서울에서 3천 원에 이발 가능한 곳 있어요

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큰사진보기 ▲남성컷 3천 원 이발 전용 미용실 2층 ⓒ 김종성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이발 후 머리 감기는 셀프 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲상상초월 아이디어를 낸 미용실 사장님 ⓒ 김종성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

서울 서대문구의 여러 동네를 적시며 흐르는 물길 홍제천. 외국인들도 많이 찾아오는 관광지 홍제천 인공폭포와 폭포 조망 도서관, 이채로운 천변 암자 사찰 옥천암, 조선시대 능양군 이종(李倧)이 광해군을 향해 인조반정을 일으키기 전 부하들과 함께 쿠데타를 모의하며 칼을 씻었다는 세검정 등 다양한 명소가 자리하고 있다.홍제천변에 사는 자전거 동호회 친구 덕분에 알게 된 미용실은 생활 명소이기도 하다. 남성 이발 요금이 3천 원으로 서울에서 아니 전국에서 최고의 가성비 미용실이 아닐까 싶고, 어떻게 그런 가격이 가능할걸까 궁금해지는 곳이다.예전에 홍대 앞 미용실에 갔다가 팁 명목으로 (모발에 좋은 고급 샴푸, 두피 마사지 등 서비스 제공) 5천 원을 반강제로 추가 지불한 적이 있어 반신반의하며 자전거를 타고 홍제천 폭포를 감상하며 찾아가 보았다.3호선 전철 홍제역 2번 출구에서 도보 3분 거리에 자리하고 있어 대중교통편도 편하다. 홍제역 주변엔 인왕시장과 홍제시장, 다양한 맛집이 많아 이발 전후로 들르기 좋다.미용실 입구에 '남성컷 3000' 글자가 간판이 보인다. 2층으로 된 멀끔한 미용실 1층은 일반 미용실과 똑같이 운영하고 2층은 남성컷 손님 전용 공간이다. 2층에 한해 월요일 ~ 금요일 (오전 10시 ~ 오후 6시)에 운영한다.서울에서 이런 가격이 가능할까 싶지만 3천 원 헤어컷이 가능한 비결은 처음 미용일에 입문한 신입 직원과 교육생이다. 신입 직원과 교육생은 손님을 대상으로 이발, 염색 등 미용일 연습을 해서 좋고, 손님은 저렴한 가격에 이발을 할 수 있다. 염색은 7천 원이며, 이발 후 머리 감기는 셀프다.'서대문구 지정 착한가격업소'가 될 만하다.전철역에서 가깝다보니 다른 동네에 사는 중장년 남성들이 많이 찾아 온다. 돌아가신 아버지의 이발 단골이었던 종로구 낙원동 이발관 골목에서도 요금이 7천 원이니, 타지역에서 부러 올만하겠다.마포구 망원동에서 왔다는 장년의 한 손님은 한강 ~ 홍제천을 달려 나처럼 자전거를 타고 왔다고 해 반가운 마음에 담소를 나누었다. 흰머리가 은빛 갈치처럼 반짝이던 아저씨는, 아파트 경비 면접을 보는데 한 살이라도 더 젊어 보이려고 이발과 염색을 하러 오셨다. 이발과 염색을 같이 해도 만 원이 안되니 요즘 흔히 쓰는 말로 개이득이다.종이컵에 믹스 커피 2개를 넣어 진한 커피를 마신 후, 세상 편안한 미용실 의자에 앉았다. '사각사각' 신입 직원의 세심한 가위질 소리가 자장가처럼 들려와 나도 모르게 졸음에 빠졌다. 초 저렴한 요금이지만 일반 미용실에서 이발을 하는 것과 별반 차이가 없어 반신반의하던 마음이 사라졌다. 미용실 1층에선 좀 더 숙련된 직원에게 이발을 할 수도 있는데 요금은 1만 원이다. 오는 12월 6일에는 고객감사 이벤트로 1천 원에 이발 행사를 한단다.