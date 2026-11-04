'전광훈 교회 알박기' 논란에 대통령 "법 어겨도 버티면 된다는 건 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 성북구 장위9구역 공공재개발 사업장을 시찰하고 있다. 2026.11.4 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 성북구 장위3동 주민센터에서 열린 수도권 정비사업 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.11.4 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 4일 공공재개발 현장을 찾아 "수도권의 주택 가격 안정은 다른 어떤 정책 과제보다 중요한 핵심적인 과제"라고 강조했다. 또 '알박기' 논란을 빚어온 전광훈 목사 교회를 두고도 "법을 어겨도 버티면 된다는 건 없다"며 구청의 강력 대응을 촉구했다.이 대통령은 이날 오후 서울시 성북구 장위9구역을 방문해 LH 주도로 이뤄지는 공공재개발 상황을 점검했다. 이곳은 2021년 공공재개발 후보지로 선정됐으나 다소 사업이 지연되면서 2025년에야 민간사업자가 선정됐고, 올해 9월 통합 심의 신청까지 이뤄졌다. 정부는 내년 초 통합 심의를 완료하고 사업시행계획인가를 받은 다음 2029년 철거와 주택 건설 착공을 시작, 2033년 3월 2270호를 준공해 입주를 시작하는 것을 목표로 세웠다.이 대통령은 권상균 LH 공공재개발사업처장의 현황 보고 후 장위9구역 외에도 일부 지역이 개발 대상에서 빠진 장위4구역, 18년째 민간 재개발 중인 장위14구역 등의 상황도 들었다. 그는 "공공이 하면 속도도 빨라지고, 부정부패 소지도 줄어들고"라며 "여전히 민간 주도로 (재개발)하려고 하는 움직임이 많다. 이게 다 소위 부정부패 때문"이라고 반응했다. 동행한 더불어민주당 김남근 의원에게는 관련 법안의 조속한 입법도 촉구했다.바로 옆 장위10구역은 2008년 정비 구역 지정 후 2017년 관리처분인가를 받았으나 전광훈 목사의 사랑제일교회가 막대한 보상금을 노리고 버티면서 사업 추진에 어려움을 겪었던 곳이다. 재개발조합은 소송에서 전부 패소하고도 신자들을 동원해 강제 집행을 막고, 합의도 이행하지 않은 사랑제일교회를 뺀 채 재개발을 진행하기로 한 상황이다.이 대통령은 새 아파트 단지가 들어서는 곳 인근에서 여전히 '알박기' 중인 사랑제일교회에 관한 설명을 듣고 "강제 집행 못 해서 변경해서 빼준 거죠? 말이 안 되는 거지, 법을 어겨도 버티면 된다는 그런 게 세상에 없다"고 말했다. 이어 이승로 성북구청장에게 "구청장께서는 앞으로 철저하게 집행하시라"며 "법치주의 국가에서 무력으로 버티면 되는 게 어디 있나"라고 재차 강조했다.이 대통령은 뒤이어 열린 현장 간담회에서 "재정비 사업 현황을 구청장님과 함께 둘러봤는데 공공재개발 방식이 확실히 여러 유효성이 있는 것 같다"면서도 "문제는, 제가 성남시장 할 때도 느꼈던 건데, 재정비 사업 이걸 하려면 너무 오래 걸린다는 것"이라고 말했다. 그는 "10년은 기본이고, 20년, 심지어 30년씩 걸린다는데 속도를 좀 빨리 내야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.이 대통령은 수도권 주택 공급 문제 해결을 위해서라도 '속도전'이 중요하다고 재차 강조했다. 그는 "집값 문제는 모두가 걱정하는 우리나라의 대표적인 핵심 사안이다. 정부 입장에서도 수도권의 주택 가격 안정은 다른 어떤 정책 과제보다 중요한 핵심적인 과제"라며 "우리가 수도권 분산, 지역 균형 발전에 속도를 낼 것이고, 신규 택지 공급도 늘리려고 총력을 다하고 있고. 이 재정비 사업들도 속도를 좀 내야겠다"고 말했다.이 대통령은 "수도권, 서울의 주택 문제 완화에 각별히 신경 써서 신속하게 하도록 하겠다"며 "조기에 사업이 진척될 수 있도록 하는 행정 절차, 그리고 조기에 진행될 경우에는 용적률이든 금융 지원이든 각종 인센티브를 강화하면 좋겠다는 생각이 든다"고도 밝혔다. 또 "김남근 의원께서도 말씀하셨지만, 국회에 계류된 법률은 신속하게 처리해 주는 게 사업 진척 속도를 올리는 데 크게 도움이 될 것"이라며 청와대도 챙길 것을 당부했다.