딸 산후조리 위해 캐나다행… 이민 가방 4개 꽉 채웠습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲물건 사재기(1코너)딸아이한테 가지고 갈 생활용품은 일부이고, 이민 가방 네 개 중 거의 식재료가 다 차지했습니다. 23킬로 범위 내에서 한 개라도 더 가져가려고 노력했습니다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"배추김치와 간장게장은 꼭 해가야 해."

"배추김치를 어떻게 가져가요? 가는 도중에 다 시어 버릴 텐데."

큰사진보기 ▲비행기 타기 하루 전날비행기 타기 하루 전날 부랴부랴 담근 배추김치. 안 가져왔더라면 평생 후회했을 최고의 반찬이 되었는데 먹을 때마다 기체조 언니한테 감사하는 마음이 듭니다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다를 무사히 건너온 반찬 가방딸이 마중 나오기를 기다리며 캐나다 공항에 무사히 착륙한 반찬 가방 앞에서 포즈를 취했습니다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

'입지도 않을 옷을 가져오는 대신 반찬거리를 더 가져왔어야 했는데…'

'김치도 생생하게 태평양을 건넜는데 간장게장이라고 못 건널까.'

"옷 대신에 식자재를 최대한 챙겨가세요."

여느 주부들처럼 나도 늘 밥을 걱정한다. 아침 먹은 설거지를 하면서 점심은 뭘 해 먹을까 생각하고, 점심 먹으면서도 저녁 찬거리를 떠올린다. 그리고 잠자리에 누워서는 머릿속으로 내일 아침 식탁을 구상한다.눈을 감고 냉장고 안을 스캔하는 이 습관은 캐나다에 와서도 여전하다. 우리는 삼시 세끼를 밥을 차려 먹어야 하는 집이다. 아침을 사과나 달걀, 빵 따위로 때우는 집이 부러울 때가 있다. 남편은 쌀알이 입에 들어가야 식사했다고 여기는 옛어른의 식성을 그대로 닮았다. 물론 빵도 좋아하지만, 그건 어디까지나 밥을 먹고 난 뒤의 디저트일 뿐이다.은퇴하고 매일 삼시 세끼를 차려내야 했을 때는 솔직히 힘에 부쳤다. 이런 생활이 몇 개월 반복되니 이제는 몸에 익어 당연한 일상이 되었다. '한 끼 정도는 간단하게 지나가면 안 될까?' 싶은 날도 있다. 하지만 나 또한 수십 년 몸에 밴 터라 한 끼만 부실해도 당이 떨어져 맥을 못 춘다. 하긴, 먹는 재미를 빼면 무슨 재미로 살까. 먹는 재미만큼 만드는 재미 또한 뒤지지 않는 요즘이다.딸아이의 출산 도우미 자격으로 캐나다행을 결심했을 때, 먹거리를 준비하는 게 일 순위였다. 미역과 김이 가장 먼저 떠올랐으나 무엇부터 준비해야 할지 엄두가 나지 않았다. 그때 막냇동생의 한 친구가 손바느질로 만든 아기 이불 세 채와 황태 채를 가지고 찾아왔다. 산모가 고기 미역국이 질릴 때 황태로 국을 끓여주면 좋다고. 열 살 남짓 아래 동생한테 열 살 위 언니 같은 마음을 선물 받았다.그걸 계기로 이민 가방을 준비해 본격적으로 짐을 싸기 시작했다. 아기용품은 거의 준비됐다면서 딸아이가 부탁해온 건 배냇저고리와 속싸개, 손수건, 천 기저귀뿐이었다. 나는 요즘 유행하는 분유 보온병까지 주문하고 자잘한 생활용품도 꼼꼼하게 마련했다.그리고 나머지는 모두 식자재에 신경을 썼다. 