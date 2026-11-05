디자인과 대학생이 바이브 코딩으로 만든 웹사이트, 왜 출시하지 못했을까?

큰사진보기 ▲사주아이 실행 화면바이브 코딩으로 만들어진 웹사이트 '사주아이'의 실행 화면이다. ⓒ https://saju-kid.com 관련사진보기

큰사진보기 ▲Airplane_mode직접 기획하고 디자인한 웹사이트 ‘Airplane_mode’ 홈화면 ⓒ 최승희 관련사진보기

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'매달 10만 개에 가까운 앱이 쏟아지는 지금, 그중 AI의 도움으로 만든 결과물들은 로그인과 보안 문제를 도대체 어떻게 해결한 것일까?'

큰사진보기 ▲바이브코딩 과정웹사이트 코딩을 위해 실제로 Chat GPT와 나눈 대화 ⓒ 최승희 관련사진보기

큰사진보기 ▲실제로 바이브 코딩으로 만들어진 화면. 스크롤을 하면 뒤에 흐릿하게 보이는 페이지가 나에게 가까워지는 듯 한 연출이 단 14초 만에 이뤄졌다. ⓒ 최승희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 출처



개인 웹사이트 - https://airplane-mode-jw8ig570m-juliachoish-droids-projects.vercel.app



웹사이트 포트폴리오 - https://web-portfolio-two-beta.vercel.app



1. Kalley Huang, <'Vibecoded' Apps Are Flooding the App Store. Is That Good for Apple?>, The New York Times, 2026.7.20. - 원문 URL: https://www.nytimes.com/2026/07/20/technology/apple-app-store-vibecoding.html / 최근 접속일: 2026년 11월 4일



2. 정현아 사주아이 대표 서면 인터뷰, 패스트캠퍼스 강의 소개 페이지, <너도나도 바이브코딩 하는 시대, 1인 창업으로 50억 수익을 낸 '사주아이' 만의 치트키> - 원문 URL: https://fastcampus.co.kr/story_interview_sajuvibecoding / 최근 접속일:2026년 11월 4일



3. 사주아이 공식 사이트, https://saju-kid.com, 개인정보처리방침 https://saju-kid.com/info/privacy/ 최근 접속일: 2026년 11월 4일



4. Andrej Karpathy, 'vibe coding' 최초 언급 X(구 트위터) 게시물, 2025년 2월. 링크: https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383



