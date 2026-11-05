분노한 미국인들의 선택, 미국 정치가 뒤집혔다

큰사진보기 ▲지난 1일(현지시간) 미국 캔자스주에서 열린 중간선거 유세에 나선 트럼프 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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3일(아래 현지시간) 진행된 2026 미국 중간선거는 민주당이 연방 상·하원 다수당 지위를 탈환하고 공화당의 오랜 텃밭까지 무너뜨린 거대한 '블루 웨이브'로 막을 내렸다. 단순한 의석 이동을 넘어 미국 정치 지형을 뒤흔든 사건이다. 특히 2024년 대선에서 트럼프를 지지했던 유권자 일부가 등을 돌렸다는 점이 주목된다. 이번 선거는 트럼프 행정부의 국정 운영과 부유층에 기운 경제정책에 대한 심판이자 트럼피즘의 종말을 알리는 경고였다.노동자, 여성, 유색인종, 성 소수자, 원주민, 무슬림, 청년 등이 각자의 요구를 갖고 투표장으로 향했다. AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 지난 9월 24일부터 28일까지 실시한 유권자 조사에 따르면, 응답자의 56%가 트럼프 대통령이 국가의 이익보다 자신의 사업상 이익을 앞세운다고 답했다. 이번 중간선거에서 실시된 CBS방송 출구조사에서 트럼프 대통령의 국정운영을 지지한다는 응답은 38%에 그쳤다. 이 불신이 다양한 집단을 하나의 반트럼프 흐름으로 묶었다. 요구는 달라도 권력 독주를 막아야 한다는 뜻은 같았다. 트럼프의 적대적 진영 정치가 더이상 다수의 삶을 설명하지 못한다는 선언이었다.민주당 압승의 핵심 동력은 트럼프 경제정책에 대한 대중의 분노였다. 물가 안정과 생활 개선을 기대했던 유권자들은 식료품과 주거비 상승, 관세정책과 전쟁에 따른 연료비 부담에 시달렸다. 반면 부유층과 대기업을 향한 감세 기조는 계속돼 불평등에 대한 반발을 키웠다. 지난 10월 29일부터 11월 2일까지 진행된 로이터·입소스의 선거 직전 여론조사에서는 등록 유권자 48%가 생활비를 가장 중요한 투표 쟁점으로 꼽았다. 등록 유권자 26%는 민주주의를 꼽았다. NBC 출구조사에서도 75%가 미국 경제를 부정적으로 평가했고, 65%는 트럼프의 정책이 경제를 악화시켰다고 답했다.동북부 메인주에서는 벌목공이자 노동계 대변자로 활동한 트로이 잭슨이 공화당 중진 수전 콜린스를 꺾었다. 노동자와 농민의 생활고가 기존 정당 지지의 경계까지 흔든 것이다. 연료비와 비료값에 시달린 농민도 심판에 나섰다. 트럼프가 약속한 경제적 번영이 일상에서 체감되지 않자 충성심은 흔들렸다. 기업의 이익이 늘어도 가계의 부담이 줄지 않는 현실 앞에서 유권자들은 누구를 위한 성장인지 물었다. 한때 트럼프를 지지했던 노동자들이 등을 돌린 것은 그의 경제적 약속이 현실에서 무너졌다는 의미다.여성의 재생산권을 제한하고 성소수자를 공격해 온 정치에 대한 반발도 선거에 영향을 미쳤다. 9월 28일부터 10월 4일까지 진행된 퓨 리서치센터의 여론조사에서 여성 등록 유권자의 45%는 민주당 하원 후보를, 31%는 공화당 후보를 지지하겠다고 답했다. 전체 등록 유권자의 46%는 낙태 문제를 매우 중요한 투표 쟁점으로 꼽았다. 텍사스에서는 지나 히노호사가 주 최초의 라틴계 여성 주지사로 당선됐다. 일리노이주 줄리아나 스트래턴의 상원 입성으로 2027년에는 처음으로 흑인 여성 3명이 동시에 상원에서 활동하게 됐다.조지아주 키샤 랜스 보텀스는 미국 최초의 흑인 여성 주지사가 됐다. 뉴햄프셔주 크리스 파파스는 최초의 공개 동성애자 남성 상원의원에, 델라웨어주 새라 맥브라이드는 하원 재선에 성공했다. 이들의 승리는 소수자들의 대표성을 넓히는 동시에 혐오와 배제를 정치적 무기로 삼아온 '트럼피즘'에 경고를 보냈다. 