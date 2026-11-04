남양주시, AI 행정 플랫폼 고도화...업무 지식·실무 답변 한곳에

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 업무 플랫폼 ‘냅(NAP)’에 업무 지식공유 서비스 ‘경험이음’과 AI 기반 실무 질의응답 서비스 ‘실무한수’를 새롭게 도입하고 4일부터 운영한다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 업무 플랫폼 '냅(NAP)'에 업무 지식공유 서비스 '경험이음'과 AI 기반 실무 질의응답 서비스 '실무한수'를 새롭게 도입하고 4일부터 운영한다고 밝혔다.이번 서비스는 신규 직원의 업무 적응을 돕고 직원 간 업무 경험과 노하우를 공유하기 위해 마련됐다. 시는 11월 복무·급여 등 공통업무를 중심으로 운영한 뒤 12월부터 전 부서 업무로 확대할 계획이다.'경험이음'은 복무·급여·회계 등 업무 처리 요령과 자주 묻는 질문(FAQ)을 모아 제공하는 업무 지식공유 서비스다. 직원들은 '냅(NAP)' 내 '경험이음' 메뉴에서 분야별 업무정보를 검색하고 필요한 내용을 확인할 수 있다.'실무한수'는 업무 관련 질문에 AI가 실시간으로 답변하고, 동료 직원들이 실무 경험과 의견을 공유하는 질의응답 서비스다. 민원, 인사·복무, 예산·회계, 감사·규정, 문서·보고, 조직생활 등 다양한 분야의 질문을 등록할 수 있으며, AI를 활용해 질문과 답변을 다듬는 기능도 제공한다.두 서비스는 직원들이 필요한 업무정보를 단계적으로 찾을 수 있도록 구성됐다. 먼저 '경험이음'에서 축적된 업무정보를 검색하고, 원하는 답변이 없으면 '실무한수'로 이동해 질문을 등록할 수 있다. 이후 AI의 답변과 동료 직원들의 실무 경험을 함께 참고할 수 있다.시는 이번 서비스 도입으로 부서별 업무 지식과 경험을 체계적으로 축적하고, 신규 직원의 업무 적응과 행정업무의 연속성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.시 스마트도시과장은 "'경험이음'과 '실무한수'는 직원들이 업무 중 겪는 궁금증을 해결하고 서로의 경험을 나누기 위해 마련한 서비스"라며 "앞으로도 직원들이 쉽고 편리하게 AI를 활용할 수 있도록 업무지원 기능을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.