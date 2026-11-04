경기도 농정예산 30% 삭감 논란... 서광범 위원장 삭발 반발

경기도가 2027년도 농정예산을 대폭 감액하고 농정조직 통합을 추진하면서 도의회와 농민단체의 반발이 커지고 있다. 경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘·여주1)은 삭발까지 감행하며 예산 복원과 조직개편 철회를 촉구했다.
서 위원장은 4일 제395회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "2027년도 본예산 2차 조정안의 농정해양위원회 소관 예산이 올해 1조916억원에서 7,614억원으로 30.3% 감소했다"며 경기도의 농정예산 감액 방침을 비판했다.
감소 규모는 3,302억원이다. 서 위원장은 특히 농어민 기회소득, 가축재해보험 가입 지원, 긴급 가축방역비 등 농어업인의 소득안정과 재해 대응에 필요한 사업의 예산 감액을 문제 삼았다.
서 위원장은 "재정이 어렵다는 이유로 농어업인에게 먼저 희생을 요구해서는 안 된다"고 강조했다.
농정조직 통합안에 대해서도 반대 입장을 분명히 했다. 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 하나의 '농축수산생명국'으로 통합하려는 경기도의 계획에 대해 서 위원장은 농업·축산·해양수산·동물복지 등 서로 다른 분야의 전문성과 대응력이 약화될 수 있다고 지적했다.
현재 두 국에 속한 9개 과와 5개 사업소, 정원 446명 규모의 조직을 한 명의 국장이 총괄하게 되면 의사결정과 현장 대응이 지연될 수 있다는 것이다.
특히 가축전염병 발생 시 초기 대응의 중요성을 강조하며 조직 통합이 방역체계에 미칠 영향을 면밀히 검토해야 한다고 주장했다.
서 위원장은 이날 오전 경기도농민단체협의회의 농정조직 통합 반대 기자회견에 참석해 정정호 협의회장, 전국한우협회 경기도지회 이연묵 회장과 함께 삭발했다.
이어 본회의에서 추미애 경기도지사를 향해 농정조직 통합안을 철회하고 현행 2개 국 체제를 유지할 것과 농어민 소득안정·재해 예방·가축방역 관련 예산을 복원할 것을 요구했다.
서 위원장은 "재정이 어려울수록 무엇을 줄일 것인지보다 무엇을 반드시 지켜야 하는지 먼저 판단해야 한다"며 "경기도 농정이 예산과 조직에서 동시에 후퇴하는 일이 없도록 책임 있는 결단을 촉구한다"고 밝혔다.