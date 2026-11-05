'꿈을 사지 않겠습니까?' 시민들이 함께 지켜낸 땅

대전환경운동연합은 지난달 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲시레토코 국립공원 고호의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립공원에 설치된 이탄층 설명내용 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲후레페폭포 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲후레페 폭포위의 흰꼬리수리 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲시레토코100㎡운동 하우스 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲운동에 참여한 사람의 이름을 적은 공간(이름을 검색하면 자신의 이름을 찾을 수 있다) ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲빼곡하게 걸린 이름들 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에 걸려있는 활동사진 ⓒ 이경호 관련사진보기

백로를 찾아 떠난 홋카이도에서 동쪽 끝에 자리한 시레토코 국립공원을 찾아갔다. 차량으로 이동하는 데만 7시간이 걸렸다. 홋카이도에서도 동쪽 끝자락에 위치한 시레토코는 생각했던 것보다 훨씬 넓었다. 국립공원 안에서도 여러 장소를 찾아다니려면 상당한 이동 시간이 필요했다. 그렇게 어렵게 찾아간 시레토코에는 오랜 시간 자연이 만들어낸 다양한 풍경이 펼쳐져 있었다.깊은 원시림 속에는 시레토코 고코(知床五湖)라 불리는 다섯 개의 호수가 자리하고 있었다. 거대한 산을 배경으로 숲속에 형성된 다섯 개의 호수는 주변의 원시림과 어우러져 신비로운 풍경을 만들어냈다. 특히 인상적이었던 것은 호수 주변에 형성된 습윤한 토양과 이탄층이었다. 이탄은 기온이 낮고 물기가 많은 환경에서 식물이 죽은 뒤에도 완전히 분해되지 못하고 오랜 시간 쌓이면서 형성되는 유기물층이다.식물의 잔해가 물에 잠겨 산소 공급이 제한되면 분해 속도가 느려지고, 수백 년에서 수천 년에 걸쳐 조금씩 축적된다. 이렇게 만들어진 이탄층은 많은 양의 물과 탄소를 저장하며 습지의 수분 환경을 유지하는 중요한 역할을 한다. 오랜 시간에 걸쳐 형성된 토양 자체가 하나의 소중한 자연유산인 셈이다.이탄습지는 독특한 생태계를 형성할 뿐 아니라, 탄소 저장과 수문 조절 기능까지 수행해 세계적으로 보전의 중요성이 커지고 있다. 우리나라의 첫 번째 습지보호지역으로 지정된 대암산 용늪 역시 대표적인 이탄습지다. 이탄습지는 형성 과정과 지형적 특성이 독특한 만큼 일반적인 습지와는 다른 생태 환경을 만들어낸다. 희귀식물과 다양한 생물들의 중요한 서식처이기도 하다. 눈에 보이는 호수와 숲뿐 아니라 그 아래 오랜 시간 쌓여온 토양까지 지켜야 하는 이유다.후레페 폭포(フレペの滝)도 인상적이었다. 일반적인 폭포처럼 강물이 흘러와 떨어지는 형태가 아니다. 시레토코에 내린 비와 눈이 땅속으로 스며들어 지하수가 되고, 이 물이 약 100m 높이의 해안 절벽 틈에서 흘러나와 오호츠크해로 떨어진다.물줄기가 눈물처럼 가늘게 흘러내린다고 해서 현지에서는 '오토메노나미다(乙女の涙)', 즉 '소녀의 눈물'이라고 부르고 있었다. 폭포를 이루는 물이 지하수라는 점도 특별했지만, 주변 절벽에 드러난 주상절리 지형 역시 인상적이었다. 물과 바위가 오랜 시간 만들어낸 독특한 지질 환경을 함께 만날 수 있는 곳이었다.이곳의 터줏대감인 특별한 새도 있었다. 멸종위기종인 흰꼬리수리가 마치 이곳의 수호자인 듯 후레페 폭포 주변을 선회하고 있었다. 흰꼬리수리는 우리나라에서는 만나기 쉽지 않은 맹금류지만, 홋카이도에서는 번식까지 하는 종이다.특히 겨울철에는 유빙 위에 흰꼬리수리와 참수리가 함께 앉아 있는 모습을 볼 수 있는데, 이 역시 홋카이도를 대표하는 겨울철 풍경 가운데 하나다. 우리에게는 귀한 손님인 맹금류가 이곳에서는 자연의 일부로 살아가고 있다는 사실이 인상적이었다.시레토코에서 만난 가장 인상적인 장소는 뜻밖에도 자연 속 풍경이 아니었다. 시레토코100제곱미터운동 하우스(しれとこ100平方メートル運動ハウス)였다. 건물 안으로 들어서자 벽면을 가득 채운 사람들의 이름이 눈에 들어왔다.빼곡하게 기록된 이름들은 이곳을 찾은 사람들의 방문 기록이 아니었다. 시레토코의 자연을 지키기 위해 100㎡ 운동에 참여했던 시민들의 이름이었다. 사전 학습이 없이 들어간 곳이라 이름을 보는 순간 감탄사가 터져 나왔다.마쓰나가씨의 이야기가 이어졌다. 마쓰나가씨 역시 이 운동에 참여한 사람이라고 했다. 