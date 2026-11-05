44년 전 아찔한 사고, 가을 단풍에 추억으로 바뀌네

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큰사진보기 ▲단풍길지리산둘레길 운리~성심원 구간에는 단풍이 절정이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍길지리산둘레길 운리~성심원 구간에서 만나는 가을단풍 길. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲3층석탑운리마을에 자리한 통일신라시대 단속사지에 있는, 보물인 3층석탑. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청계저수지지리산둘레길 운리~성심원 구간을 걷다 만나는 청계저수지 풍경이 아름답다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲야생화 용담지리산둘레길 운리~성심원 구간에서 만난 보기 드문 야생화 용담. 용담은 꽃송이가 무리지어 피는 꽃차례 형태로 흰색이 섞여 피는 경우는 극히 드문 일이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲웅석봉웅석봉 하부헬기장에서 약 30분이면 산청의 명산 웅석봉에 오를 수 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲급경사길지리산둘레길 운리~성심원 구간에서 만나는 급경사 내리막길. 안전에 특별히 주의를 해야 한다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲어천계곡어천계곡은 산청 사람들에게는 여름철 피서지로 잘 알려져 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲백합나무지난 5월 지리산둘레길 방광~오미 구간에서 만났던 백합나무는 노란 꽃 대신에 노란 잎만 땅에 떨어져 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲경호강경호강은 남강의 상류구간을 부르는 이름으로 산청의 대표적인 자연 명소이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

● 구간별 거리 및 소요시간(총 13.4km, 5시간 35분)

운리마을(09:30) ~ 탑동마을(0.7km, 09:40) ~ 점촌마을(1.5km, 09:50) ~ 웅석봉하부헬기장(6.4km, 12:30) ~ [점심시간(12:30 ~ 13:10)] ~ 어천계곡(14:05} ~ 웅석사(14:30) ~ 아침재(2.5km, 14:40) ~ 성심원(2.3km, 15:05)

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.

