윤석열의 남은 패... '이 대통령 사건 물귀신 작전'

"양 정당에서 이 문제에 대해서 좀 합리적으로 해결하시는 게 어떤가, 라는 생각은 있습니다."
당선무효형 선고 직후 '국민의힘 선거비용 397억 원 반환' 가능성에 윤석열씨 변호인 채명성 변호사가 내놓은 말이다. 이를 두고 윤씨 측이 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건을 끌어들여 정치적 해법을 더욱 적극적으로 요구할 것이라는 전망이 나온다. 이른바 '물귀신 작전'이다.
서울고등법원 형사2-1부(재판장 백승엽 고법판사)는 4일 오후 윤석열씨 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 항소심 판결에서 항소를 기각하고 1심 판결(징역 1년 6개월·집행유예 3년)을 유지했다. 공직선거법 위반에 대해 벌금 100만 원 이상의 유죄가 확정되면 그 당선은 무효다.
윤씨 측이 상고하겠다는 입장을 밝힘에 따라, 대법원에서 최종 판단을 내린다. 만약 당선무효형을 선고한 항소심 판결이 최종 확정되면, 국민의힘은 2022년 대선비용보전금·기탁금 합계 397억 5600만 원을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다.
윤씨 변호인이 민주당 언급한 이유
더불어민주당도 선거비용 반환 문제에서 자유롭지 못한 상황이다.
21대 대통령선거를 한 달여 앞둔 지난해 5월 대법원 전원합의체는 항소심에서 무죄가 나온 이재명 더불어민주당 대통령후보 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건을 유죄 취지로 서울고등법원으로 돌려보냈다. 대통령 당선 이후, 파기환송심 재판은 중단됐다. 대통령 퇴임 후 재개된다.
문제는 대법원이 일부 혐의에 대해 유죄 판다을 내렸다는 것이다. 큰 변수가 없는 한 파기환송심과 재상고심에서도 유죄 판단이 나올 가능성이 작지 않다. 이 경우 벌금 100만 원 이상의 당선무효형이 나오는지가 선거비용 반환의 핵심 변수인데, 유죄 판단을 내렸던 1심은 징역 1년·집행유예 2년을 선고한 바 있다.
민주당 입장에서 최악의 시나리오가 현실화한다면, 434억 7024만 원의 선거비용 보전금·기탁금을 반환해야 한다.
윤씨와 이 대통령 공직선거법 위반 사건에 대한 정치적 해결 주장은 이미 여권에서 공개적으로 나왔다. 공직선거법 250조 1항은 후보자가 당선 목적으로 후보자의 출생지, 가족관계, 신분, 행위 등에 관한 허위사실을 공표하는 경우를 처벌하는데, 여기서 '행위'를 삭제하자는 개정안이 발의된 상태다. '행위'가 추상적이고 포괄적이라 자의적 처벌 가능성이 높다는 이유다.
지난 9월 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 페이스북에 이 같은 사실을 거론하면서 "이 법안이 통과되면 진행 중인 윤석열 사건과 임기 종료 후 진행될 이재명 사건 모두에 차례차례 영향을 준다"며 "윤석열, 이재명 순서로 두 사건 모두 면소 판결의 길이 열린다"고 했다.
그로부터 며칠 뒤 윤씨 측은 항소심 첫 공판에서 조국 원장의 글을 언급하며 무죄 선고를 요청했다.
그러면서 한 발 더 나아갔다. "이재명 대통령의 경우 대법원에서 유죄 취지 파기환송 판결을 받고도 재판이 정지돼 있다는 점을 고려하면 형평성 문제가 제기될 가능성이 있다"는 것이다.
이런 상황에서 이날 윤씨 측 채명성 변호사는 정치적 해결을 더욱 적극적으로 강조한 것이다.
"지난 대선(20대 대선)과 관련해서 약 400억 원 정도를 반환해야 되는 상황에 처해질 수 있는 것은 사실 양 정당(국민의힘·더불어민주당)이 다 마찬가지라 보거든요. 지금 상황에서. 양 정당에서 이 문제에 대해서 좀 합리적으로 해결하시는 게 어떤가, 라는 생각은 있습니다."
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