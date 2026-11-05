쉬는시간 스마트폰에 빠지지 않는 아이들... 이 학교의 비결

<오마이뉴스>는 충남도교육청과 함께 충남미래교육 핵심 5대 전환 과제가 학교 현장에서 어떻게 구현되고 있는지, 정책이 바꾼 아이들의 생생한 변화를 연재합니다.

큰사진보기 ▲월 1회, 오전 4시간씩 총 40시간에 걸쳐 학년군별 전문 강사를 초빙해 다양한 수업을 공유한다. ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲월 1회, 오전 4시간씩 총 40시간에 걸쳐 학년군별 전문 강사를 초빙해 다양한 수업을 공유한다. ⓒ 모소영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공동교육과정을 기획하고 현장을 이끌어 온 주산초 임수현 연구부장 ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤가을학생 ⓒ 모소영 관련사진보기

"온담학교는 작은 학교에서 경험하기 어려운 다양한 활동을 함께 해보자는 취지로 시작했습니다. 저희는 소인수 학급이라 한 학급에 학생이 한두 명, 두세 명밖에 없는 경우도 있습니다. 개별 맞춤형 교육을 할 수 있다는 장점은 있지만, 큰 학교에서 경험할 수 있는 또래 간 소통이나 다양한 활동의 기회는 상대적으로 부족합니다. 그래서 비슷한 규모의 작은 학교들이 모여 아이들에게 더 많은 경험을 제공해 보자는 생각으로 주산초, 대창초, 웅천초 세 학교가 함께하게 됐습니다."

큰사진보기 ▲한승진 학생 ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲월 1회, 오전 4시간씩 총 40시간에 걸쳐 학년군별 전문 강사를 초빙해 다양한 수업을 공유한다. ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲월 1회, 오전 4시간씩 총 40시간에 걸쳐 학년군별 전문 강사를 초빙해 다양한 수업을 공유한다. ⓒ 모소영 관련사진보기

학교가 살아야 마을이 살고, 마을이 살아야 지역이 유지됩니다. 온담학교처럼 작은 학교들이 서로의 경계를 허물고 상생하는 모델이 일회성 시범사업에 그치지 않으려면 안정적인 예산 지원과 행정적 뒷받침이 반드시 필요합니다."

