행을 마치고 나니 사람들이 왜 두 번, 세 번 이곳에 오는지 조금은 알 것 같았다.사람들은 '큰 것'이 아니라 '작은 것', '소박한 것', '만들어진 것'이 아니라 '있던 것', '스러져가던 것'에 감동을 받는다. 이러한 묵호만의 느린 분위기에 매료되어 여행지였던 이곳에 정착을 결심하거나, 떠났던 고향으로 돌아오는 사람들도 있었다.그렇기에 지금 기회가 더욱 귀하게 느껴진다. 일시적인 관광객의 소비로 끝나지 않도록, 묵호만의 지역색이 사라지지 않고 선순환이 이루어질 수 있도록 동해시에서도 많은 지원과 관심을 가져야할 때라고 생각한다. 가을 바다를 뒤로하고 묵호역으로 돌아가는 택시 안, 창밖으로 동해의 풍경이 스쳐지나가는 동안, 동해시에 들어서는 AI데이터센터에 관한 뉴스를 읽었다. 이 푸르고도 소박한 바다를 앞으로 얼마나 더 볼 수 있을까 생각하며 저녁의 서울행 기차에 몸을 실었다.