미국 중간선거 민주당 승리에... 2028 대권 레이스 사실상 시작

큰사진보기 ▲지난 3일, 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 미국 중간선거 개표에서 재선에 성공한 존 오소프(민주당-조지아주) 상원의원이 지지자들에게 손을 흔들고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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미국 민주당이 중간선거에서 승리하면서 2028년 대선을 겨냥한 당내 주자 경쟁이 사실상 시작됐다. 조지아주 연방상원의원 조너선 오소프, 캘리포니아주지사 개빈 뉴섬, 펜실베이니아주지사 조시 샤피로 등이 선거 성과를 바탕으로 대권 도전 가능성을 높인 것으로 평가받고 있다.<뉴스위크>에 따르면 민주당은 4일(현지시간) 이른 시간 기준으로 하원 과반인 218석을 확보했고, 상원에서는 54석으로 순증 7석을 기록했다. 일부 경합 지역은 개표가 진행 중이다. 다만 중간선거 패배가 곧 대선 패배로 이어지는 것은 아니다. 버락 오바마는 2010년 중간선거에서 하원 63석을 잃고도 재선에 성공했고, 로널드 레이건도 1982년 하원 26석을 잃은 뒤 압승으로 재선됐다.<뉴스위크>에 따르면 조지아에서 재선에 성공한 오소프 의원은 공화당 후보 마이크 콜린스 하원의원을 59% 대 41%로 누르며 18%포인트 격차로 승리했다(AP통신 최신 집계 기준). 이는 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 2.2%포인트 차로 이긴 주에서 거둔 결과다.그는 2021년 당선 당시 동료 상원의원 라파엘 워녹의 영향력을 빌렸다는 평가를 받아 왔지만, 이번에는 워녹이 출마하지 않은 상황에서 자체 표 기반을 입증했다. 일부 언론은 그를 상원의원을 거쳐 백악관에 입성한 오바마 전 대통령에 비유하기도 했다. 오소프는 상원의원 임기를 모두 채우겠다며 대선에 "전혀 관심이 없다"고 밝혔으나, 당내에서는 후원자와 참모들이 그를 출마로 이끌 가능성이 있다는 관측이 나온다. 선거 직후 예측시장 칼시(Kalshi)와 폴리마켓에서는 각각 17%, 18% 확률로 2028년 후보군 선두에 올랐다. 다만 <뉴스위크>는 시장 가격이 유권자 지지를 측정하는 지표는 아니라고 짚었다.뉴섬은 트럼프 행정부의 공화당 유리 선거구 재획정에 맞서 캘리포니아 유권자 투표를 통해 민주당 의석 확보를 추진했고, 이번 선거에서 그 성과를 확인했다. <악시오스>는 민주당 의석 5곳 확보를 뉴섬이 설정한 성공 기준으로 제시했다. 다만 민주당이 전국적으로 20석 이상을 확보할 가능성이 커지면서 재획정 성과가 예상만큼 결정적으로 평가되지 않을 수 있다는 분석도 나왔다. 뉴섬은 자신이 반대한 캘리포니아 '억만장자 자산세'안의 부결도 정치적 승리로 내세웠다.<뉴욕타임스>(NYT)는 뉴섬이 고액 후원자 네트워크 구축에서 가장 앞서 있으며, 측근들이 대선용 슈퍼PAC 참여를 검토하고 있다고 보도했다. NYT는 "그는 말뿐 아니라 행동으로 보여줬다"는 민주당 거물 후원자의 평가를 인용했다.<뉴스위크>에 따르면 샤피로는 공화당 스테이시 개리티 후보를 상대로 펜실베이니아에서 60.3% 대 38.4%로 압승했다(개표율 98% 시점, AP 집계). 그는 자신의 선거자금 1천만 달러를 투입해 공화당 의석 4곳을 민주당으로 돌리는 데 기여한 것으로 알려졌다.<뉴스위크>는 샤피로가 경합주 주지사로서의 행정 경험을 내세울 수 있으며, 붕괴된 95번 주간고속도로 구간을 12일 만에 재개통한 일이 '유능함' 메시지의 상징이 됐다고 분석했다. 다만 선거 전부터 두 자릿수 여론조사 우위를 확보하고 있었던 만큼 이번 격차에는 개리티 캠프의 한계도 반영됐다는 평가다.NYT는 샤피로가 암호화폐 억만장자 크리스 라르센 등 대형 후원자와 접촉했고, 라르센이 그의 재선 캠페인에 100만 달러를 기부했다고 전했다. 한 민주당 참모는 "대선에 출마한다면 매우 강한 위치에 설 것"이라고 말했다.<뉴스위크>에 따르면 AP 집계 기준(개표율 91% 시점) JB 프리츠커 일리노이 주지사는 공화당 대런 베일리 후보를 59.8% 대 36.8%로 꺾고 3선에 성공했다. 