큰사진보기 ▲주산초전경 ⓒ 모소영 관련사진보기

충청남도 보령시 최남단에 위치한 주산면. 전교생이 23명에 불과한 주산초등학교는 2027년이면 교직원 수가 학생 수를 넘어설 만큼 학생 수가 줄어들며 폐교 위기에 놓여 있다. 농촌 지역의 인구 감소와 학령인구 절벽 속에서 많은 소규모 학교가 마주한 현실이다.하지만 작은 학교의 문을 열고 들어서면 아이들의 생동감 넘치는 웃음소리가 가득하다. 그 변화의 중심에는 올해부터 주산초가 인근 웅천초, 대창초와 손잡고 도입한 충남형 공동교육과정 '충남온담학교(JUDA 프로젝트)'가 있다.충남온담학교는 학생 수 감소로 단독 학교만으로는 다양한 교육과정을 운영하기 어려운 소규모 학교의 한계를 극복하기 위해 마련됐다. 보령 남부지역의 주산초·웅천초·대창초 3개 학교가 힘을 모아 학교 간 경계를 허물고, 아이들에게 더 넓은 배움의 기회와 다채로운 경험을 제공하는 교육 모델이다.이들이 내세운 비전은 '작은 학교가 모여 학생에게 꿈과 미래를 주다(JUDA)'이다. 세 학교는 이를 실현하기 위해 세 가지 프로젝트를 운영하고 있다.'공동 배움으로 꿈을 주다(JUDA Dream Project)' 프로그램에서는 분기별로 전교생이 함께 모여 처음 함께 만남의 시간, 서울 키자니아·한국잡월드 진로체험, 보령상상이룸교육센터 상상이룸체험, 보령종합체육관 체육축제, 스키·스케이트 등 겨울 스포츠 캠프에 참여한다.'함께 끼를 키워 미래를 주다(JUDA Future Project)'는월 1회, 오전 4시간씩 총 40시간에 걸쳐 학년군별 전문 강사를 초빙해 다양한 수업을 공유한다. 1~2학년은 대창초에서 민요와 태권도를, 3~4학년은 웅천초에서 뮤지컬과 검도를, 5~6학년은 주산초에서 컴퓨터 코딩과 음악줄넘기를 배운다.'세계를 가슴에 품는 희망을 주다 (JUDA Hope Project)'는 1~2학년 국립생태원 탐방, 3~4학년 공주 역사·문화 탐방, 5~6학년 DMZ 평화통일 1박 2일 체험학습 등 학년별 특성에 맞춘 체험활동을 진행한다.주산초 5학년 한승진 학생은 온담학교 수업을 처음 접했을 때를 떠올리며 "처음엔 다른 학교 친구들이 우리 학교로 온다고 해서 당황스럽기도 했다"고 말했다. 하지만 이내 "막상 만나 보니 친해져서 좋았다. 학원에서 보던 대창초 친구를 여기서 다시 만나 대화도 많이 하고 함께 활동하니 훨씬 즐거웠다"며 환하게 웃었다.4학년 윤가을 학생도 "원래 친구가 많이 없었는데 온담학교 프로그램에 참여하면서 친구가 많이 생겼다"며 "특히 3~4학년 친구들과 함께 공주에 가서 직접 책을 만들었던 활동이 가장 신기하고 기억에 남는다. 검도 수업도 기다려진다"고 전했다.지난 10월 보령종합체육관에서 열린 체육축제는 세 학교의 연대가 빛난 자리였다. 학교별 대항전 대신 세 학교 아이들이 한데 어우러져 청팀과 백팀으로 나뉘어 뛰고 구르며 함께 응원했다. 낯선 학교 친구들과 손을 잡고 응원하는 과정에서 아이들은 경쟁을 넘어 협력하고 함께하는 즐거움을 자연스럽게 배웠다.공동교육과정을 기획하고 현장을 이끌어 온 주산초 임수현 연구부장은 온담학교의 취지를 다음과 같이 설명했다.물론 처음부터 순탄했던 것은 아니다. 아이들은 검도 수업을 위해 양말을 벗는 것조차 낯설어했다. 외부 전문 강사의 높은 전문성과 학생들의 학습 수준 사이의 간극을 좁히기 위해 교사들은 머리를 맞대고 팀티칭(Team Teaching)을 고민해야 했다. 학부모들도 초기에는 안전과 이동 문제를 우려했다.하지만 프로그램이 거듭될수록 학부모들의 반응은 달라졌다. "아이들이 학교 가는 것을 너무 좋아한다"는 반응이 이어졌다. 주산초 아이들은 쉬는 시간에도 스마트폰 게임에 빠지기보다 운동장으로 나가 친구들과 뛰어논다. 학교에서 경험하는 일상과 다양한 활동이 아이들에게 더 큰 즐거움을 주기 때문이다.주산초는 온담학교 외에도 매일 아침 전교생이 도서관에 모여 책을 읽고, 매주 금요일에는 학생들이 직접 사회를 맡아 책을 소개하는 미니 북 콘서트 '책글말(책소리·글소리·말소리)'을 운영하고 있다. 내년에는 전교생 '1인 1책 출판'을 목표로 새로운 도전을 준비하고 있다.이처럼 알찬 교육과정을 운영하고 있지만, 현장의 교사들은 아쉬움과 책임감을 함께 느낀다. 아파트 단지가 밀집한 도시로 인구가 집중되면서, 이처럼 좋은 교육환경을 찾아올 아이들 자체가 절대적으로 부족한 농촌의 현실 때문이다.신현진 교감은 온담학교가 지속 가능한 모델로 자리 잡기 위해서는 제도적 뒷받침이 필요하다고 강조했다.아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 교실, 작은 학교들이 함께 써 내려가는 변화의 이야기인 '작은 학교가 모여 학생에게 꿈과 미래를 주다'는 온담학교의 슬로건은 단순한 교육 실험을 넘어, 소멸 위기에 놓인 농촌 교육이 나아갈 방향을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다.