데이터센터 반대, 텍사스만 아니라 상원을 뒤집었다

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 미국 상원의원 당선자 제임스 탈라리코(민주당-텍사스)와 텍사스주 주지사 당선자인 주 하원의원 지나 이노호사가 2026년 11월 3일 텍사스주 오스틴의 롱 센터에서 열린 중간선거 개표 결과 시청 파티가 끝난 후, ‘왓타버거’ 식당에서 음료로 건배를 하고 있다. 탈라리코는 이번 선거 시즌 가장 주목받은 경합 구도 중 하나에서 공화당 상원의원 후보이자 텍사스주 법무장관인 켄 팩스턴을 꺾었다. Photo by Brandon Bell ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

"텍사스 주지사 그렉 에보트가 정치 생애의 마지막 6개월 동안 'RINO'가 되지 않았더라면, 패배하지 않았을 것이다. 그는 원래의 전략으로 돌아갔지만, 그 결과는 참담했다!"

AD

큰사진보기 ▲2026년 11월 3일, 미국 캔자스주 리븐워스 카운티에서 열린 미국 중간선거 당일, 데이터 센터 건설에 반대하는 피켓이 세워진 들판의 모습. Nathan Howard ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

중간선거에서 연방 하원은 물론 상원까지 민주당에 과반수가 넘어간다는 중간선거 결과의 흐름이 잡혀가고 있던 3일 밤(미국 동부시각) 도널드 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 글이다.RINO는 '무늬만 공화당원'(Republican In Name Only)이라는 공화당 내 멸칭이다. 공화당의 본래 정책기조를 유지하지 못하고 타협적 태도를 보이는 바람에 보수 표심을 결집시키지 못해 선거에서 졌다는 것이다.텍사스주는 주지사에 여성 라틴계 지나 이노호사 민주당 후보를 선택했다. 36년 만이다. 상원의원에도 제임스 탈라리코 민주당 후보를 뽑았다. 38년 만이다. 공화당은 텃밭을 내줬기 때문에 트럼프 대통령과 공화당으로서는 뼈아픈 패배일 수밖에 없다.텍사스주에서는 이번 선거 쟁점 중 하나가 인공지능 데이터센터 문제였다. 미국 전체 데이터센터 계획 용량의 약 30% 정도가 텍사스주에 몰려 있다. 데이터센터 건설이 몰리는 바람에 전력망 과부하, 가정용 전기요금 인상, 용수 부족 등으로 주민들의 불만이 높아진 상태였다.공화당 소속으로 텍사스를 인공지능 허브로 만들자면서 데이터센터를 대거 유치해온 그레그 에보트 주지사는 선거 국면에 들어서자 새로운 데이터센터의 환경 인허가 및 전력망 접속 심사를 전면 중단하면서 '데이터센터 유치 신중론'으로 돌아섰다. 트럼프 대통령이 에보트 후보를 '무늬만 공화당'이라고 비난한 것은, 신산업 건설·개발에 치중하는 자신과 공화당의 정책으로부터 등을 돌렸기 때문에 선거 패배를 초래했다고 탓한 것이다.과연 그럴까. 데이터센터 규제 여부는 텍사스만의 문제가 아니었다. 미국 전역에 데이터센터 건설 붐이 일어나 각 지역별로 주민투표가 열리고 있다. 지자체 38곳은 이번 중간선거 계기에 주민투표를 실시했다. 현재 미국 선거정보 사이트인 '밸럿피디아'에서 개표결과가 확인되는 32개 지역 중에서 '데이터센터 규제 또는 반대'쪽이 더 많이 나온 곳은 30곳이다.이 중에서 13곳이 오하이오주, 7곳이 일리노이주, 4곳이 메인주에, 2곳이 캔자스주에 있다. 오하이오주의 경우엔 본래 공화당 차지였던 연방 상원의원과 주지사 자리가 이번 선거에서 민주당으로 넘어갔다. 메인주는 민주당이 상원의원을 탈환했고 주지사를 수성했다. 일리노이주는 민주당이 상원의원과 주지사 자리를 지켜냈다. 캔자스주에선 94년 만에 민주당이 상원의원을 탈환했다.상원의원 선거에서 민주당이 '뒤집기'에 성공한 오하이오주, 캔자스주, 메인주의 지자체에서 데이터센터 주민투표가 이뤄졌다는 점은 데이터센터에 대한 주민 여론이 '민주당의 상원 뒤집기'에 영향을 미쳤을 가능성을 보여준다.역으로 트럼프 대통령에 대한 심판 투표가 데이터센터 찬반 여론에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 순 없다. 선거 결과에 영향은 미치는 요인은 다양하고 각 요인 간 선후관계를 단정하기도 어렵다.하지만 분명한 것은 텍사스를 비롯한 미국 여러 지역의 유권자들이 '인공지능 허브 도시'와 같은 거창한 청사진에 현혹되기보다는 자신의 평온한 삶을 지켜내는 투표를 했다는 점이다. 또 유권자의 고충을 발굴해내고 정책적 대안을 제시하는 주민 밀착형 선거운동이 정권 심판론과 어우러졌을 때, '텃밭 뒤집기', '몇 십년 만의 탈환'과 같은 파괴력으로 나타날 수 있다는 점이다.