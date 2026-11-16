삐그덕거리는 내 몸의 진짜 주인은?

서울 종로구 아트선재센터에서 오는 12월 27일까지 성격이 서로 다른 네 전시가 동시에 열린다. 최하늘의 <이갈이>, 고이즈미 메이로의 <불, 어느 아카이브>, 7인 기획전 <버티컬즈>, 3인 작가 그룹 2mc1dj의 <사건 볼륨 3>이다.
이들 전시는 저마다 다른 방식으로 우리에게 질문을 던진다. "내 몸은 정말 내 것인가?" "인간과 기계는 어떤 관계를 맺는가?" "우리가 정상이라고 믿는 사회적 질서는 과연 정상인가?" "혹시 우리는 지독한 고정관념에 갇혀 사는 것은 아닌가?"
네 전시는 서로 다른 주제를 다루지만, 인간이 당연하게 받아들여 온 신체와 사회, 기술과 감각의 질서에 의문을 제기한다는 점에서 흥미로운 공통점을 지닌다.
최하늘- <이갈이: 내 몸은 내 것인가?>
먼저 최하늘 작가의 개인전 <이갈이>를 보자. 이번 전시에서는 작가의 첫 모바일 키네틱 조각을 포함해 신작 등 12점을 선보인다. 작가는 자신의 의지와 무관하게 움직이는 신체를 낯설고 도발적인 조각으로 형상화했다. 기존 조각전에서는 좀처럼 경험하기 힘든 비틀거림과 불안정한 에너지가 돋보인다.
전시장에 들어서면 거대한 부채꼴 모양의 좌대가 관객을 압도한다. 좌대를 따라 이동하다 보면 조각이 가까워졌다가 멀어지는 듯한 착시가 일어난다. 밝고 차가운 화이트 큐브 안에서 관객은 조각을 바라보는 주체인 동시에 타인의 시선에 노출되는 대상이 된다.
최하늘은 그동안 조각을 통해 인간 존재를 둘러싼 욕망과 규범, 자기 인식의 문제를 탐구해 왔다. 인간을 하나의 완결된 주체가 아니라 서로의 의지가 충돌하고 뒤엉킨 불완전한 존재로 바라본다. 특히 개인의 내면과 사회적 질서가 교차하는 지점에 주목한다.
번아웃 사회
최하늘 조각은 자기 통제와 자기 관리가 당연한 덕목이 된 시대에, 역설적으로 자기 몸조차 제대로 통제하지 못하는 인간의 무력함을 드러낸다. 예컨대 잠들기 직전 갑자기 경련을 일으키는 사람, 밤에 술에 취해 비틀거리는 몸, 몽유병 환자의 무의식적 움직임, 수면 중 자신도 모르게 이를 가는 행위 등이 그렇다. 모두 인간의 의지에서 벗어난 신체의 반응이다.
정신이 아무리 몸을 자기 뜻대로 움직이려 해도 몸은 그 명령을 따르지 않는다. 오히려 몸이 정신의 명령을 거부한다. 잠든 몸은 뒤척이고, 서 있던 몸은 쓰러지며, 하나로 결합해야 할 신체는 흩어진다. 우리는 자신의 몸을 지배한다고 믿지만, 정작 몸은 우리 의지대로 움직이지 않는다. 여기서 최근 자주 거론되는 '번아웃 사회'가 떠오른다.
우리는 흔히 인간을 이성적이고 자율적인 존재라고 믿는다. 그러나 그의 조각을 보면 그런 믿음이 흔들린다. 의식이 명령해도 몸은 움직이지 않고, 때로는 전혀 엉뚱한 방향으로 움직인다.
오늘날 현대인은 끊임없이 자신이 더 건강해야 하고, 더 생산적이어야 하며, 더 효율적이어야 한다는 강박 속에 살아간다. 그러다 어느 순간 몸이 이상 신호를 보낸다. 잠을 이루지 못하고, 이유 없이 피곤하며, 의욕마저 잃는다. 정신이 한계를 인정하기 전에 몸이 먼저 비명을 지른다.