개인의 권리를 통제하려는 시도는 오히려 정치 참여를 자극했다. 혐오로 표를 얻는 전략의 한계도 드러났다.백인 중심적 정치 구도에 맞서 유색인종과 아메리카 원주민의 영향력도 확대됐다. 다만 인종별 투표를 하나의 선택으로 단순화할 수는 없다. 퓨 리서치센터의 선거 전 조사에서 흑인 등록 유권자 70%, 히스패닉 51%가 민주당 하원 후보를 지지하겠다고 답했다. 실제 투표자를 조사한 AP에 따르면 히스패닉 유권자 약 60%가 민주당 하원 후보를 선택했다. 2024년 트럼프에게 표를 줬던 일부가 이탈한 결과다. 로이터·입소스 조사에서는 히스패닉 응답자의 54%가 트럼프 재집권 뒤 가계 형편이 나빠졌다고 답했다.원주민의 도약은 더욱 상징적이다. 미네소타주 페기 플래너건은 미국 최초의 원주민 여성 연방 상원의원으로 당선됐다. 뉴멕시코주 데브 할런드도 최초의 원주민 여성 주지사에 올라 토지와 생존권을 둘러싼 원주민 공동체의 목소리를 권력의 중심부에 전달하게 됐다.이 변화는 특정 인종의 표가 어느 정당에 쏠렸다는 설명만으로는 충분하지 않다. 경제적 불안과 차별의 경험이 겹치면서 정치적 대표성과 실질적인 생활 개선을 함께 요구하는 목소리가 커진 것이다.종교적 소수자인 무슬림과 정치적 대표성이 부족했던 아시아계의 약진도 두드러졌다. 미시간주의 압둘 엘사예드는 이슬람 혐오를 뚫고 미국 최초의 무슬림 연방 상원의원으로 당선됐다. 의료보장 확대와 생활비 부담 완화를 내세워 종교적 장벽을 넘어선 것이다. 한국계 정치인들의 성과도 주목할 만하다. 댄 고는 매사추세츠주 최초의 아시아계 연방 하원의원에 당선됐고, 메릴린 스트리클런드는 4선, 데이브 민은 재선에 성공했다.선거 전 실시된 AAPI 데이터의 유권자 조사에서는 아시아·태평양계 등록 유권자의 64%가 민주당 하원 후보를, 22%가 공화당을 지지했다. 경제적 불안과 차별에 대한 우려가 다양한 공동체의 정치 참여를 이끌었다. 종교와 출신 배경을 기준으로 시민을 나누는 정치에 맞서, 의료와 주거, 교육처럼 누구에게나 절실한 문제를 앞세운 후보들이 연대의 가능성을 보여줬다.트럼피즘에 대한 심판은 공화당의 철옹성이라던 지역에서도 확인됐다. 캔자스주의 감리교 목사 아담 해밀턴은 종교적 포용과 생활비 문제를 강조하며 94년 만에 민주당에 상원 의석을 안겼다. 텍사스의 30대 정치인 제임스 탈라리코는 기독교 민족주의와 부패를 비판하며 1988년 이후 처음으로 민주당 후보로서 연방 상원에 당선됐다. 아이오와 조시 튜렉과 오하이오 셰러드 브라운의 승리도 경제적 불만이 기존의 정당 충성심을 흔들었음을 보여준다.막대한 선거자금과 공화당의 견고한 지역 기반만으로는 민심의 이탈을 막지 못했다. AP 유권자 조사에서는 30세 미만의 약 70%가 민주당 하원 후보를 지지했다. CBS 출구조사에서 약 4분의 3이 나라가 가는 방향에 불만을 나타낸 사실도 청년과 중도층의 변화가 우연이 아님을 보여준다. 공화당 텃밭의 균열은 트럼프에 대한 정치적 신뢰가 무너지고 있음을 더 분명하게 보여준다.결과적으로 2026년 중간선거는 부유층에 유리한 경제정책과 배타적 국정 운영에 대한 거대한 역풍이자 트럼피즘에 내려진 뼈아픈 심판이었다. 부의 집중에 불만을 품은 노동계급과 제도적 차별에 저항하는 여성, 유색인종, 성소수자, 원주민, 무슬림이 서로 다른 이유로 투표했지만 권력 견제라는 공통의 요구에 모였다.로이터·입소스 조사에서 투표 참여자와 예정자의 48%가 트럼프에 반대하는 뜻으로 투표한다고 답한 것도 이를 뒷받침한다. 그렇다고 민주당에 대한 전폭적 신뢰가 회복됐다는 뜻은 아니다. NBC 출구조사에서 민주당에 부정적인 유권자도 54%였다. 이번 승리를 사회 변화로 이어가려면 민주당은 생활비와 주거, 노동, 의료, 차별 해소에서 성과를 보여야 한다. 이번 블루 웨이브는 불평등과 혐오를 끝내라는 시민들의 요구이자, '트럼피즘'을 넘어 새로운 미국 정치가 시작될 수 있음을 알리는 이정표다.