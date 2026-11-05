방에서 나오지 않는 청년들, 정말 의지가 부족한 걸까

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"우리 모두는 정상과 비정상의 경계에 있는 경계인들이다."

언제부터인가 누군가의 안부를 묻는 일이 조심스러워졌다. 오랜만에 연락한 친구에게 요즘 어떻게 지내느냐고 물었다가 뜻밖의 침묵을 마주할 때가 있다. 직장을 그만뒀다는 말을 들으면 다음 직장은 구했는지 궁금하지만 선뜻 묻지 못한다. 결혼했느냐, 무슨 일을 하느냐는 질문도 마찬가지다. 누군가에게는 평범한 안부가 다른 누군가에게는 대답하기 곤란한 질문이 될 수 있다는 사실을 이제는 조금 알 것 같다.마흔을 넘기고 보니 성실하게 살아온 사람이 반드시 그만큼의 보상을 받는 것은 아니라는 사실도 알게 된다. 잘나가던 친구가 하루아침에 직장을 잃기도 하고, 누구보다 활달하던 사람이 어느 순간 연락을 끊기도 한다.그런데 우리는 유독 방에서 나오지 않는 청년들에게는 쉽게 묻는다. 왜 일을 하지 않을까. 왜 사람을 만나지 않을까. 언제까지 부모에게 의지하며 살 생각일까. 그 방에 들어가기까지 무슨 일이 있었는지는 좀처럼 묻지 않는다.2023년 공개된 넷플릭스 드라마 <정신병동에도 아침이 와요>에는 정신건강의학과 병동에서 일하는 간호사 정다은이 등장한다. 환자들을 돌보던 그는 정작 자신의 마음이 무너지고 있다는 사실을 뒤늦게 알아차린다.드라마에는 공무원시험에 거듭 낙방한 청년, 직장생활에서 상처받은 사람, 일과 육아 사이에서 지쳐버린 엄마가 등장한다. 병원에 오기 전까지 그들 역시 각자의 자리에서 평범한 하루를 살아가던 사람들이었다.작품 속 정다은은 말한다.어제까지 누군가를 돌보던 사람이 오늘은 돌봄을 필요로 할 수 있다. 아무 문제 없이 출근하던 사람이 어느 날 아침에는 현관문을 여는 일조차 버거워질 수도 있다.물론 정신질환과 사회적 고립은 같은 현상이 아니다. 은둔하는 청년에게 반드시 정신질환이 있는 것은 아니다. 다만 사람을 사회에서 멀어지게 만드는 경험이 무엇인지, 다시 관계를 맺기 위해서는 무엇이 필요한지 묻는다는 점에서 두 문제는 맞닿아 있다.2023년 보건복지부가 발표한 '고립·은둔 청년 실태조사'에는 눈여겨볼 숫자가 있다. 조사에 참여한 고립·은둔 청년의 80.8%가 현재 상태에서 벗어나기를 희망했고, 67.7%는 실제로 벗어나려는 시도를 해본 경험이 있었다. 그러나 도움을 받은 경험이 없다는 응답도 56%에 달했다. 고립·은둔의 주요 이유로는 취업 실패 24.1%, 대인관계의 어려움 23.5%, 가족관계와 건강 문제가 각각 12.4%로 나타났다.이 숫자들을 읽으며 한 가지 의문이 생겼다. 상당수가 지금의 생활에서 벗어나고 싶어 하고, 이미 무언가를 시도해 보기도 했다면 이들에게 부족한 것이 정말 의지뿐일까.생각해 보면 우리도 실패한 날에는 사람을 만나기 싫다. 잘 지내느냐는 물음에 괜찮다고 답할 자신이 없어 전화를 받지 않을 때도 있다. 대부분은 며칠 지나 일상으로 돌아오지만, 그런 시간이 몇 달, 몇 년씩 이어진다면 어떨까. 