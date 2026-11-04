경기도 농정예산 30% 삭감 논란... 서광범 위원장 삭발 반발

큰사진보기 ▲경기도가 2027년도 농정예산을 대폭 감액하고 농정조직 통합을 추진하면서 도의회와 농민단체의 반발이 커지고 있다. 경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘·여주1)은 삭발까지 감행하며 예산 복원과 조직개편 철회를 촉구했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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경기도가 2027년도 농정예산을 대폭 감액하고 농정조직 통합을 추진하면서 도의회와 농민단체의 반발이 커지고 있다. 경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘·여주1)은 삭발까지 감행하며 예산 복원과 조직개편 철회를 촉구했다.서 위원장은 4일 제395회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "2027년도 본예산 2차 조정안의 농정해양위원회 소관 예산이 올해 1조916억원에서 7,614억원으로 30.3% 감소했다"며 경기도의 농정예산 감액 방침을 비판했다.감소 규모는 3,302억원이다. 서 위원장은 특히 농어민 기회소득, 가축재해보험 가입 지원, 긴급 가축방역비 등 농어업인의 소득안정과 재해 대응에 필요한 사업의 예산 감액을 문제 삼았다.서 위원장은 "재정이 어렵다는 이유로 농어업인에게 먼저 희생을 요구해서는 안 된다"고 강조했다.농정조직 통합안에 대해서도 반대 입장을 분명히 했다. 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 하나의 '농축수산생명국'으로 통합하려는 경기도의 계획에 대해 서 위원장은 농업·축산·해양수산·동물복지 등 서로 다른 분야의 전문성과 대응력이 약화될 수 있다고 지적했다.현재 두 국에 속한 9개 과와 5개 사업소, 정원 446명 규모의 조직을 한 명의 국장이 총괄하게 되면 의사결정과 현장 대응이 지연될 수 있다는 것이다.특히 가축전염병 발생 시 초기 대응의 중요성을 강조하며 조직 통합이 방역체계에 미칠 영향을 면밀히 검토해야 한다고 주장했다.서 위원장은 이날 오전 경기도농민단체협의회의 농정조직 통합 반대 기자회견에 참석해 정정호 협의회장, 전국한우협회 경기도지회 이연묵 회장과 함께 삭발했다.이어 본회의에서 추미애 경기도지사를 향해 농정조직 통합안을 철회하고 현행 2개 국 체제를 유지할 것과 농어민 소득안정·재해 예방·가축방역 관련 예산을 복원할 것을 요구했다.서 위원장은 "재정이 어려울수록 무엇을 줄일 것인지보다 무엇을 반드시 지켜야 하는지 먼저 판단해야 한다"며 "경기도 농정이 예산과 조직에서 동시에 후퇴하는 일이 없도록 책임 있는 결단을 촉구한다"고 밝혔다.