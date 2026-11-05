아주대병원 압수수색 논란... 수사 안 하면 '늑장', 강제수사 하면 '과잉'인가

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"영장을 신청했는데 검사의 보완 요구가 있었어요."

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의료 관련 공익신고 사건을 대리하던 중 담당 경찰 수사관에게 들은 말이다. 공익신고 이후 국민건강보험공단이 충남 소재 병원을 고발한 사건이었다. 실제 진료한 의사와 진료기록에 기재된 의사가 다르고, 다른 의사 명의로 요양급여가 청구됐다는 의혹이 제기됐다. 우리는 환자 네 명의 의무기록을 정리해 수사기관에 제출했다.수사관의 설명에 따르면, 검사는 일부 혐의의 공소시효와 과거 처벌 이후에도 같은 행위가 이어졌다고 볼만한 정황 등을 문제 삼았다고 한다. 수사관 자신도 압수수색에 신중했다. 병원 진료에 미칠 영향과 확보한 진료기록을 건보공단 청구자료와 일일이 대조해야 하는 작업 등을 설명했다. 확인된 환자 네 명에 관한 자료는 공문을 보내 임의제출받는 방법도 있다고 했다.나는 답답했다. 입원 기간도 다른 환자 네 명에게서 유사한 의혹이 발견됐다면, 다른 사례가 있는지 확인하기 위해서라도 자료를 확보해야 한다고 생각했다. 그러나 수사기관은 추가 정황을 요구했다. 결국 이 사건에서 압수수색은 이루어지지 않았다. 진실을 밝혀달라는 사람에게는 필요한 자료가 확보되지 않는 것 역시 고통이었다.최근 아주대병원 소아전문응급의료센터 압수수색 논란을 보며 그때의 답답함이 떠올랐다. 두 사건의 사실관계는 다르다. 다만 압수수색을 둘러싼 논의에서 의료진이 받는 압박과 함께, 자료 확보를 기다리는 피해자와 유족의 절박함도 보아야 한다는 생각이 들었다.이번 사건은 지난 7월 아주대병원에서 영아가 치료 중 숨진 뒤 유족이 의료과실을 주장하며 고소하면서 시작됐다. 경찰은 9월 30일 소아응급센터를 압수수색했다. 이후 소속 전문의 7명이 사직 의사를 밝혔고, 이지숙 센터장도 사직서를 제출했다고 밝혔다. 의료계는 진료 방해와 의료진의 위축을 호소했고, 경찰은 사전 협의를 거쳐 환자가 없는 진료실에서 집행했다는 입장을 밝혔다.소아응급 현장을 지켜온 의료진이 느꼈을 압박과 고통을 가볍게 여길 수 없다. 의료진이 떠나면 그 피해가 아이들과 보호자들에게 돌아갈 수 있다는 우려도 무겁게 받아들여야 한다. 동시에 아이를 잃은 유족의 질문에도 답해야 한다. 어떤 치료가 이루어졌는지, 사망에 이르는 과정에 과실은 없었는지 확인할 기회가 보장되어야 한다.의료진이 최선을 다해도 환자는 숨질 수 있다. 사망이라는 결과만으로 의료과실을 추정해서는 안 된다. 그러나 과실 여부를 확인하기 위한 수사까지 의료진을 범죄자로 취급하는 행위로 받아들여서는 곤란하다. 수사는 과실이 있었는지뿐 아니라 없었는지도 밝히는 과정이다. 그러려면 판단의 기초가 될 자료부터 확보해야 한다.만약 훗날 의료진의 과실을 뒷받침하는 명백한 정황이 드러났는데, 경찰이 당시 필요한 자료를 확보하지 않았다는 사실이 밝혀진다면 우리는 어떤 반응을 보였을까. 왜 제때 수사하지 않았느냐고, 병원의 설명만 믿고 손을 놓았느냐고 비판하지 않았을까. 확보할 수 있었던 자료가 사라졌다면 '늑장수사'와 '부실수사'라는 질타가 쏟아졌을 것이다.물론 이런 가능성만으로 모든 압수수색을 정당화할 수는 없다. 자료를 임의제출받을 수 있었는지, 확보하려는 자료의 범위가 지나치게 넓지는 않았는지, 진료에 미칠 영향을 줄일 방법은 없었는지 따져야 한다. 문제는 이런 사정을 살피기도 전에 의료진의 사직서 제출 등으로 이번 수사를 평가하는 태도다. 수사 안 하면 늑장이라고 분노하면서, 강제수사까지 동원하면 사정을 확인하기도 전에 과잉이라고 몰아붙이는 것은 아닌가.또 하나 놓치지 말아야 할 사실이 있다. 경찰은 영장을 발부하지도, 법원에 직접 청구하지도 못한다. 경찰이 신청하면 검사가 법원에 청구하고, 판사가 발부 여부를 판단한다. 압수수색 자체가 불필요하고 무리했다는 주장이라면, 경찰의 신청뿐 아니라 영장을 청구한 공소청과 이를 발부한 법원의 판단도 확인해야 한다.영장 발부는 유죄의 확인이 아니다. 영장이 있다고 집행 과정의 모든 행위가 정당해지는 것도 아니다. 진료를 방해하거나 환자 안전을 위협하는 방식으로 집행했다면 경찰에 그 책임을 물어야 한다.그러나 압수수색의 필요성 자체를 문제 삼으면서 공소청과 법원의 판단은 빼놓은 채 경찰만 비판하는 것은 온당하지 않다. 수사가 불필요했다면 신청·청구·발부의 전 과정을 살피고, 집행이 부적절했다면 그 구체적인 행위를 따져야 한다. 그래야 책임도, 개선할 지점도 분명해진다.이번 논란을 계기로 3일 필수의료 현장의 수사 절차를 개선하는 방안이 나왔다. 보건복지부와 경찰청은 의료계와 현장 수사관의 의견을 수렴해 의료사고 수사 가이드라인을 마련하고 조속히 적용하기로 했다. 확정된 지침이 시행된 단계라기보다, 초안을 바탕으로 구체적인 기준을 마련하는 과정이다.공개된 방향은 환자 안전과 진료 연속성을 보호하면서 필요한 증거를 확보하는 것이다. 사망사고 관련 신고로 응급실에 출입할 때는 사전에 관리자와 협의하고, 가급적 비진료공간에서 업무를 처리하도록 한다. 압수수색 역시 비진료공간을 우선 활용하고 행정·전산 담당자와 협의해 필요한 최소한의 범위에서 집행하도록 하는 내용이 담겼다.촌각을 다투는 응급실에서 환자 치료가 방해받지 않도록 수사 절차를 구체화하는 것은 필요한 일이다. 진료 방해를 줄이면서 자료를 온전하게 확보할 방법, 임의제출로 충분한 경우와 강제수사가 필요한 경우를 구분할 기준을 마련해야 한다. 그 과정에는 의료계와 현장 수사관뿐 아니라 의료사고 피해자와 유족의 목소리도 담겨야 한다.아울러 수사 절차와 함께 수사를 평가하는 우리의 태도도 달라져야 한다. 진실을 밝혀달라고 요구한다면, 그 진실에 이르는 적법하고 필요한 수사도 지지해야 한다. 경찰에 대한 '묻지마 비판'으로는 의료진도, 환자도, 유족도 지킬 수 없다.