이번 전시는 이러한 사회적 징후를 상징적으로 보여준다. 이런 장면을 보면서 독일 거주 철학자 '한병철'의 저서 <피로사회>가 떠오른다. 한병철에 따르면 현대인들 자유롭게 자신의 능력을 발휘한다고 믿지만, 실제로는 끝없는 경쟁 속에서 스스로를 착취하고 소진 시키다며, 타인의 명령 때문이 아니라 스스로 더 많은 성과를 내야 한다는 강박에 사로잡혀 살아간다고 말한다.
통제 불능 시대 조각
그렇다면 인간은 과연 이성과 의지만으로 자신을 완벽하게 통제할 수 있는가? 아니면 의식과 무의식, 질서와 혼돈이 불완전하게 공존하는 존재인가? 최하늘은 이러한 질문을 낯선 움직임과 형태를 지닌 조각으로 제기한다.
오늘날 통제 불가능한 신체의 움직임은 단순한 생리현상을 넘어 더욱 불편한 현실로 다가온다. 작가는 바로 그 틈을 파고들어 기존 조각의 고정된 형식과 관념을 흔드는 새로운 조형실험을 펼친다.
[작가 소개]
최하늘은 서울대 미술대학 조소과를 졸업하고 '한예종' 조형예술과 전문사를 마쳤다. 아라리오뮤지엄(2021, 서울), 커먼웰스&카운슬(2018, LA)에서 개인전을 열었다. 하우저&워스(2025, 홍콩), 에스더 쉬퍼(2023, 베를린), 카르마 인터내셔널(2021, 취리히), 아시아문화전당(2020, 광주), 국립현대미술관(2019, 과천), 서울시립미술관(2018, 서울) 등 그룹전에 참여했다.
고이즈미 메이로 - <인간과 기계의 경계는 어떻게?>
AI 시대를 맞아 인간과 기계의 관계를 어떻게 설정할 것인가는 큰 논쟁거리다. 기계는 인간의 도구인가, 경쟁자인가, 아니면 새로운 동반자인가? 기계는 이제 단순한 도구를 넘어 인간의 감각과 사고, 행동 깊숙이 들어와 있다.
이를 일찍부터 예견한 이가 백남준이다. 그는 1960년대부터 '사이버네틱스(연결체)'에 관심을 두면서 인간과 기계의 상호작용과 공존 가능성을 탐구했다. 기계를 인간의 적이 아니라 형제처럼 바라보려 했다. 1964년 제작한 로봇 <K-456>이 그 대표적 사례다.
고이즈미 메이로 역시 기술의 발전 속에서 인간의 신체가 어떻게 재구성되는지 묻는다. 특히 기계와 결합하며 변형되는 신체를 통해 인간과 비인간, 자연적인 것과 인공적인 것의 경계를 탐색한다.
여기서 최하늘과 고이즈미의 작업을 비교해 보자. 전자는 인간의 의지로 통제할 수 없는 몸의 내부를 탐구한다면, 후자는 외부의 기계와 기술이 몸에 개입하면서 발생하는 변화를 살핀다.
한쪽은 몸 안에서 일어나는 통제 불가능성에, 다른 한쪽은 몸 밖에서 밀려오는 기술적 변화에 주목한다. 접근 방식은 다르지만, 두 작가 모두 인간이 독립적이고 완결된 존재라는 기존 관념에 의문을 제기한다.
[작가 소개]
고이즈미 메이로는 일본 요코하마 출신으로 영국 첼시 예술대학에서 순수 미술과 퍼포먼스를 공부했다. 영상, 퍼포먼스, VR 기술 등을 넘나들며 은폐된 역사적 기억과 국가주의, 그리고 역사를 기억하고 이해하는 방식을 규정하는 사회적·심리적 조건을 탐구해 왔다.
