손훈모 순천시장 "시민의 목소리가 정책 되는 순천 만들겠다"

큰사진보기 ▲손훈모 시장은 시민의 말씀이 정책이 되고, 그 정책이 다시 시민의 삶을 바꾸는 순천을 만들고 싶다고 밝혔다. ⓒ 순천시 관련사진보기

큰사진보기 ▲손훈모 시장이 현장에서 시민과 소통하고 있다. ⓒ 순천시 관련사진보기

- 순천시민은 물론 전남광주특별시 독자들에게 '손훈모'라는 사람을 한마디로 소개한다면.

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- 변호사에서 정치인의 길을 선택하기까지 적지 않은 고민이 있었을 것 같습니다. 정치에 뛰어들기로 결심한 결정적인 계기는 무엇이었습니까.

- 소각장 반대 주민들의 입장에서 활동하던 변호사가 이제 시장이 됐습니다. 책임지는 자리가 달라진 만큼 이 문제를 바라보는 입장에도 변화가 있습니까.

큰사진보기 ▲손훈모 시장이 주요 사업지 현장에 방문해 시찰하고 있다. ⓒ 순천시 관련사진보기

- 시장 취임 이후 이전에는 미처 알지 못했던 시민들의 삶이나 순천의 모습을 새롭게 발견한 것이 있다면 무엇입니까.

- 임기 동안 시민들이 '순천이 정말 달라졌다'고 느낄 수 있도록 가장 먼저 바꾸고 싶은 것은 무엇입니까.

- 민선 9기 순천시 슬로건이 '함께 여는 더 큰 순천'입니다. 이 문구에 담긴 의미와 시장님이 그리고 있는 순천의 미래를 설명해 주십시오.

- 순천은 대한민국을 대표하는 생태도시입니다. 이제 생태도시를 넘어 경제도시로 도약해야 한다고 강조하셨는데, 구체적으로 어떤 변화를 구상하고 있습니까.

큰사진보기 ▲손훈모 순천시장이 방산클러스터 구축을 위한 제조기술 개발 발대식에 참석해 현장을 둘러보고 있다. ⓒ 순천시 관련사진보기

- 전남광주특별시 출범으로 광주·전남이 하나의 메가시티로 나아가고 있습니다. 순천이 동부권의 중심축으로 자리매김하려면 어떤 조건들이 필요하다고 보십니까.

- 변호사에서 정치인으로, 다시 순천시장에 이르기까지 중요한 선택의 순간이 많았을 것입니다. 큰 결정을 내릴 때 흔들리지 않고 지키는 원칙이 있다면 무엇입니까.

- 마지막으로 순천시민과 전남광주특별시 독자들에게 순천시장으로서, 또 한 사람의 특별시민으로서 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면.

덧붙이는 글 | 이 기사는 GJ저널망치에도 실립니다.

