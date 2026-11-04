세종 유치원 교사들 "정당한 안전조치도 학대로 몰려"

큰사진보기 ▲반복되는 무고성 아동학대 신고에 항의하며 유치원 교사들이 등하교길 침묵시위에 나섰다. ⓒ 전교조 세종지부 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲특수교육 대상 유아의 공격 행동 및 돌발 행동으로 책상과 의자가 넘어지고 교구들이 어지럽혀진 유치원 교실 내부 모습. ⓒ 전교조 세종지부 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

특수교육 대상 아동의 반복적인 공격 행동을 제지하다 상해를 입고, 학부모로부터 보복성 아동학대 신고까지 당한 유치원 교사들이 대책 마련을 촉구하며 거리로 나섰다. 교권보호위원회의 교권침해 인정에도 불구하고 또다시 아동학대로 피소당하자, 현장 교사들의 무력감과 공분은 극에 달한 모양새다.전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미, 이하 전교조 세종지부)는 4일 성명서를 내고 세종시의 한 공립유치원에서 발생한 '무고성 아동학대 신고' 사태를 규탄하며, 세종시교육청의 근본적인 대책 마련과 학부모에 대한 강력한 법적 대응을 촉구했다.전교조 세종지부에 따르면 해당 유치원의 한 특수교육 대상 유아는 지난해부터 심한 흥분과 공격 행동을 반복해 왔다. 담당 교사는 물림 사고 등으로 파상풍 주사까지 맞는 등 지속적인 신체적 상해를 입었고, 교실 내 다른 유아들의 안전까지 위협받는 아동 대피 상황이 일상적으로 되풀이됐다.그러나 해당 유아의 보호자는 오히려 지난 7월 담당 교사들을 아동학대 및 방임 혐의로 1차 신고했다. 이후 교권보호위원회가 열려 교권침해 조치가 내려졌음에도 현장 상황은 개선되지 않았다. 급기야 최근 해당 특수학급 담당 교사는 또다시 아동학대(신체학대) 혐의로 피소됐다.현재 해당 유치원 교직원들은 "정당한 교육활동과 긴급 안전조치조차 언제든 아동학대 범죄로 몰릴 수 있다"는 극심한 정신적 고통을 호소하고 있다. 교사들은 비정상적인 현장 실태를 알리고 실질적인 지원을 요구하며 등하교길 침묵시위에 들어간 상태다.전교조 세종지부는 세종시교육청의 미온적인 태도가 사태를 키웠다고 비판했다. 지부는 지난 7월 1차 신고 당시 교육감 면담을 통해 근본적 지원을 요구했으나, 비전문 인력 배치 등 임시방편에 그쳐 2차 피소를 막지 못했다고 지적했다.세종지부는 교육청을 향해 ▲ 전문가로 구성된 특별 지원팀 즉각 가동 ▲ 유치원 교육과정 정상화를 위한 교육청의 직접적인 학부모 소통 ▲ 무고성 반복 신고 학부모에 대한 교육감 차원의 법적 고발 ▲ 경찰 수사 시 '교육감 의견서'에 정당한 지도였음을 적극 반영할 것 등을 강력히 요구했다.아울러 근본적인 문제 해결을 위해 정당한 생활지도와 긴급 안전조치가 아동학대로 둔갑하지 않도록 아동복지법 등 관련 법령의 전면 개정이 시급하다고 강조했다.이상미 전교조 세종지부장은 "지원만 있고 책임은 없는 기형적인 교육 현장에서 교사뿐만 아니라 일반 유아들까지 피해를 보고 있다"며 "세종시교육청은 해당 피해 교사에 대한 지원 및 유아의 행동 개선과 유치원의 정상화를 위한 특단의 대책을 즉각 수립하고 시행해야 한다"고 촉구했다.