가을단풍이 절정으로 치닫는 10월을 보내는 날이다. 오래전 어느 가수가 부른, 지금도 기억하고 있다던 시월의 마지막 밤이 떠오른다. 시월의 마지막 날이면 가슴 한편이 쓰라려져 온다. 44년 전 이날, 임무 수행으로 군용 지프를 타고 강원도 최전방지역으로 가다 낭떠러지로 굴러떨어지는 교통사고를 당했다. 겨우 목숨은 부지했지만, 두 달이 넘도록 병원 신세를 져야만 했다. 그때 일은 지금도 생생하게 남아 이날만 되면 그 기억이 소환되고 있다. 나에게 있어 잊히지 않는 시월의 마지막 날, 가을소풍 길에 나섰다.지난달 31일, 지리산둘레길 운리~성심원 구간을 걸었다. 들녘은 황금빛으로, 산은 붉은 단풍으로 물들었다. 제법 쌀쌀한 날씨지만 상쾌함이 앞선다. 이 구간은 탑동마을에 자리한 통일신라시대 단속사의 옛터인 단속사지를 만난다. 남명매, 원정매와 함께 '산청 3매'라 부르는 정당매도 볼 수 있다.운리마을에서 웅석봉 하부헬기장까지 약 8.6km 이어지는 임도는 걷기에 편하다. 산자락 아래 자리한 청계저수지는 한 폭의 산수화를 보는 느낌이다. 지리산둘레길 21개 구간 중에서 제일 높은 고도인 809m까지 오른다. 헬기장부터는 자갈이 뒤섞인 급경사 길로 특히 안전에 필수적이다. 종착지인 성심원에 이르면 맑은 경호강 물줄기가 온몸을 씻겨 주는 기분이다.집결지인 성심원에 모여 택시로 출발지인 운리로 향했다. 지리산둘레길은 정방향과 역방향이 있는데, 올해는 전 구간 역방향으로 걷고 있다. 급경사가 있는 곳은 구간에 따라 정방향이 쉬울 때가, 역방향이 쉬울 때가 있다. 이 구간은 역방향이 훨씬 수월하다.출발지인 운리마을에는 옛 절터인 단속사지가 있다. '속세와 인연을 끊는다'는 단속사는 신라 경덕왕 때 세워진 사찰로 선종 불교의 중심역할을 했다고 알려진다. 금당터 앞마당 동쪽과 서쪽에 있는 3층 석탑은 통일신라시대 전형적인 쌍탑 가람양식으로 보물로 지정돼 있다. 서탑은 현재 해체보수공사로 이달까지 마칠 것이라 안내돼 있다.단속사지 바로 옆에는 정당매를 보호하기 위한 '정당매각'이라는 앞과 옆 한 칸짜리 작은 전각이 있다. 정당매는 고려 말 문신 통정공 강회백 형제가 유년시절 단속사에서 글을 읽을 때, 뜰에 심은 매화나무라 알려져 있다. 수령 659년 된 옛 고목은 2014년도에 고사하고 지금은 그 전의 가지에서 접목으로 번식시킨 후계목이 자라고 있다. 정당매는 남사 예담촌 원정매, 산천재의 남명매와 함께 '산청3매'로 이름이 나 있다.마을을 지나니 임도로 들어선다. 시끌벅적한 도심에서 벗어나 이렇게 한적한 숲길을 걷는다는 게 얼마나 행복한지 경험해 보지 않고는 모를 일일 터. 그것도 가을바람 맞으며 붉고 노랗게 물든 단풍을 보는 느낌이란 이루 말할 수가 없다. 이는 화려한 단풍으로 뒤덮인 유명 관광지와는 또 다른 기분이다.사람들의 발길이 많지 않은 산속 길, 걸음을 옮길 때마다 바스락거리는 낙엽 밟는 소리, 작은 계곡에서 흘러내리는 물소리는 귀를 즐겁게 한다. 나무 사이로 비치는 가을 햇살이 길 위로 그림자를 드리운다. 이런 길을 걷다 보면 굳이 서둘러야 할 이유가 없다. 때로는 걸음을 멈추고 주변을 바라보는 것만으로도 충분한 행복을 느낄 수 있다.임도에서 내려다보는 청계저수지의 풍경은 아름답기 그지없다. 산자락 사이에 자리 잡은 저수지와 주변의 가을빛이 어우러져 한 폭의 산수화를 보는 듯하다. 산속 깊은 곳에서 만나는 저수지는 주변 산세를 더욱 아름답게 만든다. 지리산둘레길은 단순히 목적지를 향해 걷는 길이 아니다. 이렇게 길을 따라 만나는 작은 풍경 하나하나가 걷는 사람에게 특별한 추억으로 남기 때문이다.길가에서 아주 보기 드문 특별한 꽃을 만났다. 숲길 관리자가 이 구간 사전 답사를 할 때 발견한 '용의 쓸개'란 이름을 가진 용담이란 야생화다. 짙고 선명한 보랏빛 꽃이 아름다워 가을산행을 즐기는 이들에게 사랑받는 꽃이다. 꽃이 여러 송이가 모여 덩어리처럼 피어나는 형태를 식물학적으로는 꽃차례(화서)라 부른다.용담은 꽃차례 형태 야생화로, 무리 지어 핀 용담 꽃 속에 한 송이 흰색 꽃이 섞여 핀 것이다. 용담은 흰색만 피는 흰용담도 있지만, 두 가지 색이 섞여 피는 사례도 보고된다고 한다. 지리산둘레길에서 만난 특별한 야생화 용담. 보라색 꽃 무리 속에 숨어 있는 단 한 송이의 흰 꽃. 시월의 마지막 날 선물인가 보다.