정치는 무엇을 바꾸기 위해 존재하는가. 손훈모 순천시장은 그 답을 한 사람의 삶에서 찾았다. 2014년 순천시청 앞에서 한 농민이 안타깝게 목숨을 잃었다는 소식은 변호사였던 그의 삶에 오래도록 지워지지 않는 질문을 남겼다. 행정과 시민이 조금만 더 소통했다면 막을 수 있었던 비극은 아니었을까. 그 물음은 결국 그를 법정에서 정치의 현장으로 이끌었다.서울에 가족을 남겨두고 홀로 순천으로 돌아온 그는 이제 한 도시의 미래를 책임지는 시장이 됐다. 그러나 그가 중요하게 여기는 것은 여전히 사람의 목소리다. 새벽 전통시장과 어촌, 농산물도매시장을 찾아 시민의 일상을 살피고, 오랜 갈등을 공론화로 풀어가며, 생태도시 순천에 새로운 경제의 활력을 불어넣겠다는 구상도 결국 시민의 삶을 향해 있다.민선 9기 순천시가 내건 슬로건은 '함께 여는 더 큰 순천'이다. 손 시장에게 '함께'는 행정의 수사가 아니라 시민을 시정의 중심에 세우겠다는 약속이다. '더 큰 순천' 역시 도시의 외형적 성장을 넘어 시민이 일자리와 소득, 삶의 변화로 체감하는 미래를 뜻한다.GJ저널망치는 손훈모 시장과의 일문일답을 통해 그의 삶의 궤적과 정치철학을 조명하고, 시민 중심의 시정 운영 구상과 순천의 미래 비전을 심도 있게 들어봤다."저 손훈모는 '시민이 주인인 순천'을 만들기 위해 가장 낮은 곳에서 듣고, 현장에서 답을 찾는 시장이라고 말씀드리고 싶습니다. 변호사로 일하면서 한 가지 분명하게 배운 것이 있습니다. 사람의 이야기를 끝까지 듣는 것이 문제 해결의 출발점이라는 사실입니다.누군가의 어려움을 제대로 이해하려면 먼저 그 사람의 이야기에 귀를 기울여야 합니다. 지금도 그 자세를 잊지 않으려고 합니다. 시민 한 분 한 분의 목소리를 소중하게 듣고, 그 안에서 시정이 해야 할 일을 찾겠습니다. 시민의 말씀이 정책이 되고, 그 정책이 다시 시민의 삶을 바꾸는 순천을 만들고 싶습니다.""2014년 순천시청 앞에서 한 농민이 안타깝게 목숨을 잃었다는 소식을 접한 것이 결정적인 계기였습니다. 그 소식을 듣고 참 많은 생각을 했습니다. '행정과 시민 사이에 소통이 조금만 더 원활했다면 이런 비극을 막을 수 있지 않았을까' 하는 생각이 머릿속을 떠나지 않았습니다. 그 일을 계기로 순천을 바꾸고 싶다는 마음이 더욱 커졌습니다. 서울에 있는 가족을 두고 저 혼자 순천으로 돌아온 것도 그런 이유였습니다.변호사로서 한 사람의 어려움을 해결하는 일도 매우 중요합니다. 하지만 한 사람의 삶을 바꾸는 데서 더 나아가 수많은 사람의 삶을 바꿀 수 있는 것이 정책이고 정치라고 생각했습니다. 그 믿음으로 정치에 도전했습니다. 지금도 제가 정치를 시작했던 이유를 잊지 않으려고 합니다.""주민의 건강과 안전이 최우선이라는 원칙에는 조금도 변함이 없습니다. 오히려 변호사 시절 주민의 입장에서 이 문제를 직접 다뤄본 경험이 있기 때문에 시민들이 느끼는 불안과 우려를 더 깊이 이해하고 있습니다.저는 선거 전부터 소각장 문제를 원점에서 재검토하고 공론화하겠다고 약속드렸습니다. 시장이 된 지금도 그 약속은 그대로입니다. 이 문제의 근본적인 원인은 시민과 충분히 소통하지 않은 채 행정이 일방적으로 결정했다는 데 있다고 생각합니다.민선 9기 순천시는 법과 절차부터 바로 세우고, 그 토대 위에서 시민의 목소리를 충분히 듣는 방식으로 문제를 풀어나가겠습니다. 지난 9월 전문가 8명, 시의원 2명, 시민 6명 등 모두 16명으로 공론화추진위원회를 출범시켰습니다.현재까지 두 차례 회의를 진행했고, 소각장 입지부터 처리 공법, 대안까지 폭넓게 논의하고 검증하고 있습니다. 최종 권고안이 마련될 때까지 공론화 과정을 적극 지원하고, 진행 상황도 시민 여러분께 투명하게 설명하겠습니다. 시간이 조금 더 걸리더라도 서두르지 않겠습니다. 시민과 함께 충분히 논의하고, 가장 좋은 방법을 찾아가겠습니다.""