3년 만에 내놓은 홍콩 ELS 제재 금액, 10분의 1 토막… 왜?

큰사진보기 ▲지난 2024년 5월 7일 홍콩ELS 피해자모임은 서울 영등포구 국회도서관에서 임의단체 '금융사기예방연대' 출범식을 개최했다. ⓒ 조선혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍콩 ELS 은행별 과징금 ⓒ 금융위원회 자료를 토대로 생성한 AI 이미지 관련사진보기

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홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 사태에 대한 금융당국의 제재가 3년 만에 마무리됐다. 은행을 포함한 증권사 등 금융권 제재 금액은 3746억 원으로 확정됐다(이 중 과징금은 3712억 원). 금융감독원이 처음 산정했던 약 4조 원보다 90% 넘게 줄어든 금액이다.홍콩H지수는 홍콩증시에 상장된 중국 기업들의 주가로 만든 지수다. 홍콩 ELS 사태는 이 지수가 1만 2000포인트를 넘던 2021년 전후로 은행 창구에서 대규모로 팔려나간 ELS 상품이 2024년 만기를 맞아 대규모 원금 손실이 난 사건이다. 이 상품은 만기 때 지수가 가입 당시의 65~70% 아래로 떨어지면 원금을 잃는 구조였는데 실제 H지수가 5000포인트대까지 폭락하면서 큰 손실이 났다. 이와 함께 은행들이 손실 위험을 제대로 설명하지 않고 팔았다는 '불완전판매' 논란으로 번졌다.금융위원회는 4일 정례회의를 열고 국민·신한·하나·농협·SC제일·우리·수협은행 등 7개 은행에 과징금 3619억 6000만 원과 과태료 17억 7800만 원을 부과하기로 최종 결정했다고 밝혔다. 미래에셋·KB·신한투자·NH투자·한국투자·삼성증권 등 6개 증권사에도 과징금 92억 8200만 원과 과태료 16억 1200만 원을 물렸다. 은행과 증권사를 합친 제재 금액(과징금+과태료)은 3746억 원이다.은행별 과징금은 국민은행이 1723억 3400만 원으로 가장 많았다. 하나은행 924억 7500만 원, 농협은행 401억 7500만 원, 신한은행 387억 4500만 원, SC제일은행 179억 원, 우리은행 3억 3100만 원이 뒤를 이었다. 과태료는 국민은행 13억 원 , 농협은행 4억 2000만 원, 수협은행 4200만 원, SC제일은행 1600만 원이다. 증권사 중에서는 한국투자증권이 과징금 92억 4500만 원으로 대부분을 차지했다.이번 결정은 이들 금융기관이 금융소비자보호법(금소법)을 어겼기 때문이다. 금융위에 따르면, 은행들은 ELS를 신탁 상품에 담아 팔면서 과거 지수 흐름에 상품을 대입해 손실이 얼마나 자주 났는지 보여주는 '수익률 모의실험' 결과를 고객에게 보여주지 않았다. 또다른 은행은 ELS를 만든 증권사가 20년치 지수로 분석한 결과를 10년치로 줄여 설명서에 담았다. 이 과정에서 2008년 금융위기 때의 폭락 구간이 빠졌고 손실 가능성이 실제보다 낮아 보이게 됐다.상품 설명서에 '기초자산의 변동에 따라 손익이 결정된다'는 정도로만 설명해, 지수가 크게 떨어지면 원금을 잃을 수 있다는 점을 제대로 알리지 않은 은행도 있었고, 고객의 재산 상황을 따지지 않고 투자 성향을 평가한 뒤 그 결과로 상품을 권한 사례도 적발됐다. 금융위는 이를 금소법상 위험을 충분히 알리지 않은 '설명의무 위반'과 고객 형편에 맞지 않는 상품을 권한 '적합성 원칙 위반'으로 판단했다.이번 결론은 2023년 11월 금감원이 검사에 들어간 지 3년 만에 나왔다. 2021년 금소법 시행 이후 대형 금융회사들이 무더기로 제재를 받은 첫 사례다. 2019년 파생결합펀드(DLF) 사태를 계기로 만들어진 금소법에 따라, 금융회사가 상품 위험을 제대로 설명하지 않고 팔면 '판매액'의 최대 절반까지 과징금을 물릴 수 있게 됐다.홍콩 ELS의 경우 5개 은행의 판매액만 16조 원에 달했고, 투자자 손실은 4조 6000억 원으로 집계됐다. 판매액을 기준으로 과징금 등을 매기다 보니 금감원이 처음 산정한 제재 금액은 약 4조 원에 이르렀다. 하지만 제재 금액은 여러 차례 깎였다. 금감원은 지난해 11월 은행들에 약 2조 원을 미리 통보했고, 올해 2월에는 세 차례 심의를 거쳐 약 1조 4000억 원으로 낮춘 제재안을 금융위에 올렸다.금융위는 지난 5월 사실관계와 법 적용을 보완하라며 이 제재안을 금감원에 돌려보냈다. 금감원은 6월 다시 심의를 열어 제재 금액을 6000억 원 수준으로 낮췄다. 최종 제재 금액은 이 보다도 40%가량 적다. 이 과정에서는 은행들이 손실 투자자들에게 약 1조 3000억 원을 자율적으로 배상한 점, 금소법 시행 직후 계도기간에 판 상품을 어떻게 처리할지 등이 쟁점이 된 것으로 알려졌다. 다만 금융위는 이날 제재 금액을 얼마나, 왜 깎았는지는 밝히지 않았다.과징금 규모에 대해 금융위는 "최대 규모의 금전 제재"라며 "금융회사의 불완전판매 등 금소법 위반행위에 대해서는 법과 원칙에 따른 엄중한 책임이 따른다는 점을 분명히 하였다"고 밝혔다.이와함께 금융위는 "판매 현장에서 소비자 보호가 충분하지 않다는 지적이 있다"며 투자 상품을 소비자가 쉽게 이해하도록 돕는 '투자성 상품 설명 가이드라인'을 2027년 1분기부터 시행하겠다고 밝혔다. 금융회사가 소비자에게 가장 이익이 되는 방향으로 영업하도록 하는 '금융소비자보호원칙'을 담은 금소법 개정안도 국회에서 빠르게 처리되도록 지원하기로 했다.