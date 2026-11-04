인구 급증, 일자리 부족...하남시, 택지개발 제도개선 요구

큰사진보기 ▲하남시는 1989년 시 승격 이후 인구가 약 20만 명, 주택은 약 10만 호 증가했지만, 서울의 주택 부족 문제를 해결하기 위한 정부 주도 택지개발이 반복되면서 도시의 자족기능과 지역 간 연계성이 부족해졌다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시가 정부 주도의 대규모 공공택지 개발로 인구와 주택은 급증했지만, 일자리와 도시 기반시설은 이를 따라가지 못하고 있다며 개발제한구역 관리제도와 주택 공급방식의 개선을 요구하고 나섰다.하남시는 1989년 시 승격 이후 인구가 약 20만 명, 주택은 약 10만 호 증가했지만, 서울의 주택 부족 문제를 해결하기 위한 정부 주도 택지개발이 반복되면서 도시의 자족기능과 지역 간 연계성이 부족해졌다고 밝혔다.특히 미사·위례·감일·교산 등 공공주택지구에 약 9만5천 호의 주택이 공급되고 입주인구가 전체의 약 69%를 차지하는 반면, 기업과 일자리는 충분히 확보되지 못했다고 지적했다.하남시의 2023년 기준 1인당 지역내총생산(GRDP)은 2,804만원으로, 시가 비교 대상으로 제시한 서울 강남구의 약 6분의 1 수준이다. 기업 활동과 밀접한 법인지방소득세도 지난해 330억원으로, 이천시의 3,031억원과 큰 격차를 보였다.시는 교산지구 입주 이후 복지예산이 약 1,714억원으로 증가해 전체 예산의 17%에 이를 것으로 예상하면서, 주택 공급 확대에 상응하는 지역경제 기반과 재정 여력 확보가 시급하다고 강조했다.이에 따라 하남시는 지난달 발표된 미사 K-컬처·감일2 신규 공공주택지구 개발에 정부 정책 차원에서 협조하되, 오는 18일까지 주민과 전문가들로부터 광역교통과 자족기능 확보를 위한 요구사항을 수렴해 정부에 전달할 계획이다.이와 함께 개발제한구역 관리와 도시계획 권한에 관한 제도개선안도 마련했다. 우선 개발제한구역에서 해제된 지 15년 이상 지난 지역은 경기도와 국토교통부의 협의 절차 없이 시장이 지구단위계획 등 도시관리계획을 결정할 수 있도록 권한을 확대해 달라고 요구했다.현재 경기도가 일괄 관리하는 개발제한구역 해제 총량도 시·군이 지역 여건에 맞게 운영할 수 있도록 제도를 보완해야 한다는 입장이다.시는 해제취락의 경계 정비와 지역 현안사업 추진 과정에서 지구지정, 총량 배정, 토지이용계획 수립 등의 절차가 중복돼 사업이 지연되는 문제를 개선해야 한다고 주장했다.또 공공택지 개발 과정에서 추진하는 훼손지 복구·정비사업의 방식도 다양화하고, 관련 재원을 지자체 도시개발기금 등으로 활용할 수 있도록 권한을 부여해 달라고 요청했다. 다만 재원 사용은 개발제한구역 관련 사업으로 제한하는 방안을 제시했다.시는 지역주민의 주택 우선공급 비율 확대도 요구했다. 시는 특별시·광역시의 대규모 택지에서 지역 거주자 우선공급 비율이 50%인 반면, 경기도 내 택지는 해당 시·군 거주자 배정 비율이 30%로 제한돼 형평성 문제가 발생한다고 지적했다. 이에 정부의 주택 공급을 위해 생활 터전을 내준 지역주민에게도 동일한 우선공급 비율을 적용해야 한다고 주장했다.이현재 하남시장은 "개발제한구역이 시 전체 면적의 70%에 가까워 자체적인 장기 도시발전 전략 수립에 한계가 있다"며 "청정하남을 지키면서 지속 가능한 발전을 이루기 위한 제도개선안을 마련해 정부와 국회에 강력히 요구하겠다"고 밝혔다.시는 관련 학계와 연구기관, 지역주민 등의 의견을 수렴해 제도개선 요구를 구체화할 방침이다.