버티컬즈 - <수직적 질서에 균열>
세 번째 전시는 <버티컬즈(Verticals)>다. 김민훈, 이다미, 이립, 구나, 전우진, 최고은, 황수연 등 7명의 작가가 참여했으며, 기획은 QF(김맑음, 하상현)가 맡았다.
'버티컬즈'는 수직성을 뜻한다. 그러나 이 전시는 수직적 질서의 찬양이 아니라 그 반대다. 우리는 어려서부터 똑바로 서고, 줄을 맞추고, 위로 올라가라는 교육을 받아왔다. 수직성은 어느새 위계와 경쟁, 통제의 상징이 되었다. 그런 점에서 이 전시는 프랑스 철학자 '들뢰즈'가 강조하는 하나의 중심이나 위계에 종속되지 않고 수평적 방향으로 뻗는 '리좀(Rhizome)'의 사회를 닮았다.
여기서는 지면상 아트선재센터 한옥 정원에 설치한 '이다미(1985년생)' 작가의 작품만 소개한다. 그녀는 건축가이기도 하다. 그녀의 작품 <부목>은 단순한 자연 친화적 설치가 아니다. 곧게 세우고 교정하는 건축적 사고를 뒤집어, 서로 기대고 지탱하는 새로운 관계를 제안한다.
<부목>은 원래 다치거나 부러진 신체를 지탱하는 도구다. 작품의 제목부터 독립적으로 홀로 서 있는 존재보다 서로의 도움으로 버티는 존재를 떠올리게 한다. 혼자 똑바로 서 있는 그것이 반드시 강한 것은 아니다. 오히려 서로 기대고 지탱할 때 더 오래 버틸 수 있다. 이다미의 작업은 수직적 경쟁사회에서 우리가 잊고 지낸 공존과 상호 의존의 가치를 묻는다.
이런 관점에서 보면 이다미의 작품은 모든 존재가 홀로 완전할 수 없으며, 서로의 약함을 보완할 때 새로운 질서가 가능하다는 사실을 환기한다.
[작가 소개]
이다미는 서울대학교와 하버드대학교 디자인대학원에서 건축을 공부했다. 현재 건축사사무소 플로라&파우나(flora and fauna) 대표다. 주요 프로젝트로 <노이즈센터>(2023), <기둥 옷>(2021) 등이 있으며, 국립현대미술관 <젊은 모색 2023> 등에 참여했다. 저서로는 페미니즘 건축 비평을 다룬 <여성이 말하는 건축>(공저) 등이 있다.
사건 볼륨 3 - <화면 없는 영화 가능한가?>
마지막 전시는 김희천, 이하령, 홍승택으로 구성된 3인 그룹 2mc1dj의 <사건 볼륨 3>이다. "화면이 없어도 영화는 가능한가?"라는 도발적인 질문에서 출발한다. 이 전시는 시각 중심의 익숙한 영화 문법에 도전장을 냈다. 이미지를 제거함으로써 오히려 관객의 상상력을 불어넣으려 한다.
우리는 흔히 영화를 눈으로 보는 예술이라고 생각한다. 그러나 화면을 제거하면 그 빈자리에 소리와 언어, 관객의 기억과 상상력이 들어설 수 있다고 본다. 이를 통해 감각의 영역을 확장하면서, 듣고 상상하는 영화도 권하고 있다.
결국 네 전시는 서로 다른 방식으로 우리가 당연하다고 믿어 온 세계를 다시 바라보게 한다.
관람 안내
관람 시간 화요일–일요일 12:00–18:00(입장 마감 시간: 17:30)
입장료 10,000원 / 무료: 8세 이하, 장애인, ICOM·CIMAM·서울시미술관협의회 카드 소지자
주소 서울특별시 종로구 율곡로 3길87
문의 02-733-8949 artsonje.press@gmail.com / 웹사이트 www.artsonje.org