대학생 시절 학우들과 함께 100제곱미터 운동에 동참했다고 한다. 젊은 시절 친구들과 함께 자연을 지키기 위해 참여했던 곳을 이제는 안내를 하고 있었다. 한 사람의 이름이 기록된 공간이지만, 함께했던 사람들의 시간과 자연을 지키겠다는 약속이 담겨 있는 것일 게다. 검색을 통해 이름의 위치를 찾을 수 있는 시스템도 도입되어 있었다.현장을 설명하는 안내 책자의 기록을 살펴보니 시레토코 100제곱미터 운동은 1977년 시작됐다. 당시 시레토코 국립공원 안의 개척 농지는 개발 위기에 놓여 있었다고 한다. 개척이 중단된 농지가 방치되면서 부동산 개발의 위험에 놓였지만, 이를 매입해 보전하기 위한 공공의 재원은 충분하지 않았다. 지방 정부가 영국의 내셔널트러스트 운동에서 착안해 새로운 방법을 고민했고, 전국 시민들에게 기부를 요청해 개발 위기에 놓인 땅을 매입하고 자연을 지키자는 운동을 펼친 것이었다.'시레토코에서 꿈을 사지 않겠습니까?'라는 슬로건으로 시작된 운동은 100제곱미터(약 30평)를 하나의 참여 단위로 삼았다. 당시 1구좌 8000엔의 기부금을 모집했다. 시민들이 실제로 100제곱미터씩 개별 소유권을 갖는 방식은 아니었다. 각자의 기부가 자연을 지키는 토지 매입에 참여하는 상징적인 방식이었다. 작은 참여가 모여 소중한 자연을 지키는 힘이 될 수 있다는 제안이었다.운동은 전국으로 확산됐고, 1997년까지 누적 참여자는 4만 9024명, 모금액은 약 5억 2000만 엔에 달했다. 시민들의 참여로 보전 대상 토지를 차례로 확보했고, 2010년에는 마지막 남은 11.92ha(헥타르)의 민유지까지 매입하면서 애초 보전 대상지 471.18ha(헥타르)의 토지 확보를 완료했다. 여기에 인접한 샤리정(시레토코가 포함된 행정구역명) 소유지 약 390ha(헥타르)를 더해 총 약 861ha(헥타르)를 대상으로 숲과 생태계를 복원하는 활동을 이어가게 됐다. 지금 봐도 놀라운 일이다.자료를 살펴보니 시레토코의 운동은 땅을 매입하는 것으로 끝나지 않았다고 한다. 1997년부터는 개발을 막기 위해 땅을 확보하는 데서 나아가, 개척 이전에 존재했던 원시림과 생태계를 되살리는 것으로 목표가 진화되었다. 개척 과정에서 훼손된 숲을 복원하고, 그곳에 살았던 야생 동물들이 다시 살아갈 수 있는 환경을 만들어가는 일이다. 이를 위해 전문가들이 참여하는 숲 복원 계획을 수립하고 장기적인 관리 체계를 마련했다. 자연을 지키는 운동이 토지 확보에서 생태계 복원으로 발전한 것이다.토지를 확보하는 것으로 끝나지 않고, 확보한 땅을 어떻게 관리하고 훼손된 생태계를 어떻게 복원하며, 시민들의 참여를 어떻게 지속할 것인지는 어쩌면 더 중요한 일이다. 시레토코는 이러한 과정을 수십 년에 걸쳐 이어오고 있었다.자연환경을 보전하는 일은 국가와 지방 정부가 책임져야 할 중요한 과제다. 그러나 우리나라에서는 이러한 공공의 책임이 개발 논리 앞에서 번번이 뒷전으로 밀려나곤 한다. 기후 위기와 생물 다양성 위기가 심화되고 있지만, 여전히 경제성장과 개발이라는 이름으로 자연환경의 훼손이 정당화되는 일이 반복되고 있다.우리나라에도 내셔널트러스트 운동이 있다. 시민들의 기부와 참여로 자연환경과 문화유산을 지키려는 다양한 시도가 이어져 왔다. 강화 매화마름 군락지는 그 대표적인 사례다. 1998년 강화도에서 발견된 매화마름의 서식지가 훼손될 위기에 놓이자 한국내셔널트러스트는 시민 모금을 통해 2002년 전체 3009제곱미터 가운데 2640제곱미터를 매입하고, 나머지 369제곱미터는 토지 소유자로부터 기증받아 보전할 수 있었다. 시민들의 참여가 멸종위기식물의 서식지를 지켜낸 것이다.다만 시레토코의 사례와 비교하면 우리는 아직 장기간에 걸친 대규모 시민 참여와 토지 확보, 생태계 복원, 지속적인 관리가 하나의 체계로 이어지는 데는 더 많은 노력이 필요해 보인다. 우리에게도 새로운 시도가 필요하다. 개발 위기에 놓인 중요한 서식처와 생태 공간을 지키기 위해 시민들이 참여할 수 있는 구체적인 방법을 만들고, 지방 정부가 적극적으로 함께해야 한다. 그러나 현실은 어떠한가. 국가와 지방정부가 오히려 경제 성장과 미래 먹거리라는 명분을 내세워 생태 공간의 대규모 개발을 주도하는 경우도 적지 않다. 시민들이 자연을 지키기 위해 나서야 하는 현실이 반복되고 있는 것이다.이제 국가와 지방 정부의 태도 변화가 필요하다. 자연 보전의 책임을 시민들에게만 맡길 것이 아니라, 공공이 먼저 나서야 한다. 동시에 개인과 기업의 개발로부터 생태 공간을 지키기 위해 시민들이 함께할 수 있는 제도와 참여 방식을 만들어야 한다. 우리나라에도 언젠가 시민들이 함께 지켜낸 자연을 찾아가고, 자신이 참여했던 이름을 확인하며, 그곳에서 다음 세대에게 자연 보전의 의미를 이야기할 수 있는 공간이 만들어지기를 바란다. 자연을 지키는 일은 결국 사람을 모으는 일이고, 그 사람들이 함께한 시간을 미래로 이어가는 일이라는 생각이 들었다.