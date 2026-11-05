수업의 주체로 교사를 다시 세우다

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큰사진보기 ▲정답만을 외우던 교실을 넘어, 아이들의 열정과 깊은 고민이 복도로 걸어 나왔다. 동두천초 복도에 전시된 학생들의 IB 탐구 결과물들이 ‘수업의 본질’이 무엇인지를 조용히 보여주고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

"행정 업무 처리에는 자신이 있었지만, 정작 내 수업을 남에게 보여주는 것은 늘 어렵고 민망했습니다. 그런데 막상 학교에 와서 보니 신규 선생님들이 저보다 수업을 훨씬 잘하시더라고요. 교사의 정체성은 결국 수업으로 증명해야 하는데 참 부끄러웠습니다. IB라는 프레임 안에서 힘에 부치더라도 억지로 고민하고 시도하다 보니, 비로소 수업에 열정을 가진 진짜 교사로 다시 태어나는 느낌입니다."

"수업을 참관하는 건 편해도, 이렇게 남아서 피드백을 나누는 자리는 도망치고 싶기 마련인데 끝까지 함께해 주셔서 감사합니다. 우리 학교 건물과 교실 곳곳에 교직원들의 손때가 안 묻은 곳이 없네요."

큰사진보기 ▲주입식 교육에서 벗어나 학생 스스로 질문하고 탐구하는 IB(국제바칼로레아) 교육의 핵심 가치와 진행 단계. 동두천초등학교는 관심학교와 후보학교를 거쳐 2025년 'IB 월드스쿨'로 최종 인증받았다. ⓒ 강아롬, 네이버미리캔버스 사용하여 제작 관련사진보기

초등학교 1학년 교실을 들여다본 이라면 누구나 익숙한 풍경이 있다. 교사의 질문 하나가 떨어지기가 무섭게 아이들은 손을 번쩍 들며 "저요! 저요!"를 외친다. 틀릴까 봐 두려워하는 기색조차 없이, 열정과 순수한 호기심으로 눈빛이 초롱초롱하게 빛난다.하지만 그 열정은 학년이 올라갈수록 거짓말처럼 식어버린다. 초등학교 6학년 교실에 이르면 교사의 질문은 허공을 헤매고, 아이들은 약속이라도 한 듯 일제히 고개를 숙인 채 입을 다무는 경우가 많다. 틀리는 것에 대한 두려움, 정답만을 강요받아온 교육 과정 속에서 아이들의 자발성은 점점 마모되어 간다. 공교육 현장에서 수십 년간 반복되어 온 이 씁쓸한 풍경을 깨트린 작은 기적의 현장을 경기 동두천초등학교에서 목격했다.11월 4일 오후, 동두천초등학교에서는 IB(국제바칼로레아) 수업 공개 및 교육공동체 나눔회가 열렸다. 지난 2023년 관심학교로 첫발을 내디딘 후 2025년 IB 월드스쿨 인증과 연구학교 지정을 잇달아 받은 이 학교는, 구도심의 작은 학교가 어떻게 교육적 생동감을 회복할 수 있는지를 온몸으로 증명해 내고 있었다.이날 참관자들의 시선을 가장 강렬하게 사로잡은 것은 단연 6학년 교실의 풍경이었다. 발표 기회가 오면 눈을 피하기 바쁜 보통의 6학년 교실과 달리, 동두천초 6학년 아이들은 마치 1학년 시절로 돌아간 듯 열정적으로 손을 들고 자신의 생각을 끊임없이 피력하고 있었다. 단순한 지식 축적이 아니라 스스로 질문을 던지고 친구들과 깊이 있게 탐구하는 IB 수업 방식이 아이들의 닫힌 입을 열게 만든 것이다.그러나 이 교실이 완성되기까지의 과정이 결코 순탄했던 것만은 아니다. 공개수업 후 이어진 나눔회 자리에서는 교육 현장이 안고 있는 솔직하고도 무거운 고민들이 여과 없이 쏟아져 나왔다.교육정책의 변화에 대한 불안감, "외국 프로그램에 수천만 원의 세금을 퍼붓는다"는 외부의 비판적 시선, 그리고 교사들에게 가중되는 과도한 행정 및 수업 연구 부담 등 IB 교육을 둘러싼 현실적인 벽은 높고 견고했다.한 참가자는 "IB를 추진하려 해도 교사들에게 줄 수 있는 실질적인 인센티브가 없고, 행정 업무 부담 또한 만만치 않다"고 지적하며, "교사에게 가중되는 피로감과 시스템적 한계라는 무거운 짐을 짊어지고서라도 IB를 지속하는 원동력은 무엇이냐"고 묵직한 질문을 던졌다.이에 대해 현장 교사들의 진솔하고도 울림 있는 고백이 이어졌다. 교사로서 느낀 보람과 긍지를 가장 큰 힘으로 꼽은 동두천초등학교 IB 담당 교사는 "28년 차 교사로서 교과서 속 단편적 지식을 전달하는 방식에 한계를 느끼던 차에 IB를 접했다. 아이들과 함께 깊이 있게 탐구하며 비로소 교사이자 연구자로 서게 됐다"며 "구도심의 아이들이 스스로 질문을 던지고 지역의 문제를 깊이 고민하며 성장하는 모습을 볼 때 교사로서 비할 데 없는 보람을 느낀다"고 전했다.뒤이어 마이크를 잡은 한 교사의 고백은 나눔회장의 정적을 깨뜨릴 만큼 솔직했다. 자신을 '수업보다는 행정에 능숙했던 교사'라고 소개한 그는, IB 연구학교에 지정되었을 때 처음엔 솔직히 거부감과 두려움이 컸다고 털어놓았다.이날 동두천초 강미희 교장은 IB 교육을 둘러싼 일각의 예산 퍼붓기 논란에 대해 명확하고 소신 있는 교육적 철학을 제시해 큰 공감을 얻었다.강 교장은 "그동안 고비용의 특화된 교육 과정으로 여겨졌던 IB 프로그램이 공교육 현장에 도입되면서 지역이나 여건에 상관없이 모든 아이들에게 열리게 되었다"라며, "동두천 구도심 아이들에게 질 높은 탐구 중심 교육을 제공하는 것은 단순히 새로운 프로그램을 도입하는 것을 넘어, 공교육을 통한 교육 기회의 균등을 실현하는 길이자 공교육이 마땅히 감당해야 할 본연의 역할"이라고 강조했다.강미희 교장의 따뜻한 인사말처럼, 학교 구석구석에 묻어난 교직원들의 땀방울과 손때는 비단 물리적인 공간뿐만 아니라 아이들의 초롱초롱한 눈빛과 교사들의 수업 속에도 깊게 깃들어 있었다.동두천초 교사들을 멈추지 않게 만드는 진짜 동력은 화려한 인센티브나 정책적 보상이 아니었다. 6학년 교실에서 다시 살아난 아이들의 발표 열정, 그리고 교사 스스로 수업의 주체로 다시 서며 느끼는 '교사로서의 긍지'가 바로 그 답이었다.1학년의 열정이 6학년의 침묵으로 마무리되던 공교육의 익숙한 패턴을 깨트린 것은 결국 '수업의 본질'로 돌아가고자 했던 교사들의 용기였다.아이들의 눈빛이 다시 초롱초롱하게 살아나고, 교사가 스스로의 수업 앞에서 당당히 바로 서는 기적. 동두천초에서 목격한 그 작은 기적이야말로, 오늘날 수많은 갈림길에 선 우리 공교육이 결코 포기하지 말아야 할 희망의 또 다른 이름이다.