여주시, 도세 164억원 감소 전망... 세입 확보 총력

큰사진보기 ▲경기 여주시의 올해 도세 징수액이 부동산 거래 감소와 건설경기 침체의 영향으로 당초 목표보다 약 164억원 줄어들 것으로 전망됐다. 이에 따라 시는 세입 감소에 대응하기 위해 누락 세원 발굴과 체납액 정리 강화에 나섰다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시의 올해 도세 징수액이 부동산 거래 감소와 건설경기 침체의 영향으로 당초 목표보다 약 164억원 줄어들 것으로 전망됐다. 이에 따라 시는 세입 감소에 대응하기 위해 누락 세원 발굴과 체납액 정리 강화에 나섰다.여주시가 최근 분석한 2026년 지방세 세입 전망에 따르면 부동산 거래 위축으로 취득세 징수가 부진한 가운데 도세 수입이 목표액에 미치지 못할 것으로 예상된다. 반면 시세는 일부 세목의 징수 감소에도 불구하고 양도소득분 지방소득세와 특별징수분 수입이 늘면서 목표액을 초과 달성할 것으로 전망됐다.도세와 시세의 징수 흐름이 엇갈리면서 시는 월별 징수 실적과 주요 세원의 변동 추이를 면밀히 분석해 연말까지 확보 가능한 세입 규모를 점검할 계획이다.세입 확충을 위한 과세자료 조사도 강화한다. 신고 및 과세 과정에서 누락된 세원을 적극 발굴하고, 비과세·감면 혜택을 받은 부동산이 감면 요건을 계속 충족하고 있는지 여부도 확인할 방침이다.체납액 징수에도 행정력을 집중한다. 고액·상습 체납자에 대해서는 재산조사와 체납처분을 강화하는 한편, 경제적 어려움을 겪는 납세자에게는 분할납부를 안내하는 등 실정을 고려한 징수행정을 병행하기로 했다.시는 연말까지 정기분 지방세 부과와 징수 일정을 집중 관리하고 체납액 정리를 추진하는 동시에 부동산 시장 변화가 지방세 수입에 미치는 영향을 지속적으로 분석해 재정 건전성을 유지한다는 방침이다.여주시 관계자는 "부동산 경기 침체로 세입 확보에 어려움이 있지만 누락 세원 조사와 체납액 징수를 체계적으로 추진해 지방재정의 안정성을 유지하겠다"고 말했다.