이 코스는 지리산둘레길 21개 구간 중에서 최고 고도인 809m까지 오른다. 해발 200m 정도만 오르면 웅석봉(해발 1,099m) 정상에 오를 수 있는 높이다. 또 하나는 걷는 방향에 따라 난이도가 달라진다. 이날과 같은 역방향이면 편히 걸을 수 있지만, 정방향이면 급경사를 올라야 하는 최고 등급 난이도 구간이다.실제로 정방향으로 걸은 참여자들이 급경사로 인한 어려움으로 '이게 무슨 둘레길이냐'라는 불만 섞인 항의를 표출했다는 소식도 전해진다. 웅석봉 하부헬기장에서 간단한 점심을 먹었다.땀이 났던 몸은 휴식과 가을바람에 추위가 느껴진다. 배낭 속에 넣어두었던 겉옷을 꺼내 입었다. 이제부터는 급경사 내리막길이다. 팀장으로부터 주의 사항을 듣고 걸음을 옮기니 거의 수직에 가까운 급경사다. 더욱 불편하게 만드는 것은 좁은 길에 작은 돌멩이가 모여 발을 잘못 디디면 미끄러진다는 것.험난한 이런 구간에서는 한시도 긴장의 끈을 놓아서는 안 된다. 40대 중반쯤이었을까, 혼자서 웅석봉을 이 구간으로 올랐던 기억이 떠오른다. 그때는 오르는 구간이라 코가 땅에 닿을 정도로 앞만 보고 걸었던 기억이다.얼마나 조심해서 걸었을까, 어천계곡을 만나 잠시 쉬어간다. 이 계곡은 웅석봉 자락에서 시작해 경호강으로 흘러드는 지류다. 지리산 깊숙이 자리한 유명계곡들과는 달리 규모는 작고 아담하지만, 현지인들의 로컬 쉼터 역할을 다한다. 계곡 주변으로 큰 나무들이 가득 감싸고, 한여름에는 시원한 천연 그늘에서, 가족 단위로 오붓하게 휴식을 취할 수 있어 좋다.평탄 길을 걷다 보니 작은 암자 웅석사를 지나 아침재에 닿았다. 아침재는 웅석봉 자락 산길에 자리한 고갯마루다. 산골사람들이 아침재를 넘나들면서 삶을 이어갔을 그때의 모습으로 돌아가 본다.종착지에 다가설 무렵 백합나무 군락지를 만났다. 길게 쭉쭉 뻗은 백합나무는 튤립을 더 닮았다고 튤립나무라고도 한다. 노랗게 물든 잎은 캐나다 국기에 그려진 단풍잎을 닮았지만 끝부분이 뭉툭하게 잘린 모양이 인상적이다. 지난 5월 2일, 지리산둘레길 방광~오미 구간에서 백합나무에서 핀 화려한 노란색 꽃을 보았다.이날 걸음에서는 노랗게 물든 잎을 만났다. 봄에는 노란 꽃으로, 가을에는 노란 잎으로, 겨울에는 모든 것을 내려놓으면서 그렇게 한 해를 살아가는 백합나무. 자연은 늘 그 자리에 있지만, 어느 계절에 찾아가느냐에 따라 전혀 다른 아름다움을 보여준다.숲길을 벗어나 성심원 입구에 가까워지자 경호강이 눈앞에 펼쳐진다. 사실 경호강은 별개의 강이 아니라, 남강의 상류구간을 부르는 이름이다. 강 물줄기가 바위를 만나 흰 파도를 일으킨다. 산자락을 굽이굽이 도는 경호강은 산청을 대표하는 자연경관 중 하나다.강물은 깊어지는 가을하늘을 담고 있다. 강변에는 한가로운 분위기가 감지된다. 그런데 재미있는 장면 하나가 눈에 들어온다. 몸짓이 큰 새 한 마리가 물속으로 잠수하더니 이내 물고기 한 마리를 잡아 올린다. 재빠른 동작에 물고기를 낚아채는 그 기술이 놀랍다. 자연의 신비함이란 언제나 예상하지 못한 순간에 작은 선물을 안겨주는 것만 같다.시월의 마지막 날, 운리에서 13.4km를 5시간 30분을 걸어 성심원에 도착했다. 성심원은 산청읍에 자리한 가톨릭계 사회복지시설로 깊은 역사를 간직한 곳이다. 오랜 세월 어려운 이웃과 함께해 온 사랑과 봉사의 공간이다. 이런 장소에서 걸음을 마친다는 것이 새로운 의미로 다가오는 느낌이다. 운리마을에서 출발해 단속사지와 정당매를 보았고, 보기 드문 야생화 용담꽃도 만났다.해발 809m 높이에서 보는 가을단풍은 아름답기가 그지없었다. 미끄러운 내리막길에서는 40대 중반의 기억이 떠올랐고, 5월에 만났던 화려한 백합꽃은 노란 잎만 땅에 떨어뜨린 모습이었다. 경호강의 평화로운 풍경까지 시월의 마지막 선물을 받은 둘레길이었다.지난 3월 14일부터 걷기 시작한 지리산둘레길 21개 구간. 지금까지 한 구간도 빠지지 않고 걸었다. 오는 11월 7일은 마지막 구간 걸음으로, 지리산둘레길 289.4km 한 바퀴를 도는 셈이다. 여름과 겨울을 제외하고, 거의 매주 한 번씩 걸었던 게 쉽지만은 않았다. 이제 걷기는 일상이 되었다. 건강하지 않던 육신과 정신도 많이 회복되었다.이 글을 읽는 독자들에게도 꾸준한 걷기운동을 권하고 싶다. 가능하면 내년에는 꼭 지리산둘레길을 완주하면 더욱 좋지 않을까. 44년 전, 시월의 마지막 날의 아픈 기억이 새로운 추억으로 다시 쓰였다.