가장 크게 느낀 것은 역시 '현장에 답이 있다'는 사실입니다. 저는 출근 전 새벽 시간을 활용해 웃장과 아랫장 같은 전통시장도 찾아가고, 육묘장과 용두항 같은 어촌, 농산물도매시장, 추모공원 등 시민들의 삶이 있는 곳을 직접 살펴보고 있습니다.현장에 가보면 집무실에서 서류만 들여다봐서는 미처 알 수 없었던 불편들이 보입니다. 어떻게 해결해야 할지도 현장에서 실마리를 찾을 수 있습니다. 시민 한 분 한 분의 말씀이 정책의 출발점이라는 사실을 다시 확인하고 있습니다.또 하나 새롭게 알게 된 것은 순천시 공직자들의 역량이 참 훌륭하다는 점입니다. 시청 밖 보이지 않는 곳에서도 도시를 움직이기 위해 묵묵히 애쓰는 직원들이 많습니다. 현장에서 만난 공직자들의 전문성과 책임감도 대단했습니다. 시민의 삶이 있는 현장에 답이 있고, 그 답을 실현할 역량 있는 공직자들이 있다는 것, 이것이 순천의 큰 힘이라고 생각합니다.""무엇보다 소통의 방식부터 바꾸고 싶습니다. 민선 9기 순천에서는 시민이 시정의 주인이라는 사실을 말이 아니라 일상에서 체감하실 수 있도록 하겠습니다. 시민의 목소리를 듣는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그 목소리가 실제 정책으로 이어지고, 그 정책이 내 삶을 바꾸는 경험이 쌓여야 비로소 순천이 달라졌다고 느끼실 수 있을 것입니다.그래서 제 휴대전화 번호도 공개했습니다. 누구든 불편한 점이나 시정에 대한 의견이 있으면 직접 말씀하실 수 있도록 한 것입니다. 저를 지지했느냐, 그렇지 않았느냐에 따라 시민이 소외되는 일은 없어야 합니다. 시민이 어려움을 말씀하시면 행정이 신속하게 움직이고, 그 결과를 시민께서 직접 확인하실 수 있도록 하겠습니다. 그렇게 시민과 행정 사이의 신뢰를 하나씩 쌓아가고 싶습니다.""함께 여는 더 큰 순천'은 시민들의 뜻이 모여 만들어진 슬로건입니다. 시민 공모를 통해 1,400여 건의 제안이 접수됐고, 그 뜻을 모아 최종적으로 확정했습니다. 이 슬로건에서 '함께'라는 말이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 시민이 주인이 되는 시민주권 시대, 시민과 끊임없이 소통하는 열린 순천을 만들겠다는 의미입니다. '더 큰 순천'은 지금까지 순천이 쌓아온 생태도시의 가치를 넘어 경제와 사람이 함께 성장하는 미래경제도시로 나아가겠다는 뜻입니다.우주·방위산업과 인공지능(AI), 문화관광은 물론 소상공인과 농업에 이르기까지 순천이 가진 가능성을 더욱 키워나가겠습니다. 그러나 도시의 규모가 커지는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그 성장의 결실을 시민 모두가 자신의 삶에서 체감할 수 있어야 합니다. 그것이 제가 생각하는 '더 큰 순천'입니다.""기본 방향은 분명합니다. '생태 위에 산업경제를 얹겠다'는 것입니다. 순천만과 국가정원은 우리가 소중하게 지켜온 생태 자산입니다. 이 가치는 그대로 보전하면서, 그 위에 일자리와 소득을 창출하는 새로운 산업 기반을 만들어가겠습니다.도시첨단산업단지는 올해 12월 준공을 앞두고 있고, 해룡산단과 미래첨단소재 국가산단 등을 포함해 총 144만 평 규모로 산업용지를 확대하고 있습니다. 최근 순천·여수·광양이 함께 광양만권 이차전지 특화단지로 지정된 것도 매우 반가운 소식입니다.이차전지 산업을 방위산업과 잘 연결해 순천뿐 아니라 동부권 도시들이 함께 먹고살 수 있는 산업 기반을 구축하고 싶습니다. 하지만 대규모 산업 육성만이 순천 경제의 전부는 아닙니다. 순천은 여수나 광양과 비교해 소상공인의 비중이 높은 도시입니다.오랫동안 순천 경제를 지탱해 오신 분들이 바로 소상공인들입니다. 이분들이 안정적으로 생업을 이어갈 수 있도록 경영·생활안정 종합대책을 연구용역을 통해 마련하고 있습니다. 