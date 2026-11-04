트럼프의 패배, 결국 이란 전쟁이 문제였다

큰사진보기 ▲3일 (현지시간), 미국 텍사스주 오스틴에 있는 롱공연예술센터에서 열린 민주당 중간선거 개표 결과 시청 행사장 앞을 사람들이 지나가고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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미국 중간선거에서 민주당이 승리를 거둬 상원과 하원 모두에서 다수당이 됐다. 이는 공화당의 완전한 패배지만 사실상 도널드 트럼프 대통령의 패배다. 공화당의 패배는 선거 전에 다수의 여론조사 결과를 통해 일관성 있게 예측됐지만 트럼프 대통령은 지지 유세를 강행하며 승리를 장담했다.그러나 선거 결과는 트럼프 대통령의 주장이 허상에 불과했음을 보여줬고 이란 전쟁이 패배의 가장 큰 요인임이 유권자들의 심판을 통해 증명됐다. 트럼프 대통령 자신도 공화당의 완전한 패배가 확실해지기 시작한 4일 밤 <폭스뉴스>와의 인터뷰를 통해 "이란(전쟁)이 원인 중 일부"라며 이란 전쟁의 영향이 컸음을 인정했다.이번 중간선거에서 대다수 미국 유권자들의 가장 큰 관심사는 경제 문제로 휘발유 및 경유 가격의 가파른 인상과 물가 상승이었다. 이는 여러 여론조사 결과를 통해 확인되기도 했다.한 예로 11월 3일(현지시간) <폭스 뉴스>는 10월 9~12일 실시된 여론조사 결과를 보도했다. 이에 따르면 유권과 10명 중 6명이 생활비 인상이 선거를 앞둔 상황에서 가장 큰 문제라고 답했다. 또한 응답자 중 74%는 트럼프 정부의 경제를 부정적으로 평가했고 53%는 다음 해에는 경제 상황이 더 악화할 것으로 전망했다. 18%의 응답자만이 2년 전보다 가구의 경제 상황이 나아졌다고 답했다.11월 3일 발표된 언론사 공동 여론조사인 유권자 조사(Voter Poll) 결과에서도 유권자가 가장 관심을 가진 이슈는 경제 문제였다. 또한 미국 경제 상황에 대한 질문에서 75%가 '좋지 않거나 나쁜' 상황이라고 답했고, 트럼프 정책이 경제 상황에 미친 영향을 묻는 질문에서도 65%가 '경제 상황 악화'라고 답했다.휘발유 및 경유 가격과 물가 상승률을 보면 왜 트럼프 정부의 경제 정책에 대한 부정 평가 비율이 높은지를 잘 알 수 있다. 미국 노동통계국(BLS)의 가장 최근 자료인 9월의 물가 상승률은 전년 같은 달보다 3.7%나 높았다. 이는 연방준비제도의 목표율인 2%보다 월등히 높은 수치다.높은 물가 상승률을 이끈 건 에너지 가격 상승이었다. 같은 자료에 따르면 9월 기준 휘발유 가격은 전년 동월 대비 34.2%나 상승했고 9월 한 달 동안에만 9.1%나 급등했다. 또한 난방 등에 쓰이는 연료유 가격은 일 년 동안 무려 74.2%나 급등했다.휘발유 가격 급등은 자동차가 없이는 출근도 할 수 없는 사람이 다수인 미국에서 가장 크게 피부로 느낄 수 있는 생활비 상승 압력일 수밖에 없다. 그런데 유권자가 지목한 가장 큰 이슈인 휘발유 가격 인상과 높은 물가 상승률의 가장 큰 이유는 이란 전쟁이고 결국 전쟁이 트럼프 대통령에게 확실한 패배를 안겨준 것으로 볼 수 있다.관세 인상 등 다른 요인 또한 물가 상승에 영향을 줬을 것으로 보이지만 유권자들에게 가장 크게 피부로 느껴진 요인은 이란 전쟁일 수밖에 없다. 중간선거를 앞둔 올해 2월 시작됐고 그 후부터 지금까지 하루도 빠지지 않고 다뤄지는 뉴스기 때문이다. 