격차는 약 23%포인트로, 2022년의 약 13%포인트보다 크게 벌어졌다. 이 매체는 이 결과가 그의 조직·자금력을 뒷받침하지만, 민주당 우세 지역인 일리노이에서의 압승이 조지아나 펜실베이니아의 승리와 같은 의미는 아니라고 지적했다.알렉산드리아 오카시오코르테스 뉴욕 연방하원의원은 자신의 재선보다 미시간주 연방상원선거에 정치적 자본을 집중했다. 그는 진보 성향 후보 압둘 엘사예드에게 100만 달러를 기부하고 함께 유세에 나섰고, 엘사예드가 트럼프가 2024년 대선에서 승리한 미시간에서 승리하면서 진보 진영도 경합주에서 이길 수 있다는 메시지가 힘을 얻었다. 오카시오코르테스는 2028년 대선 출마와 뉴욕주 연방 상원선거 출마 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.<뉴스위크>에 따르면 AP 유권자 조사에서 30세 미만 유권자의 약 70%가 지역구 하원선거에서 민주당 후보를 지지했다. 이 연령대는 전체 유권자의 약 10%에 그쳤지만, <뉴스위크>는 이런 청년층 강세가 오카시오코르테스의 '세대교체' 주장을 일부 뒷받침한다고 짚었다. 다만 NYT는 그가 대형 후원자 의존도가 낮고 소액 후원 기반에 의존하고 있어, 광범위한 예비선거에서는 약점이 될 수 있다고 분석했다.전 교통부 장관 피트 부티지지는 노동절 이후 17차례 넘는 공개 유세에 나섰다. <악시오스>는 그가 100명 이상 후보를 지지하고 절반 이상에게 직접 유세를 다녔다고 전했다. 그는 후보 및 주 당 조직을 위한 자금 지원도 병행하며 대선 출마 기반을 다지고 있다.켄터키주지사 앤디 베셔는 민주당 주지사 협회 회장으로서 아이오와·오하이오·조지아·네바다 등에서 민주당 주지사 후보들의 당선을 이끌었다. <악시오스>는 그가 공화당 우세 주에서 민주당이 주지사직을 탈환해 다수를 확보하는 데 기여했다고 평가했다.선거에 직접 나서지 않은 카멀라 해리스 전 부통령은 여전히 초기 여론조사 선두다. 리얼클리어폴링 평균(11월 1일 기준)에서 해리스 24.2%, 뉴섬 14.2%, 부티지지 13.1%, 오카시오코르테스 11.8%, 오소프 9.6%, 샤피로 5.5%, 베셔 4%, 프리츠커 3% 순이었다. <뉴스위크>는 이 수치가 인지도와 현재 선호를 반영할 뿐 예비선거 결과를 예측하는 지표는 아니라고 지적했다.NYT는 뉴섬·무어·샤피로·베셔·프리츠커 등이 공식 출마 선언 전부터 후원자 회동, 슈퍼PAC 구상, 전략가 영입 등을 준비해 왔다고 보도했다. 민주당 후원자 엘리자베스 프롤리 배글리는 "결국 돈, 돈, 그리고 돈"이라며 "엄청난 경쟁이 벌어질 것"이라고 말했다. NYT는 경쟁력 있는 예비선거 캠페인에 1억 달러 이상이 필요할 수 있으며, 오소프는 기존 연방의원 선거자금 잔액을 대선 캠페인으로 이전할 수 있어 초기 자금 면에서 유리하다고 분석했다.민주당의 승리는 공화당 승계 구도에도 파장을 일으키고 있다. 리얼클리어폴링 평균에서 JD 밴스 부통령은 38.6%로 마르코 루비오 국무장관(26.4%), 도널드 트럼프 주니어(9.8%), 론 디샌티스(7.5%)를 앞섰다. 다만 밴스는 출마하지 않을 가능성도 인정한 바 있다. 코스타스 파나고풀로스 노스이스턴대 교수는 공화당이 큰 패배를 당하면 대통령과 함께 부통령 등 행정부 핵심 인사들도 책임을 질 수 있다고 분석했다. <뉴스위크>는 이번 결과가 밴스의 선두 지위를 없애지는 않지만, 공화당이 트럼프와의 연속성을 택할지, 더 큰 단절을 택할지라는 질문을 던졌다고 전했다.이번 중간선거에서 민주당은 연방 상·하원을 모두 장악하며 트럼프 행정부 견제력을 강화했다. 외신들은 2028년 대선에서 민주당 후보의 당락이 트럼프 정부에 대한 대안 제시 능력과 물가·고용 등 경제 담론의 설득력에 달려 있을 것으로 보고 있다. <뉴스위크>에 따르면 약 8만 명을 대상으로 한 AP 유권자 조사에서도 경제와 민주주의가 최대 관심사로 나타났고, 생활비와 정부 부패에 대한 우려가 컸다.민주당 내부에서는 오소프의 중도·무소속 호소력, 뉴섬의 조직력과 자금력, 샤피로의 경합주 승리 능력, 프리츠커의 자금·조직 기반, 오카시오코르테스의 진보적 메시지, 부티지지의 전국적 조직력, 베셔의 주지사 네트워크가 각각 강점으로 평가되고 있다.