삐그덕거리는 내 몸의 진짜 주인은?

큰사진보기 ▲서울시 종로구 율곡로3길 85 아트선재센터 전시장 입구 대형 게시물 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲최하늘 I <이갈이> 전시 전경. 장소 아트선재센터 2층. 2026년 ⓒ 김형순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최하늘 - <죽는 중>. 발포 폴리스티렌, 우레탄 레진, 에폭시 레진, 스테인리스 스틸 파이프, 청동 와이어, 알루미늄 와이어, 스틸 와이어, 실리콘, 실리콘 호스, 전동 리프팅 시스템, 약280×100×80cm(실리콘 호스 제외) 2025 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 최하늘 I ' <이길이> 설치 전경. 왼쪽 <학대의 풍경> 2025. 오른쪽 <떨어지는 꿈> 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲최하늘 I <떨어지는 꿈> 우레탄 레진, 에폭시 레진, 스테인리스 스틸 와이어, 알루미늄 와이어, 스틸 파이프, 실리콘, 실리콘 호스, 목탄, 흑연 분말, 약 135×65×190cm. 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

[작가 소개]

큰사진보기 ▲고이즈미 메이로 I <비의(秘儀)> 기계와 결합해 변신한 몸을 통해, 인간과 기계의 경계가 어디까지인지 살핀다. 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

[작가 소개]

큰사진보기 ▲이다미 I '부목(副木)' 스테인리스 스틸 환봉, 천, 나뭇가지, 폴리에틸렌 테레프탈레이트 글리콜 가변 크기 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

[작가 소개]

큰사진보기 ▲김희천, 이하령, 홍승택으로 구성된 3인 작가 그룹 <2mc1dj> '사건 볼륨 3' B1 ⓒ 김형순 관련사진보기

관람 안내

관람 시간 화요일–일요일 12:00–18:00(입장 마감 시간: 17:30)

입장료 10,000원 / 무료: 8세 이하, 장애인, ICOM·CIMAM·서울시미술관협의회 카드 소지자

주소 서울특별시 종로구 율곡로 3길87

문의 02-733-8949 artsonje.press@gmail.com / 웹사이트 www.artsonje.org