연락하지 못한 시간이 길어질수록 다시 만날 이유를 설명하기도 어려워진다면 말이다.물론 이런 일시적인 경험을 장기간의 은둔과 같다고 할 수는 없다. 다만 고립을 게으름이라는 한 단어로 설명하기에는 그곳에 이르는 사정이 너무 다양하다.마흔을 넘긴 세대에게는 익숙한 말들이 있다. 젊어서 고생은 사서도 한다. 노력하면 길이 열린다. 사람은 사회생활을 해야 철이 든다. 이 말들을 들으며 자랐고, 때로는 다른 사람에게도 건넸다. 하지만 취업에 여러 번 실패한 사람에게 더 노력하라는 말이 어떻게 들릴지, 사람을 만나기 두렵다는 이에게 밖으로 나가라는 조언이 얼마나 도움이 될지는 알기 어렵다.그렇다고 모든 책임을 가족이나 주변 사람에게 돌릴 수도 없다. 누군가의 회복을 위해 자신의 생활 전체를 희생할 수는 없는 일이다. 그래서 개인의 선의에만 의존하지 않는 지원이 필요하다. 어렵게 지원 프로그램에 참여한 청년이 프로그램 종료 후 다시 혼자 남겨진다면 어떻게 될까. 관계를 맺었던 담당자가 바뀌고 함께 지내던 사람들이 흩어진 뒤에도 그 변화가 유지될 수 있을까.회복은 프로그램을 수료했다는 증명서 한 장으로 끝나는 일이 아닐 것이다. 누군가를 얼마나 빨리 방 밖으로 나오게 했느냐보다 다시 혼자가 되었을 때 연락할 수 있는 곳이 남아 있느냐가 더 중요한 질문인지도 모른다.지난 10월 31일, <정신병동에도 아침이 와요>가 창작 뮤지컬로 다시 관객을 만나기 시작했다. 웹툰과 넷플릭스 드라마를 거쳐 이번에는 무대 위에서 사람의 상처와 회복을 이야기한다.11월 3일 열린 프레스콜에서 정시나 역의 배우 유주연은 작품 속 대사인 "저 아파요, 도와주세요"를 소개했다. 짧지만 쉽게 꺼내기 어려운 말이다. 아프다고 말하면 약한 사람이 될까 봐, 도와달라고 하면 누군가에게 짐이 될까 봐 우리는 종종 그 말을 삼킨다.이 작품이 다시 만들어진 사실을 단순히 인기 원작의 재활용으로만 볼 필요는 없을 것이다. 물론 뮤지컬 제작만으로 이런 이야기를 원하는 관객이 얼마나 늘었는지 단정할 수는 없다. 그러나 웹툰과 드라마를 거친 이야기가 다시 무대에 오른다는 사실은 주목할 만하다.성공한 사람의 이야기뿐 아니라 무너진 뒤 다시 살아가는 사람의 이야기에도 귀를 기울이려는 관객이 존재한다는 뜻이기 때문이다. 이런 서사를 찾는 소비층이 넓어지고 있다면, 그 배경에는 개인의 성취만으로 설명되지 않는 삶의 어려움을 함께 이야기하고 싶은 사회적 요구가 있을 것이다. 그런 점에서 이 작품의 뮤지컬화는 문화 콘텐츠의 확장인 동시에 우리 사회에 필요한 이야기가 무엇인지 돌아보게 하는 계기다.우리는 오랫동안 사람들에게 일어나라고, 밖으로 나오라고, 다시 시작하라고 말했다. 하지만 그 말을 듣는 사람이 지금 어디에 앉아 있는지, 무엇 때문에 일어서지 못하는지는 충분히 묻지 않았던 것 같다.방문을 열고 나오는 일은 결국 그 안에 있는 사람이 해야 한다. 그렇다고 문밖에 서 있는 사람들이 할 일이 없는 것은 아니다.문을 열었을 때 돌아갈 자리가 있는지, 실패해도 다시 연락할 사람이 있는지, 도움을 청했을 때 그 말을 들어줄 곳이 있는지 살펴보는 일은 우리에게도 남아 있다.아침은 시간이 지나면 온다. 그러나 누군가가 그 아침을 맞을 수 있게 되는 일에는 시간이 흐르는 것 이상의 무언가가 필요하다.