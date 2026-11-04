'농어촌 기본소득' 시범사업에 34개 군 신청... 1.9대 1 경쟁

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 7월 14일 농어촌 기본소득 시범사업 시행 지역인 청양군 대치면을 찾아 시범사업 추진현황을 점검하고, 지역 주민대표들과의 현장 간담회에서 발언을 청취하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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소멸 위기에 직면한 농어촌 지역의 활력을 되찾기 위한 '농어촌 기본소득 시범사업' 신규 참여지역 공모에 전국 34개 군이 신청했다. 공모 대상인 인구감소지역 52개 군 가운데 65.4%가 참여한 것으로, 18개 군 안팎을 선정할 예정인 이번 공모의 경쟁률은 1.9대 1을 기록했다.4일 농림축산식품부는 지난달 8일부터 이달 3일까지 진행된 '2027년도 농어촌 기본소득 시범사업 신규 참여지역 공모' 마감 결과, 모두 34개 군이 신청서를 제출했다고 밝혔다.이번 공모는 '지방분권균형발전법'에 따라 인구감소지역으로 지정된 전국 69개 군 가운데 현재 시범사업에 참여하지 않고 있는 52개 군을 대상으로 지난 10월 8일부터 11월 3일까지 진행됐다.특히 농식품부는 지방정부의 재정 부담을 덜어주기 위해 2027년도 예산안에 국비 지원 비율을 기존보다 10%포인트 높인 50%로 반영했다. 이에 따라 사업 재원은 국비 50%, 시도비 25%, 군비 25%로 구성된다.신청 지역 34개 군 가운데 24개 군은 세 차례에 걸친 시범사업 참여지역 선정 공모에 모두 응모한 것으로 나타났다. 농식품부는 지난해 9~10월 1차 공모와 올해 4~6월 2차 공모에 이어 이번에 3차 공모를 진행했다.농식품부는 이번 공모에 대한 지방정부의 높은 관심이 인구감소와 초고령화, 지역경제 침체 등 농어촌이 직면한 복합적인 위기를 극복하고 주민 삶의 질 향상과 지역 활력 회복을 바라는 지역사회의 기대를 반영한 것으로 보고 있다.앞으로 농식품부는 신청 지역을 대상으로 농어촌 정책과 기본소득, 지역경제, 지방재정 등 관련 분야 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 엄격한 심사를 진행한다. 서류평가와 발표평가를 거쳐 오는 오는 19일께 18개 군 안팎의 선정지역을 잠정 발표할 계획이다.다만 최종 선정은 국회의 2027년도 예산 확정 결과 등을 고려해 결정된다. 예산 규모와 사업 내용이 국회 심의 과정에서 달라질 수 있는 만큼, 신청 지역의 인구 규모 등을 고려해 사업평가 순위에 따라 최종 대상 지역을 선정한다. 사업 포기 등이 발생하면 평가 순위에 따라 추가 선정도 가능하다.강동윤 농식품부 농촌소득에너지정책관은 "농어촌 기본소득 시범사업에 보여주신 지방정부의 많은 관심과 참여에 깊이 감사드린다"며 "각 지역의 여건과 추진 의지, 주민 참여 방안 등을 종합적이고 공정하게 검토하여 대상 지역을 선정하겠다"고 밝혔다.