건새우, 멸치, 황태 채, 미역, 김 같은 마른 해산물부터 어간장과 소스 같은 양념류까지 챙겼다. 동생이 준 매실청과 참기름병도 목록표에 넣고 하나하나 체크를 해나갔다. 친정엄마가 떡 한 말 해가라고 돈을 주셔서, 가래떡을 떡볶이용과 반반 나눠 맞췄다. 그리고 냉동 송편과 호떡 가루도 챙겼다.사고 또 사도 딸아이한테 가져다주고 싶은 것들이 왜 그리 많이 생기는지. 집안에 물건이 켜켜이 쌓여가기 시작했다. 떠나기 하루 전날 밤까지 물건을 사들였으니까 오죽하랴.그렇게 준비가 다 끝난 마당이었다. 새벽에 기체조를 갔는데 한 언니가 미국으로 산후조리 해주러 갔었다며 경험담을 풀어냈다.공항에서 볼 수 있는 테이프로 칭칭 감은 커다란 종이상자가 김치일 확률이 높다면서, 걱정은 붙들어 매라 했다.운동을 마치고 부랴부랴 시장으로 달려갔다. 정성을 다해 만든 배추김치를 담가 비닐봉지에 싸고 또 쌌다. 내친김에 파김치와 오이지, 멸치볶음, 새우젓까지 꽁꽁 싸맸다. 한 사람당 23킬로짜리 두 개의 수화물이 허용되니 이민용 가방 네 개를 준비했다. 규정을 넘지 않도록 무거운 것과 가벼운 것을 적당히 나눠 담았다. 무게를 달아보니 거짓말처럼 딱 맞아떨어졌다. 미국 사는 동생 짐도 번번이 내가 쌌고, 딸아이가 미국과 캐나다를 넘나들 때도 내가 짐을 싸주던 전력이 유감없이 발휘된 셈이다.9시간의 비행을 마친 반찬 가방이 드디어 캐나다로 착륙했다. 마치 이민 온 사람 같았다. 딸 집에 와 가방을 열자 물건들이 거실 바닥으로 와르르 쏟아졌다. 딸아이 부부는 놀란 눈으로 그것들을 바라봤다.제각각 자리를 찾아 수납하는 데만 시간이 꽤 걸렸다. 주위 사람들의 관심과 배려가 담긴 것들이라 더 따뜻하게 보였다. 사람은 역시 혼자 살 수 없다. 내 상황을 알리고 공유하면, 먼저 경험한 사람들이 좋은 정보를 나눠 주니 말이다.집 가까이에 있는 캐나다 마트와 중국 마트를 주로 이용한다. 가끔 한국 마트도 가지만 두 배의 가격을 주어야 한다. 한국 음식에 굶주렸을 딸아이한테 삼시 세끼를 한식으로 먹이고 싶은 마음에 재료 타령은 그치지 않는다. 최대한 더 많이 가져왔어야 했다고.냄새가 날까 봐 간장게장은 차마 못 가지고 온 게 아쉬워서 몇 번이고 혼잣말을 뱉는다.이곳에서 밥을 지으며 새삼 깨닫는 점도 있다. 음식의 맛은 재료가 8할 이상을 차지한다고 생각해왔다. 막상 부딪쳐 보니 재료도 좋아야 하지만 재료보다 정성이 차지하는 비율이 크다는 것. 다소 부실한 재료라도 진심으로 정성껏 차려낸다면 맛은 실패하지 않는다는 사실이다. 매 끼니를 준비할 때마다 나는 인생을 배우고 있다.자식의 산후조리를 위해 누군가 해외로 나간다면, 나는 꼭 말해주고 싶다.옷이 차지할 공간에 무조건 한국산 식자재를 채우라고. 현지 생활을 해보니 옷은 그리 많이 필요치 않다. 다들 화장기 없는 얼굴에 검소한 차림새로 다니기 때문이다.나는 딸아이의 산후조리사. 남은 시간도 지나간 시간만큼이나 건강한 식탁을 꾸며야 할 의무가 있다. 점심 설거지를 하면서도 머리로는 냉장고 안을 다시 그려본다. 배추김치는 이제 달랑 세 포기 남았다. 저녁에는 그걸로 돼지고기묵은지찜을 해야겠다. 사랑하는 딸아이 부부와 우리 부부 모두를 위해서.