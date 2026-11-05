"스스로 생각하고 움직인다"... 킨텍스에서 본 대한민국 로봇의 미래

큰사진보기 ▲로보월드 찾은 국회의원개막일인 4일, 김태년 국회의원 등이 전시장을 찾아 협동로봇 기업 부스를 둘러보고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲태권도 품새 선보이는 휴머노이드 'AI 사피엔스''2026 로보월드'에서 공식 출시된 로보티즈의 휴머노이드 'AI 사피엔스'가 태권도 도복을 입고 품새를 선보이자 관람객들이 휴대전화로 그 모습을 담고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학들 사이에 자리한 서울로봇고 부스'K-로봇 미래인재관'에 차린 서울로봇고 부스에서 학생들이 관람객에게 로봇을 설명하고 있다. 양옆으로 한국기술교육대학교와 광운대학교 부스가 자리했다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"교장선생님, 첫날인데도 저희 부스에 관람객이 정말 많아요!"

"거미의 움직임에서 아이디어를 얻어 저희 동아리가 만든 4족 보행 로봇이에요. 다음에는 AI 비전 센서를 달아 사람을 인식하고 스스로 따라가게 만들 거예요."

"부품을 배치한 위치에도 다 이유가 있어요. 남들이 보면 '왜 굳이 여기에?' 싶어도 자세히 보면 그게 다 보이거든요. 완성도를 떠나서, 자기가 원하는 시스템을 어떻게 구현할지 고민한 흔적이 충분히 느껴집니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인블로그에도 실립니다.