5. OWASP Cheat Sheet Series, Authorization Cheat Sheet, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html



6. OWASP Top 10:2025, https://owasp.org/Top10/2025/



7. Supabase Docs, Auth, https://supabase.com/docs/guides/auth



8. Firebase Docs, Firebase Authentication, https://firebase.google.com/docs/auth



9. Supabase Docs, Row Level Security, https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security



10. Firebase, Security Checklist, https://firebase.google.com/support/guides/security-checklist

올해 상반기에만 애플 앱스토어에 새로 올라온 앱이 약 56만 개라고 한다. 지난해 한 해 동안 올라온 앱이 약 60만 개이니, 반년 만에 작년 전체에 육박하는 앱이 쏟아진 셈이다. 시장조사업체 센서타워의 추정치를 뉴욕타임스가 보도한 내용이다.[1] 증가의 배경으로는 AI 코딩 도구를 꼽을 수 있다. 코딩을 몰라도 말로 설명하면 앱을 만들어 스토어에 올릴 수 있게 됐기 때문이다.이런 흐름 속에서 성공 사례로 소개된 웹서비스가 있다. 운세 서비스 '사주아이'다. 개발과는 무관한 공무원 출신이 AI로 직접 만들어 약 3개월 만에 열었고, 광고비 없이 회원 150만 명에 도달한 사이트이다.[2]사이트에는 로그인과 결제 기능, 개인정보처리방침도 마련돼 있다.[3]나도 이 흐름 속에서 웹사이트를 하나 만든 대학생이다. 시각디자인을 전공하는 나는 여행에서 모은 사진, 글, 음악을 한곳에 모아 둘러볼 수 있는 웹사이트 'Airplane_mode'를 기획하고 디자인했다. 처음에는 화면 디자인에만 신경을 썼다. 컬러와 타이포그래피, 버튼과 카드, 태그 같은 요소를 정리해 디자인 시스템을 만들었고, 거기까지는 내게 익숙한 일이었다.그러자 더 큰 욕심이 생겼다. 데모에서 끝내지 않고, 누구나 자기 여행의 방을 갖는 진짜 서비스로 출시하고 싶었다. 디자인과 구현까지는 AI의 도움으로 넘었지만, 출시라는 마지막 문턱에서 프로젝트는 멈췄다. '내 방'이 되려면 로그인이 필수였기 때문이다.SNS에서는 당연하게 쓰던 기능이지만 직접 구현하려니 어디서부터 손을 대야 할지 감도 오지 않았다. 사주아이가 당연하게 갖추고 있던 바로 그 기능이 내게는 넘지 못한 벽이었다. 결국 프로젝트는 가상의 '내 방'을 둘러보는 데모 버전으로 마무리했다. 이후 나는 고민에 빠졌다.내가 이 프로젝트를 진행하며 쓴 대부분의 코드는 '바이브 코딩'으로 이루어져 있다. 거창해 보이는 말이지만, AI와 대화하며 코드를 만드는 방식이라는 뜻이다. 이 말은 인공지능 연구자 안드레이 카파시가 2025년 초에 처음 쓴 표현으로, 코드를 한 줄씩 직접 짜는 대신 만들고 싶은 내용을 말로 설명하고 AI가 만든 결과물을 보며 고쳐 나가는 방식을 가리킨다.[4]내가 이 프로젝트를 진행할 때에도 '페이지들을 지나쳐가는 느낌으로 계속해서 앞뒤로 움직이는' 화면을 구현해 달라고 입력했고, 단 몇 초 만에 정말로 그렇게 됐다. 이 화면을 위해 공부했던 코드들이 머릿속을 스쳐 지나가며 처음에는 허무한 기분까지 들었다.이러한 기술의 발전은 디자이너에게 정말 큰 변화다. 서비스를 만들려면 개발자와의 협업이 필수였던 단계에서, 이제는 디자이너 혼자서도 웹사이트의 겉모습을 꾸미는 데서 끝나지 않고 실제로 작동하는 화면까지 만들 수 있게 됐기 때문이다.하지만 이런 편리함에는 함정이 있다. 코드가 어떻게 쓰였는지 모르면 그 내용을 설명하는 것도, 고치는 것도 처음 화면을 만들 때와는 차원이 다르게 어려워진다. 겉으로는 잘 돌아가는 것 같아 보이는 완성된 화면에 대해, 내가 이해하고 있는 부분은 과연 얼마나 될까 하는 의문이 생겼다.디자인과 학생으로서 전시를 진행하다 보면 작품을 벽에 거는 것은 전체 일의 절반도 되지 않는다. 실제 운영에는 관람객이 어디로 움직일지, 작품, 전시장의 보안은 어떻게 하는지, 만약 작품이 훼손된다면 어떻게 처리할지 등 많은 세부적인 사항이 고려되어야 한다. 웹사이트도 똑같다. 서비스를 배포하는 것은 작품을 거는 일이고, 서비스를 운영하는 것은 전시장을 운영하는 것이다.서비스를 실제로 운영하려고 했던 시도에서 가장 먼저 부딪히는 단어는 인증과 인가였다. 나만 쓰는 것이 아니라 모두에게 공개되는 웹사이트라면 인증과 인가는 필수적인 부분이다. 인증은 입구에서 '당신이 누구인가'를 확인하는 일이고, 인가는 '확인된 당신이 어디까지 들어가도 되는가'를 정하는 일이다.[5] 처음에는 두 단어의 구분도 어려웠다. 하지만 입장권을 가진 관람객이라고 해서 전시 준비실 열쇠까지 가질 수 있는 것은 아니다. 로그인 화면을 디자인하는 것과 실제 인증과 인가를 위한 구조를 만드는 것은 완전히 다른 일이었다.AI가 코드를 써 준다고 해서 보안까지 알아서 챙겨 주는 것은 아니다. 코드에 빈틈이 있어도 겉으로는 멀쩡히 돌아가고, 내가 코드를 이해하지 못하면 빈틈이 있는지조차 알 수 없다. 자물쇠가 달린 문은 있지만, 그 문이 실제로 잘 잠기는지 확인할 줄은 모르는 상황과 비슷하다.웹 보안 위험을 정리해 발표하는 국제 비영리 단체 OWASP는 2025년 목록에서 접근 제어 실패(Broken Access Control)를 1위로, 보안 설정 오류(Security Misconfiguration)를 2위로 꼽았고, 인증 실패(Authentication Failures)도 10대 위험에 포함했다.[6] 화려한 해킹 기술보다 '문단속을 제대로 하지 못한 실수'에 가까운 문제들이 상위 위험으로 꼽혔다는 뜻이다.내 사이트에 대입해 보면 아찔해진다. 주소창에 다른 사람의 '내 방' 주소를 넣었을 때 그 사람의 비공개 기록까지 열린다면, 개인정보가 쉽게 새어 나가는 사이트가 되어 버릴 것이다. 여행 사진에는 방문한 장소와 시간, 때로는 사람의 얼굴까지 담길 수 있어 사적인 영역이 공개될 수도 있다. 겉보기에는 완성된 서비스처럼 보여도 일부가 시연용 프로토타입에 머무르는 이유를, 내 사이트를 보며 알 것 같았다.그렇다면 웹사이트의 보안 설정은 어떻게 할 수 있을까? 계정 생성과 로그인은 검증된 인증 서비스에 맡길 수 있는 영역이다. Supabase라는 백엔드 서비스는 인증 기능을 제공하고,[7] Firebase Authentication 같은 백엔드 서비스에서도 비슷한 기능을 제공한다.[8]문제는 그 다음이다. 사용자가 자기 데이터에만 접근할 수 있도록 데이터베이스 단에서 규칙을 걸어야 하는데, 행 단위 보안이나 보안 점검 등은 코딩을 배우지 않은 일반인 입장에서는 접근 장벽이 높은 부분이다.[9][10] 이렇듯 웹사이트의 보안 설정은 바이브 코딩처럼 '딸깍' 하면 끝나는 마법이 아니다. 서비스를 붙여도 규칙을 허술하게 설정한다면 소용이 없고, 그 설정은 결국 만드는 사람의 몫이다.AI 덕분에 이제 누구나 쉽게 서비스를 만들 수 있다. 하지만 이렇게 간편해진 과정과는 달리 내가 얻은 결론은 조금 무겁다. 겉으로 봤을 때 잘 돌아가는 서비스라도, 출시해도 되는 것은 아니다. 내가 만든 서비스를 실제로 출시한다면, 사용하는 사람들의 정보를 위험에 노출시킬 수 있는 가능성이 생기는 것이기 때문이다.앞으로 디자이너와 개발자에게 필요한 것은 버튼 하나하나를 디자인하는 능력이나 코드를 한 줄도 빠짐없이 쓰는 능력보다, AI가 내놓은 결과물을 검증하는 능력일지도 모르겠다. 시각디자인을 공부하는 대학생으로서는 디자인 실력뿐 아니라, 넓어진 작업 범위만큼 새로운 지식과 꼼꼼하게 검증하는 능력도 함께 키워야 할 시점인 것 같다.