또 체류형 관광을 활성화해 관광객들이 순천에 더 오래 머물고, 그 소비가 원도심과 전통시장 상권으로 이어지도록 하겠습니다.순천만과 국가정원을 찾는 사람이 늘어나는 것도 중요하지만, 그 효과가 지역 상인들의 소득으로 연결되는 것이 더욱 중요합니다. 생태의 가치를 지키면서 산업을 키우고, 그 성장이 시민들의 삶을 풍요롭게 만드는 도시, 그것이 제가 그리고 있는 경제도시 순천의 모습입니다.""전남광주 통합은 순천과 동부권 도시들에 매우 중요한 기회라고 생각합니다. 전남광주특별시 출범의 중요한 취지는 광주권과 서부권, 동부권이 균형 있게 발전하는 데 있습니다. 그 취지가 제대로 실현되기 위해서는 세 가지 조건이 필요합니다.첫 번째는 청사의 역할입니다. 광주 청사와 무안 청사, 순천 동부청사가 각자의 역할을 제대로 수행해야 합니다. 특별시장이 경제산업 부시장을 순천에 있는 동부청사로 배치하면서 현재 동부청사가 경제산업 분야를 관장하고 있습니다. 두 번째는 예산의 균형입니다. 세 청사에 예산이 균형 있게 배분돼야 동부권의 몫도 분명하게 반영될 수 있습니다. 행정통합이 특정 권역에만 유리하게 작용해서는 안 됩니다.세 번째는 새로운 산업입니다. 그동안 동부권 경제를 이끌어온 광양의 철강산업과 여수의 화학산업이 중국과의 경쟁 속에서 어려움을 겪고 있습니다. 기존 산업의 변화를 모색하면서 새로운 성장산업을 육성해야 합니다.순천이 방위산업을 유치하려는 이유도 여기에 있습니다. 순천과 여수, 광양을 비롯한 동부권 일곱 개 도시는 오래전부터 경제적으로 긴밀하게 연결된 운명공동체입니다. 이웃 도시끼리 서로 잘 살아야 한다고 생각합니다.순천만 발전한다고 동부권 전체가 잘살 수 있는 것은 아닙니다. 지난 10월 말 동부권 상생협의회가 창립된 것도 그런 협력의 연장선에 있습니다. 순천이 중심에서 일곱 개 도시의 목소리를 모으고, 서로의 강점을 살려 동부권 전체가 함께 성장하는 길을 만들어가겠습니다.""중요한 결정일수록 서두르지 않으려고 합니다. 논어에 '욕속부달(欲速不達)'이라는 말이 있습니다. 서두르면 오히려 목적에 이르지 못한다는 뜻입니다. 어떤 결정을 내리기 전에 그 결정이 가져올 결과를 충분히 검토하고 이해하는 과정이 필요하다고 생각합니다.시정 운영도 마찬가지입니다. 행정이 일방적으로 결정하고 추진하면 당장은 성과가 빨리 나타나는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 시민들과 충분히 소통하지 않은 결정은 결국 중요한 순간에 발목을 잡을 수 있습니다.그래서 저는 시민들의 의견 속에 답이 있다고 생각합니다. 의견이 다르더라도 충분히 듣고, 필요한 경우 공론화 절차를 거치면서 함께 해법을 찾아야 합니다. 물론 그 과정이 당장은 더디게 느껴질 수 있습니다. 하지만 충분한 숙의와 소통이 결국 가장 빠른 지름길이라고 믿습니다. 시민들이 이해하고 공감할 수 있는 결정을 내리는 것, 그것이 제가 시정을 운영하면서 지키고 싶은 원칙입니다.""민선 9기 순천시는 그동안 우리 도시가 안고 있던 갈등과 분열을 해소하고, 연대와 협력으로 더 나은 미래를 향해 나아가고자 합니다. 시민들이 서로를 이해하고, 행정과 시민이 신뢰하며, 순천과 이웃 도시들이 함께 발전하는 미래를 만들고 싶습니다.이제 전남광주는 하나가 됐습니다. 여전히 시·군이라는 행정구역의 경계는 남아 있지만, 통합을 통해 우리는 모두 하나의 특별시민이 됐습니다. 이제 광주와 동부권, 서부권이 나뉘어 서로의 이익만을 다투기보다 전남광주 전체의 성장을 위해 힘을 모았으면 좋겠습니다.순천 역시 순천의 이익만을 좇지 않겠습니다. 이웃 도시와 함께 성장하고, 그 성장의 결실을 함께 나눌 수 있는 길을 찾겠습니다. 시민이 주인이 되는 순천, 생태와 경제가 함께 성장하는 순천, 갈등보다 대화가 앞서고 경쟁보다 협력이 힘을 발휘하는 순천을 만들어가겠습니다. 그 길을 시민 여러분과 함께 열어가겠습니다."