또한 미국이 개입하거나 시작한 다른 전쟁과 다르게 미국 유권자 대다수의 경제 상황에 큰 타격을 줬기 때문이다.이란 전쟁이 미국 유권자들의 표심에 영향을 준 이유는 전쟁으로 야기된 경제 문제 외에도 다수의 유권자가 트럼프 대통령이 주장한 이란 공격 이유와 이후 대응 방식에 동의하지 못하고 나아가 분노했기 때문일 것이다.트럼프 대통령은 이란의 민주화와 핵무기 개발 문제를 이유로 들었지만 두 가지 이유 모두 설득력이 없었고 결국 이런 주장은 거짓임이 드러났다. 트럼프 대통령이 이란의 정권을 몰락시키고 이를 통해 중동지역에서의 영향력을 약화시키려는 이스라엘 네타냐후 총리의 설득에 넘어가 이란을 공격한 것으로 드러났기 때문이다.이는 트럼프 대통령이 국민에게 거짓말을 했을 뿐만 아니라 이스라엘의 이익을 위해 국민의 경제생활에 치명적인 타격을 주는 전쟁을 시작했음을 의미한다. 유권자들은 선거를 통해 이런 거짓말과 무책임에 분노를 표출할 것으로 볼 수 있다.이란 전쟁과 관련해 유권자들의 표심을 자극한 또 다른 문제는 이란 전쟁을 통해 트럼프 대통령과 공화당을 신뢰할 수 없음이 드러났기 때문이다. 트럼프 대통령은 이란 공격 후 4~6주 안에 전쟁이 끝날 것이라고 장담했지만 전쟁은 지금까지 계속되고 있다.이런 사실은 트럼프 대통령이 현실적 예측이나 구체적인 전략 없이 미국의 우월한 군사력만 믿고 전쟁을 시작했음을 분명히 보여줬다. 가장 치명적인 예측과 전략 실패는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 예측하지 못했고 그 결과 원유 가격이 폭등했다는 점이다. 그럼에도 공화당은 트럼프 대통령을 전폭적으로 지지했다.이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 미국 내 에너지 가격 상승에도 불구하고 트럼프 대통령이 '이란과 협상이 진행 중'이라거나 '곧 전쟁이 끝난다'는 반복되는 거짓말로 국민을 우롱한 점 또한 미국인들의 분노를 샀을 수밖에 없다. 심지어 트럼프 대통령은 에너지 가격 상승으로 국민의 고통이 심해지는 상황임에도 종전을 위한 이란과의 양해각서 합의를 깨고 7월 초에 전쟁을 재개하기도 했다. 이는 결국 압도적으로 이란 전쟁에 반대하는 국민의 뜻을 거스린 것이다.앞서 언급한 유권자 조사에서 경제 문제 다음으로 가장 많이 응답한 문제가 민주주의 문제인 걸 고려하면 얼마나 많은 유권자가 전쟁을 포함한 트럼프 정부의 독단적이고 무책임한 결정에 분노하고 있는지를 알 수 있다. 또한 미국 상황에 대한 질문에 응답자의 37%가 '불만족'을, 그리고 38%가 '분노'를 표한 것을 봐도 알 수 있다.트럼프 대통령과 공화당의 패배에 가장 큰 원인을 제공한 건 이란 전쟁이지만 이것이 유권자의 표심을 움직인 결정적인 요인이 된 이유는 결국 문제에 대응하고 국민을 설득하는 트럼프 대통령의 방식에 대한 국민의 불만족 내지 분노에서 비롯된 것으로 볼 수밖에 없다.전쟁이 계속되더라도 트럼프 대통령이 신중함과 책임감으로 국민에게 신뢰를 주었다면 대패는 면할 수 있었을지도 모른다. 그러나 트럼프 대통령은 중간선거가 있는 해에 전쟁을 일으키는 무모한 결정을 했고 국민에게는 일관되게 오만과 무책임한 태도를 보여 자기 무덤을 팠다.선거 결과가 나오기 시작한 11월 4일 트럼프 대통령은 <뉴욕타임스>와의 인터뷰에서 "선거 결과를 수용할 것"이고 "민주당과 일할 것"이라며 선거에 불복할 수도 있다는 언론과 전문가들의 우려를 희석시켰다. 그러나 이에 대해 CNN은 트럼프의 생각이 며칠 내에 바뀔 수도 있다고 꼬집었다.